 Частные военные компании России выполняют преступные приказы Кремля, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании InformNapalm.
Частные военные компании (ЧВК) не являются чем-то новым в современном мире, который полон локальных конфликтов и нестабильных регионов. Обычно под ЧВК имеют в виду коммерческую компанию, которая предлагает специализированные услуги по охране или защиты любых объектов, а также по разминированию, обучению, техническому обслуживанию, сбору разведывательной информации, стратегическому планированию, логистике и консультировании. Частные военные компании чаще всего используются там, где задача непосильная для гражданских охранных компаний, но по тем или иным причинам привлекать регулярную армию нет возможности или нецелесообразно.
Клиентом ЧВК выступает государство, поэтому именно оно и несет ответственность за противоправные действия частных военных компаний в том случае, если последние действовали по его указаниями, инструкциями или государство-клиент осуществляла над ними эффективный контроль. Также принимающее государство несет ответственность за деятельность ЧВК на своей территории. Оно должна следить в пределах своей юрисдикции за соблюдением сотрудниками ЧВК прав человека и в случае их нарушения обеспечивать эффективное расследование и наказание. В свою очередь, государство места регистрации ЧВК обязана обеспечить общий контроль за деятельностью ЧВК, а также в вопросе связанных с лицензированием и обучением и в пределах своей компетенции привлекать юридических лиц, нарушивших нормы международного гуманитарного права и прав человека к юридической ответственности.
С точки зрения международного права, сотрудники ЧВК являются гражданскими лицами, поэтому в целом ряде случаев их деятельность можно было бы рассматривать как "наемничество". Чтобы избежать этого, на ЧВК наложены серьезные ограничения. В частности, ЧВК не имеют права участвовать в боевых действиях в составе регулярных вооруженных формирований. Но они имеют право применять оружие для самозащиты и обеспечения безопасности вверенных им объектов, имущества и людей. Однако в реальной жизни граница между ЧГК и наемниками очень тонкая и с точки зрения международного права все зависит от задач, выполняемых данными лицами.
Зарождение ПВК в России
История российских ЧВК берет начало с 90-х годов, когда первые так называемые "русские добровольцы", выехали воевать в Югославию. Среди них был и офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин, который известен нам по захвату г. Славянск на Донбассе весной 2014 года, и который обвиняется в причастности к уничтожению малазийского Боинга МН17 в небе над Донбассом 17 июля 2014.
В случае с Югославией можно смело утверждать, что выехать за границу с боевым снаряжением и участвовать в боевых действиях россияне не могли без санкции российского руководства. По некоторым данным, в 1992-1995 гг. на территории Боснии постоянно действовали несколько сотен "русских добровольцев", которые применяли тактику разведывательно-диверсионных групп. Основу отряда составляли бойцы охранной фирмы Санкт-Петербурга под названием "Рубикон". Очевидно, что без участия российских спецслужб и разрешения российских властей такая деятельность была бы невозможна.
По такой же схеме, под видом "добровольцев, вдохновленных идеями защиты интересов России", Кремль отправлял связанных со спецслужбами РФ наемников в Приднестровье и Нагорный Карабах, а позже и в Грузию, Крым, Донбасс и Сирию.
Стоит отметить, что на фоне такой незаконной военной деятельности, российские военные специалисты неоднократно появлялись в различных абсолютно легальных ЧВК. В частности, россияне активно задействованы при охране морских судов от сомалийских пиратов. Также они работали в разных ЧВК во время американской кампании в Ираке. Но это были иностранные ЧВК и граждане Российской Федерации присутствовали в них как частные лица.
Поэтому в России возникла необходимость юридически урегулировать деятельность ПВК, что позволило бы не только легализовать участие россиян в частных военных компаниях, но и дало бы возможность Кремлю легально создавать ЧВК для достижения своих военно-политических целей за пределами России.
Попытки создать нормативно-правовую базу в России
Одной из первых попыток урегулировать вопрос ЧВК стали поправки к российскому закону "Об оружии" (2008 г.), которые предоставили зарубежным охранным структурам корпораций "Транснефть", "Лукойл" и "Газпром" право использовать служебное оружие для обеспечения безопасности объектов.
Этого оказалось недостаточно и, начиная с 2011 года, в российской прессе стал активно обсуждаться вопрос о создании в России военного инструмента правительственного влияния. Тогда в прессе появился вал информации о необходимости формирования "добровольных отрядов резервистов в ФСБ, Службы внешней разведки России, а также в Вооруженных Силах РФ". Информационная кампания была организована "сверху" по классическому сценарию:
- в Госдуму РФ представителями партии Путина "Единая Россия" был подан законопроект № 574772-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания мобилизационного людского резерва";
- в ведущих СМИ РФ развернулась "бурная" дискуссия о "крайней необходимости" создания боевого резерва в силовых структурах;
- законодательная вертикаль власти была подготовлена так, чтобы принять закон "задним числом".
В результате, закон был принят, но много специфических вопросов было "спрятаны" под размытымие фразами.
В 2013 году депутат Митрофанов внес в Государственную Думу России законопроект № 62015-6 "О государственном регулировании создания и деятельности частных военных компаний". Законопроект позволяет ЧВК (цитаты):
- иметь в своем пользовании предметы военного назначения;
- осуществлять предпринимательскую и иную деятельность, которая приносит прибыль;
- предоставлять другие военные услуги.
Последняя по времени попытка легализовать ЧВК в России была предпринята в марте 2016 года, когда депутаты от "Справедливой России" Геннадий Носовка и Олег Михеев внесли в Госдуму проект закона о частных военно-охранных организациях. Целью подобной деятельности документ называл "участие в обеспечении национальной безопасности путем выполнения работ и оказания военно-охранных работ и услуг", защита интересов России за пределами страны, продвижение российских ЧВК на мировые рынки и т.д. Однако правительство выступило против принятия закона и авторы законопроекта сами решили отозвать его.
Несмотря на многочисленные попытки регламентации данного инструмента, официально статус ПВК в России остается неурегулированным на законодательном уровне. Данные организации остаются вне закона на основании:
Ст.359 УК РФ - Наемничество.
Ст. 208 УК РФ - организация незаконного вооруженного формирования.
Стоит отметить, что в России ЧВК не имеют легальных возможностей для покупки боевого современного оружия.
Скорее всего, создание полноценной нормативно-правовой базы в России не было доведено до конца из-за того, что двоякое отношение закона к ЧВК позволяет Кремлю лучше контролировать эти военизированные организации и быстро расправляться согласно "букве закона" с нежелательными элементами.
"Частная военная компания Вагнера2
Одной из самых громких российских ПГК является "Частная военная компания Вагнера" (или "группа Вагнера"), которая представляет собой закрытую военизированную структуру, чей лагерь подготовки расположен в поселке Молькино Краснодарского края, на полигоне 10-й бригады специального назначения Главного разведывательного управления ГШ РФ. С большой долей вероятности можно предположить, что здесь реализован механизм создания добровольческих отрядов резервистов ГРУ ГШ России. Издание WSJ называет создателем и вдохновителем "ЧВК Вагнера" приближенного к Путину бизнесмена Евгения Пригожина.
Возглавляет "ЧВК Вагнера" подполковник псковской бригады спецназа ГРУ Минобороны России Дмитрий Уткин. В 2002 году он находился в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве командира воинской части 75143 в Пскове.
Освободившись в запас в 2013 году, Уткин поехал в Сирию вместе с другими ветеранами-силовиками, чтобы воевать на стороне президента Башара Асада как часть "Славянского корпуса" - российской группы наемников. Там в октября 2013 года они почти попали в окружение повстанцев и вынуждены были вернуться в Москву. Руководство "Славянского корпуса" затем осудили на три года колонии общего режима по статье о наемничестве.
Почти сразу после возвращения в Россию Уткин отправился в Украину во главе собственной группы наемников. Этот отряд назвали группой Вагнера - такой позывной Уткин якобы выбрал из симпатии к идеологии Третьего рейха, поскольку Рихарда Вагнера считают любимым композитором Адольфа Гитлера. Ветеранов "Славянского корпуса" видели во время аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года, а затем и на Донбассе, где они воевали на стороне русских боевиков. По информации российских СМИ, отряд Вагнера мог быть причастен к убийству нескольких полевых командиров т.н. "ЛНР".
В "ЧВК Вагнера" все организовано, как в спецназе - прибытие, собеседование, обучение, карантин, интенсивная спецподготовка, экзамен и отправка на задание. При этом, первым приоритетом является принцип сохранения информации в тайне. По многочисленным материалами в прессе можно судить о том, что на данный момент основной задачей "ЧВК Вагнера" является подготовка бойцов для войны в Сирии и их отправка. Очевидно, они составляют костяк отрядов сухопутных операций, воюющих под маской добровольцев на стороне Асада. Отряды "отпускников" отправляют в Сирию с Приморско-Ахтарского военного аэродрома, это в 200 км от учебного центра.
"ЧВК Вагнера" в Крыму и на Донбассе
По данным различных журналистских расследований, "ПВК Вагнера" принимала непосредственное участие в оккупации и аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году. Руслан Левиев, активист расследовательской группы Conflict Intelligence Team, которая занимается поиском информации по открытым источникам в интернете и ее проверкой, так описывает те события в Крыму:
"Если вы посмотрите документальные кадры крымской истории, вы увидите там очень и очень много разных людей. Вы увидите тех, кого называли военнослужащими российской армии, и действительно, судя по всему, это были контрактники из элитных частей российских Вооруженных сил. Вы увидите там гораздо более взрослых людей в непонятной форме, очень напоминают довольно серьезный спецназ, вы увидите там совсем непонятных людей в разномастном камуфляже и в штатском. Там, похоже, присутствовали самые разные люди из разных организаций, в том числе, по моим данным, и люди из группы Вагнера. Те люди, которые есть на всех плакатах - "вежливые люди", с котиками и собачками, конечно же, это не они".
После аннексии Крыма и начала военной интервенции России на Донбассе, "ЧВК Вагнера" была замечена на востоке Украины. В октябре 2015 о "группе Вагнера" написала "Фонтанка": со ссылкой на анонимные источники издание сообщило, что бывших наемников из "Славянского корпуса" видели на Донбассе в качестве самостоятельного отряда. Об участии группы Вагнера в боях на стороне террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в конце 2015 писала и The Wall Street Journal.
Реальный статус "ЧВК Вагнера" и связь с Кремлем
Учитывая участие в аннексии Крыма и боевых действиях на Донбассе, "ЧВК Вагнера" нельзя называть "частной военной компанией" с точки зрения международного права, и тем более с точки зрения российского законодательства. Она не занимается охраной или сопровождением объектов, а выполняет военные задачи наравне с национальными вооруженными силами. Данная вооруженная группировка действует по приказу Кремля и управляется российскими спецслужбами, выполняя те боевые задачи, в которых российское руководство не хочет "светить" свои регулярные российские войска. Иными словами, "ЧВК Вагнера" - это частный и незаконный спецназ, который тайно выполняет преступные приказы Кремля.
Офицер Минобороны РФ и сотрудник ФСБ в интервью изданию РБК рассказал, что именно ГРУ РФ негласно курирует "ЧВК Вагнера", добавив, что этот отряд возник после того, как "в мире обострилась обстановка". Учитывая период появления "ЧВК Вагнера", вероятно, речь идет об аннексии Крыма и начале войны в Донбассе.
Весной 2016 СМИ сообщили, что бойцы "ПГК Вагнера", которые явно не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации, за свою боевую работу получали боевые ордена и медали. Журналисты продемонстрировали наградные документы, подписанные президентом Владимиром Путиным.
9 декабря 2016 во время посвященного "Дню Героев Отечества" приема в Кремле журналисты заметили руководителя "ПГК Вагнера" Дмитрия Уткина.
В сеть также попал снимок, где Уткин со своим заместителем Андреем Трошевым фотографируются рядом с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Появление Уткина в Кремле - первый его выход в публичное поле после ряда журналистских расследований о деятельности частных военных компаний в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Уткин был в числе приглашенных от Новгородской области, поскольку "кавалер орденов Мужества".
Андрей Трошев, заместитель Уткина, - полковник полиции в отставке и боевой офицер, прошедший Афганистан и Чечню, на его груди - два ордена Красной Звезды и два ордена Мужества. И Золотая Звезда Героя России. По информации "Фонтанки", звание Героя Трошеву присвоено за участие в штурме сирийской Пальмиры весной 2016 года. К этому времени офицер Трошев уже несколько лет находился в отставке.
6 июня 2017 СМИ сообщили об отравлении Трошева водкой в Петербурге. Во время госпитализации у него обнаружили пять миллионов рублей и пять тысяч долларов наличными, географические карты Сирии, расчетные листы по оружию и электронный билет на самолет в Краснодар. Объяснений от пациента получить не удалось.
Возвращение "Вагнера" в Сирию
В 2015 году Вагнер со своим отрядом снова вернулся в Сирию, пройдя перед этим подготовку на специально оборудованной базе в Краснодарском крае. Вскоре после начала воздушной операции России появились первые сообщения о гибели российских наемников на земле. Наибольший резонанс получила история с фотографиями россиян, якобы погибли в битве за Пальмиру в марте 2016 года, - по данным неофициальных источников, они были из частной военной компании Уткина. Всего, как выяснил британский телеканал Sky News, он мог потерять в Сирии убитыми до 600 человек.
По данным из конфиденциальных источников, в рядах "ЧВК Вагнера" уже есть несколько сотен погибших бойцов. Часть этих данных можно проверить в открытых источниках:
- 24.09.2015 г. - 10 гробов прибыло из Сирии в Севастополь;
- 20.10.2015 г. - в Севастополь прибыло судно с телами 26 погибших морпехов 810 отдельной бригады морской пехоты;
27.10.2015 г. - в Севастополь доставили гроб погибшего в Сирии солдата.
В начале лета 2017 года в СМИ появилась информация о том, что группа российских спецназовцев, участвовавших в боевых действиях на Донбассе под видом "добровольцев", отправляется в Сирию воевать в составе "ЧВК Вагнера". "Наши ребята находятся сейчас на учебной базе бригады спецназа ГРУ в одном из южных регионов России, - рассказал российскому агентству источник. - Их разделили по направлениям: минно-саперное, артиллеристы, спецназовцы и несколько человек - снайперы. Один из наших возглавит артиллерийскую батарею".
В конце июня 2017 сети появилось видео, на котором предположительно бойцы "ЧВК Вагнера" пытают пленных или заложников в сирийской пустыне. На данном видео русскоязычные вооруженные люди бьют мужчину кувалдой, называя его "игиловцем". Еще одному мужчине или отрезали голову, или закопали его в почву или залили бетоном по шею.
Ресторатор Евгений Пригожин, Вагнер и сирийская нефть
Еще одним ярким доказательством непосредственной связи Кремля с "ЧВК Вагнера" является персона Евгения Пригожина, фактического монополиста на российском рынке армейского госзаказа в сфере военного питания, клининга, строительства и энергетики. Приближенный к Путину бизнесмен Пригожин, которого называют "поваром Путина" и владельцем "фабрики троллей", по информации издания WSJ является создателем и вдохновителем "ЧВК Вагнера".
По информации "Фонтанки", Уткин вместе со своим заместителем Трошевым в 2015 - 2016 годах были замечены в совместных поездках с известными сотрудниками службы безопасности Евгения Пригожина и, вероятно, также работали на структуры контролируемой Пригожиным группы "Конкорд".
Недавно в СМИ появилась информация о том, что контракты на добычу четверти всего газа и всей нефти, добытой на отвоеванной с помощью России для Башара Асада территории Сирии, могут добраться фирме ООО "Евро Полис", связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Зато ООО "Евро Полис" обязуется освобождать от боевиков "Исламского государства" и противников режима Асада месторождения и объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии, а затем их охранять. Интересно, что одним из претендентов на оказание услуг по охране этих месторождений является именно "ЧВК Вагнер".
По данным "Фонтанки", соответствующий меморандум о намерениях был подписан во время встречи в декабре 2016 года сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганева с министром энергетики России Александром Новаком. Документ подписан сроком на пять лет.
Со ссылкой на источник в ЧВК, СМИ сообщают, что Пригожин вкладывал деньги в "ЧВК Вагнера" с расчетом на то, что кроме заработка от ведения военных действий получит какие-то дивиденды. По словам источника, "основной акцент" изначально был сделан именно на сирийскую нефть.
"Пока Пригожин получает крупные заказы от правительства [по выполнению боевых задач на передовой и охраны важных объектов инфраструктуры]. При этом там [в Сирии] уже с одной из пригожинских нефтяных компаний сирийское правительство подписало контракт на пять лет. У меня работает там товарищ", - рассказал источник. По его словам, речь идет о месторождениях в центральной части Сирии.
Другой источник, близкий к "ЧВК Вагнера", также рассказал СМИ, что Пригожину отдали нефтяные вышки в Сирии. "Сейчас они ищут людей для их охраны", - сказал он.
Санкции против ЧВК Вагнера и компаний Пригожина
20 июня 2017 США ввели персональные санкции против Дмитрия Уткина. На сайте Минфина США указано следующее: "Дмитрий Уткин - основатель и лидер" ЧВК Вагнер ". Санкции против Уткина вводятся за то, что он прямо или косвенно участвовал в действиях или политике, которые угрожают миру, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины; И за прямые или косвенные действия от имени "ЧВК Вагнера".
США также ввели санкции и против "ЧВК Вагнера" как юрлица. "ЧВК Вагнер - частная военная компания, которая вербует и отправляет солдат для участия в войне на стороне сепаратистов на востоке Украины. Санкции против "ЧВК Вагнер" вводятся за то, что она прямо или косвенно участвовала в действиях или политике, которые угрожают миру, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины ", - говорится в сообщении Минфина США.
Кроме того, в расширенные санкции попали и компании Евгения Пригожина, которого обвиняют в связях с "ЧВК Вагнера". Сам Евгений Пригожин ранее был внесен в список персональных санкций.
О российских ПГК из "первых уст"
О деятельности российских ПГК, включая участие в войне на Донбассе, можно найти немного информации от их членов в соцсетях.
Интервью Олега Криницына, руководителя "РСБ-Групп":
ЧВК "E.N.O.T. Corp "
Другой "серой" структурой является московская ЧВК "E.N.O.T. Corp". В отличие от "ЧВК Вагнера", эта компания имеет свой сайт, где разместила небольшую информацию о себе.
"E.N.O.T. Corp" занимается якобы военно-патриотической работой и сбором помощи для "Новороссии".
Однако, другие материалы свидетельствуют о причастности "E.N.O.T. Corp" к военным операциям в зоне АТО - "зачистке боевиков в Антраците","боевых действиях на стороне террористов" и "сопровождении "гуманитарных" конвоев". К деятельности ЧВК причастен А.Бородай, который непосредственно связан с российской ФСБ.
Компания имеет в своем распоряжении арсенал оружия, возможности обучения стрельбе, саперному делу, вопросам разведки и планирования боя. Весьма вероятно, что военно-патриотическая и гуманитарная составляющая "енотов" является элементом маскировки основных задач - специальных операций по поставке оружия и материальных средств для луганских боевиков и участия в боевых действиях.
В самой ЧВК "E.N.O.T. Corp" открыто говорят об участии своих членов в боевых действиях на Донбассе. Данная ЧВК даже была соучредителем так называемого "Союза добровольцев Донбасса", возглавляемого Александром Бородаем. Недавно в "E.N.O.T. Corp "заявили о выходе из "СДД". "E.N.O.T. Corp "имеет наградные грамоты как от оккупационной "власти" на Донбассе, так и от российских государственных органов.
Очевидно, что без санкции Кремля и ФСБ организация "E.N.O.T. Corp" не могла участвовать в войне на Донбассе и "обеспечивать правопорядок" на оккупированных Россией территориях Донбасса.
По данным из конфиденциальных источников, сейчас кураторы ЧВК "E.N.O.T. Corp "занимаются вербовкой террористов из Донбасса в Сирию. Есть информация, что с оккупированных регионов Украины уже выехали от 700 до 1000 боевиков. Для мотивации, донецким боевикам предлагают российское гражданство, снятие судимостей, приличные зарплаты (от 90 до 250 тыс. руб.). При этом, боевикам рекомендуют ехать "защищать Россию" не только в Сирию, но и в Таджикистан и Нагорный Карабах, где сложная обстановка и в любой момент может начаться обострение.
ЧВК "МАР" из Санкт-Петербурга на Донбассе
В 2015 году СМИ написали еще об одной русской ЧВК, которая участвовала в боевых действиях на Донбассе. Тогда в социальных сетях появились фотографии сотрудников ЧВК "МАР" со своими флагами у въезда в Донецк и поселок Спартак, где проходила линия фронта.
ЧВК "МАР" имеет свой сайт в интернете, на котором говорится, что предметом деятельности ЧВК является частная военная деятельность. Кроме того, на сайте отмечается, что целью компании является получение прибыли по предоставлению частных военных услуг.
В статье "Защита русскоязычного населения на территории сопредельных государств" на сайте ЧВК "МАР" прямо указывается, что она участвует в боевых действиях на Донбассе на стороне российских боевиков.
Там указывается и мотив: "ЧВК МАР не может оставаться в стороне от происходящего, поддерживает курс, избранный президентом России Владимиром Путиным, и защищает интересы русскоязычного населения на территориях сопредельных государств, за рубежом", - написано на сайте ЧВК.
В отчетах о деятельности частной военной компании на Донбассе указано, что сотрудники занимаются доставкой на Донбасс гуманитарной помощи, а также участвуют в боевых действиях. В частности, в статье "ЧВК" МАР "на передовой", опубликованной еще в июне 2015 года, выложены фотографии сотрудников ЧВК с оружием и в окопах.
Незаконная деятельность российских наемников в Крыму, на Донбассе и в Сирии не ограничивается перечисленными выше ЧВК. По данным международного волонтерского сообщества InformNapalm, так или иначе, за пределами России негласно действуют и другие российские ЧВК.
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Атомный ледокол «Советский Союз» утилизируют. Он остался «без работы» из-за западных санкций
Российский атомный ледокол «Советский Союз» будет утилизирован. О подписании соответствующего приказа рассказал гендиректор Росатомфлота Вячеслав Рукша.
Он пояснил, что с 2014 года планировалось восстановление ледокола под шельфовые проекты. Но затем западные страны ввели санкции против России в ответ на присоединение Крыма.
В результате совместный проект «Роснефти» и американской ExxonMobil по освоению шельфа Карского моря был свернут и «Советский союз» остался «без работы», пояснил Рукша. В 2017 году глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что к проекту в Карском море могут вернуться в 2019 году.
Рукша также назвал неверными предположения, что на «Советском Союзе» можно было организовать командный пункт арктической группировки Минобороны. По его словам, «ледокол избыточен по мощности», а значит такое применение нецелесообразно.
Ранее сообщалось, что в 2016 году было принято решение вывести из эксплуатации реакторы «Советского Союза».
«Советский Союз» - четвертый атомный ледокол типа «Арктика». Он был спущен на воду в 1986 году и эксплуатировался до 2010 года. После этого ледокол перевели в резерв.
Сейчас в составе российского атомного ледокольного флота два двухреакторных судна типа «Арктика» («Ямал» и «50 лет Победы»), однореакторные «Таймыр» и «Вайгач», а также лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть».
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