 Хочу развеять мифы о заоблачных зарплатах в Минюсте, средняя сумма составляет 8 тыс. грн, - Петренко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это не зарплата. Это - вознаграждение по специальному закону, которое взыскивается с должника, не выполнившего решение суда в пользу человека или предприятия. Ни один руководитель Министерства юстиции, или должностное лицо в руководстве Минюста не получало такого рода вознаграждений. Их получает исключительно исполнитель, который исполняет судебное решение. Согласно закону, с этой суммы исполнитель получает 2% за фактически выполненную работу в пользу кредитора. Ни копейки из бюджета исполнитель не получает", - заверил Петренко.
Он отметил, что исполнители работают в исполнительной службе системы Минюста, а средняя зарплата в аппарате министерства не превышает 12 тысяч гривен.
"Средняя зарплата в Минюсте составляет 8 тысяч гривен и 12 тысяч гривен - по центральному аппарату. Поэтому хочу развеять мифы о заоблачных зарплатах в министерстве", - подчеркнул министр.
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не смог прочитать статью..
расплакался уже после заголовка..
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у бабы мани, которая им кабинеты моет 2500
а у петренко побольше...
вот и получается средняя температура по палате
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Нервный, какой-то попался.
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А она ему зачем? Он с "друганами" еще пару сетей АЗС и заводов, через гос.реестр на кого надо перепишет и все у него ОК,
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В частности, Петренко показал 3 807 974 гривни доходов в 2015 году, из которых зарплата составила 71 949 гривен, 1 553 071 гривня - проценты в "Ощадбанке" и банке "Софийский". Еще 2 100 000 гривен составил доход от отчуждения недвижимого имущества (2 земельных участка). Кроме того, Петренко получил 82 954 гривни возмещения от Совета Европы за командировку.
На банковских счетах министра в "Ощадбанке" размещены 1 031 503 доллара, в банке "Софийский" - 1 935 долларов и 50 гривен, в "Приватбанке" - 1 903 евро, 217 гривен и 6 долларов. Он также владеет ценными бумагами (военные облигации) на сумму 100 тыс. гривен.
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все правильно.
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Организовываю фонд поддержки чиновников минюста, иначе издохнут с голоду!!!
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А средний автомобиль - Lexus RX.
Парадокс !
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