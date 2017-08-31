 Нардепы должны помнить, что тут погибли молодые ребята, - Аллеров на открытии мемориальной доски под ВР

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии, об этом в четверг, 31 августа, заявил командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров во время открытия мемориальной доски в память о погибших под стенами Верховной Рады Украины нацгвардийцах.
"Это очень печальная для нас дата. Открывая эту памятную доску, сегодня мы чтим память погибших военнослужащих возле Верховной Рады Украины. И та боль, которая сегодня присутствует у родителей и родственников, она остается в наших сердцах. Я хочу заверить родителей, что мы не забудем этих парней. Я думаю, что будет правильно, если все народные избранники будут отдавать дань правоохранителям и проходя мимо этого места, помнить, что тут погибли молодые ребята ради того, чтобы нардепы могли спокойно работать", - сказал Юрий Аллеров.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что смерть этих бойцов стала еще одним напоминанием о том, что украинское государство нужно защищать как на восточном фронте, так и внутри страны.
"Мы живем в смутное время, когда нам приходится защищать свою Родину от российского агрессора. И Национальная гвардия была одной из первых, кто пошел защищать нашу землю. Но эти гвардейцы погибли здесь, в Киеве. Это напоминает нам о том, что защита страны и безопасности наших граждан является одинаково важным и на Востоке, и в Киеве. Их жертва напоминает нам о задачах, которые стоят перед украинским государством и Национальной гвардией", - отметил он.
Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что в тот день были ранены 120 человек, четверо - погибли.
"Эти молодые ребята пришли под стены Верховной Рады защищать демократию, Верховную Раду. Но погибли в самом центре Киева. За тысячу километров от фронта. Я хочу, чтобы каждый политик, который организовывает такие мероприятия, нес не только политическую ответственность, но и человеческую. Перед каждым из нас, перед родителями, перед гвардейцами", - отметил министр.
Арсен Аваков отметил, что отныне все нацгвардийцы будут принимать присягу на верность украинскому народу перед стенами Верховной Рады, где бойцы выполнили свой долг.
Многие из нацгвардейцев, которые в тот трагический день защищали демократию у стен Верховной Рады пришли почтить память погибших собратьев. После минуты молчания и освящения мемориальной доски, все выступающие, родители и собратья гвардейцев возложили цветы к месту гибели военнослужащих.
Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода". Гранату, по версии следствия, бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. По версии прокуратуры, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.
В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.
В ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.3 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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