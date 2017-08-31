 Частные военные компании России выполняют преступные приказы Кремля, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Расположение в / ч 51532 10-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ МО РФ. Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, пос. Молькино (44° 47'42 "N 39°13'19"E)Возглавляет "ЧВК Вагнера" ​​подполковник псковской бригады спецназа ГРУ Минобороны России Дмитрий Уткин . В 2002 году он находился в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве командира воинской части 75143 в Пскове.Освободившись в запас в 2013 году, Уткин поехал в Сирию вместе с другими ветеранами-силовиками, чтобы воевать на стороне президента Башара Асада как часть "Славянского корпуса" - российской группы наемников. Там в октября 2013 года они почти попали в окружение повстанцев и вынуждены были вернуться в Москву. Руководство "Славянского корпуса" затем осудили на три года колонии общего режима по статье о наемничестве. Почти сразу после возвращения в Россию Уткин отправился в Украину во главе собственной группы наемников. Этот отряд назвали группой Вагнера - такой позывной Уткин якобы выбрал из симпатии к идеологии Третьего рейха, поскольку Рихарда Вагнера считают любимым композитором Адольфа Гитлера. Ветеранов "Славянского корпуса" видели во время аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года, а затем и на Донбассе, где они воевали на стороне русских боевиков. По информации российских СМИ, отряд Вагнера мог быть причастен к убийству нескольких полевых командиров т.н. "ЛНР".В "ЧВК Вагнера" ​​все организовано, как в спецназе - прибытие, собеседование, обучение, карантин, интенсивная спецподготовка, экзамен и отправка на задание. При этом, первым приоритетом является принцип сохранения информации в тайне. По многочисленным материалами в прессе можно судить о том, что на данный момент основной задачей "ЧВК Вагнера" является подготовка бойцов для войны в Сирии и их отправка. Очевидно, они составляют костяк отрядов сухопутных операций, воюющих под маской добровольцев на стороне Асада. Отряды "отпускников" отправляют в Сирию с Приморско-Ахтарского военного аэродрома , это в 200 км от учебного центра.По данным различных журналистских расследований, "ПВК Вагнера" ​​принимала непосредственное участие в оккупации и аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году. Руслан Левиев, активист расследовательской группы Conflict Intelligence Team, которая занимается поиском информации по открытым источникам в интернете и ее проверкой, так описывает те события в Крыму:"Если вы посмотрите документальные кадры крымской истории, вы увидите там очень и очень много разных людей. Вы увидите тех, кого называли военнослужащими российской армии, и действительно, судя по всему, это были контрактники из элитных частей российских Вооруженных сил. Вы увидите там гораздо более взрослых людей в непонятной форме, очень напоминают довольно серьезный спецназ, вы увидите там совсем непонятных людей в разномастном камуфляже и в штатском. Там, похоже, присутствовали самые разные люди из разных организаций, в том числе, по моим данным, и люди из группы Вагнера. Те люди, которые есть на всех плакатах - "вежливые люди", с котиками и собачками, конечно же, это не они".После аннексии Крыма и начала военной интервенции России на Донбассе, "ЧВК Вагнера" ​​была замечена на востоке Украины. В октябре 2015 о "группе Вагнера" ​​написала "Фонтанка" : со ссылкой на анонимные источники издание сообщило, что бывших наемников из "Славянского корпуса" видели на Донбассе в качестве самостоятельного отряда. Об участии группы Вагнера в боях на стороне террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в конце 2015 писала и The Wall Street Journal. Учитывая участие в аннексии Крыма и боевых действиях на Донбассе, "ЧВК Вагнера" ​​нельзя называть "частной военной компанией" с точки зрения международного права, и тем более с точки зрения российского законодательства. Она не занимается охраной или сопровождением объектов, а выполняет военные задачи наравне с национальными вооруженными силами. Данная вооруженная группировка действует по приказу Кремля и управляется российскими спецслужбами, выполняя те боевые задачи, в которых российское руководство не хочет "светить" свои регулярные российские войска. Иными словами, "ЧВК Вагнера" - это частный и незаконный спецназ, который тайно выполняет преступные приказы Кремля.Офицер Минобороны РФ и сотрудник ФСБ в интервью изданию РБК рассказал, что именно ГРУ РФ негласно курирует "ЧВК Вагнера", добавив, что этот отряд возник после того, как "в мире обострилась обстановка". Учитывая период появления "ЧВК Вагнера", вероятно, речь идет об аннексии Крыма и начале войны в Донбассе.Весной 2016 СМИ сообщили, что бойцы "ПГК Вагнера", которые явно не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации, за свою боевую работу получали боевые ордена и медали. Журналисты продемонстрировали наградные документы, подписанные президентом Владимиром Путиным.9 декабря 2016 во время посвященного "Дню Героев Отечества" приема в Кремле журналисты заметили руководителя "ПГК Вагнера" Дмитрия Уткина.

Дмитрий Уткин на приеме в КремлеВ сеть также попал снимок, где Уткин со своим заместителем Андреем Трошевым фотографируются рядом с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Дмитрий Уткин - крайний справа, Андрей Трошев - второй слеваПоявление Уткина в Кремле - первый его выход в публичное поле после ряда журналистских расследований о деятельности частных военных компаний в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Уткин был в числе приглашенных от Новгородской области, поскольку "кавалер орденов Мужества".Андрей Трошев, заместитель Уткина, - полковник полиции в отставке и боевой офицер, прошедший Афганистан и Чечню, на его груди - два ордена Красной Звезды и два ордена Мужества. И Золотая Звезда Героя России. По информации "Фонтанки", звание Героя Трошеву присвоено за участие в штурме сирийской Пальмиры весной 2016 года. К этому времени офицер Трошев уже несколько лет находился в отставке.

"Егор Кончаловский" - псевдоним руководителя ЧВК "РСБ-Групп" Олега Криницына

Удостоверение сотрудника ФСБ Олега Криницына, руководителя ППК "РСБ-Групп"

Олег Криницын о поездках бойцов с ЧВК на Донбасс

Варан, который имеет опыт работы в ЧВК и воевал на Донбассе, пишет о поездках бойцов с ЧВК на Донбасс

Варан признается, что их цель - деньги

Другой участник ПВК комментирует "подвиги" Варана

Участник ЧВК обсуждает риски поездки на ДонбассИнтервью Олега Криницына, руководителя "РСБ-Групп":Другой "серой" структурой является московская ЧВК "E.N.O.T. Corp". В отличие от "ЧВК Вагнера", эта компания имеет свой сайт, где разместила небольшую информацию о себе."E.N.O.T. Corp" занимается якобы военно-патриотической работой и сбором помощи для "Новороссии".Однако, другие материалы свидетельствуют о причастности "E.N.O.T. Corp" к военным операциям в зоне АТО - " зачистке боевиков в Антраците "," боевых действиях на стороне террористов" и " сопровождении "гуманитарных" конвоев ". К деятельности ЧВК причастен А.Бородай, который непосредственно связан с российской ФСБ.Компания имеет в своем распоряжении арсенал оружия, возможности обучения стрельбе, саперному делу, вопросам разведки и планирования боя. Весьма вероятно, что военно-патриотическая и гуманитарная составляющая "енотов" является элементом маскировки основных задач - специальных операций по поставке оружия и материальных средств для луганских боевиков и участия в боевых действиях.В самой ЧВК "E.N.O.T. Corp" открыто говорят об участии своих членов в боевых действиях на Донбассе. Данная ЧВК даже была соучредителем так называемого "Союза добровольцев Донбасса", возглавляемого Александром Бородаем. Недавно в "E.N.O.T. Corp " заявили о выходе из "СДД". "E.N.O.T. Corp "имеет наградные грамоты как от оккупационной "власти" на Донбассе, так и от российских государственных органов.

Очевидно, что без санкции Кремля и ФСБ организация "E.N.O.T. Corp" не могла участвовать в войне на Донбассе и "обеспечивать правопорядок" на оккупированных Россией территориях Донбасса.По данным из конфиденциальных источников , сейчас кураторы ЧВК "E.N.O.T. Corp "занимаются вербовкой террористов из Донбасса в Сирию. Есть информация, что с оккупированных регионов Украины уже выехали от 700 до 1000 боевиков. Для мотивации, донецким боевикам предлагают российское гражданство, снятие судимостей, приличные зарплаты (от 90 до 250 тыс. руб.). При этом, боевикам рекомендуют ехать "защищать Россию" не только в Сирию, но и в Таджикистан и Нагорный Карабах, где сложная обстановка и в любой момент может начаться обострение.В 2015 году СМИ написали еще об одной русской ЧВК, которая участвовала в боевых действиях на Донбассе. Тогда в социальных сетях появились фотографии сотрудников ЧВК "МАР" со своими флагами у въезда в Донецк и поселок Спартак, где проходила линия фронта.

Член ЧВК "МАР" у въезда в Донецк

Члены ЧВК "МАР" возле СпартакаЧВК "МАР" имеет свой сайт в интернете, на котором говорится, что предметом деятельности ЧВК является частная военная деятельность. Кроме того, на сайте отмечается, что целью компании является получение прибыли по предоставлению частных военных услуг.В статье "Защита русскоязычного населения на территории сопредельных государств" на сайте ЧВК "МАР" прямо указывается, что она участвует в боевых действиях на Донбассе на стороне российских боевиков.

Скриншот с сайта ЧВК "МАР"Там указывается и мотив: "ЧВК МАР не может оставаться в стороне от происходящего, поддерживает курс, избранный президентом России Владимиром Путиным, и защищает интересы русскоязычного населения на территориях сопредельных государств, за рубежом", - написано на сайте ЧВК.В отчетах о деятельности частной военной компании на Донбассе указано, что сотрудники занимаются доставкой на Донбасс гуманитарной помощи, а также участвуют в боевых действиях. В частности, в статье "ЧВК" МАР "на передовой" , опубликованной еще в июне 2015 года, выложены фотографии сотрудников ЧВК с оружием и в окопах.

Незаконная деятельность российских наемников в Крыму, на Донбассе и в Сирии не ограничивается перечисленными выше ЧВК. По данным международного волонтерского сообщества InformNapalm, так или иначе, за пределами России негласно действуют и другие российские ЧВК.