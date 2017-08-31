 Украинцы остались без лекарств на 2,1 млрд грн, - Счетная палата о деятельности Минздрава

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Счетной палаты.
Согласно выводам экспертов ведомства, привлечение с 2015 года международных организаций в процесс госзакупок лекарственных средств и медицинских изделий в целом оценивается положительно.
Однако выявлен и ряд серьезных недостатков. В частности, Минздрав не обеспечил объективности выбора таких организаций. Фактически международные организации избирались в ручном режиме, что увеличивало риски ошибок в процессе их выбора.
Также Минздрав "провалил работу по решению процедурных вопросов соответствующих закупок. Определение перечня лекарственных средств и медицинских изделий, которые планировалось закупить в 2016-2017 годах, осуществлялось несвоевременно. В ряде случаев ответственные чиновники министерства и привлеченные специалисты из соответствующих заболеваний затягивали сроки закупок, принимали необоснованные решения. В результате период от подготовки министерством закупок к поставке лекарств и медицинских изделий конечным потребителям растянулся почти на два года".
"На конец июля текущего года от международных специализированных организаций не поступило лекарственных средств и медицинских изделий (по 27 направлениям из 35) за средства госбюджета 2016 на сумму 2,1 млрд грн, или 62,4 % в перечисленных средств. По остальным направлениям поставки вообще не начаты. Закупки за средства госбюджета 2017 еще не начинались, несмотря на то, что на эти цели предусмотрено 5,9 млрд гривен", - констатируется в сообщении.
По данным аудита, министерство не обеспечило надлежащей организации использования закупленных лекарств. В учреждениях здравоохранения и на складах госпредприятия "Укрвакцина" находятся лекарственные средства, у которых закончился срок годности, на десятки миллионов гривен. Из них наибольшую часть не использовала Национальная детская специализированная больница "Охматдет", приняв лекарства с ограниченным сроком годности и не обеспечив их своевременного применения.
Как показал аудит, система закупок с привлечением международных организаций фактически выведена из-под контроля широкой общественности. Решения, которые принимало правительство в течение последних трех лет, создали для деятельности таких организаций особые условия. В то же время эти решения кардинально отличаются от требований отечественного законодательства всех других публичных закупок.
Такие действия привели к тому, что на закупки, которые осуществляют международные специализированные организации, не распространяются требования законодательства по обеспечению открытости, прозрачности и конкурентных принципов при проведении торгов за бюджетные средства. Созданы условия для возможностей не обнародования одной из международных специализированных организаций информации о деталях тендера, в частности в отношении участников закупок, ценовых предложений, условий и сроков поставки и тому подобное.
Принято решение передать материалы аудита в правоохранительные органы.
Напомним, ранее на сайте Минздрава появилась информация о том, что Счетная Палата оценила экономическую эффективность закупок лекарств через международные организации. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, "это в очередной раз доказывает, что, несмотря на сопротивление фармацевтических дельцов, которые годами зарабатывали на закупках лекарств для украинцев, мы движемся в правильном направлении, а украинцы получают больше качественных лекарств".
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кто теперь за это ответит???
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