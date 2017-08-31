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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1744) Минюст (1212) чиновник (1457) Петренко Павел (612)

 Хочу развеять мифы о заоблачных зарплатах в Минюсте, средняя сумма составляет 8 тыс. грн, - Петренко

петренко

Министр юстиции Павел Петренко назвал мифом миллионные зарплаты чиновников своего министерства. Крупные выплаты получают только исполнители судебных решений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это не зарплата. Это - вознаграждение по специальному закону, которое взыскивается с должника, не выполнившего решение суда в пользу человека или предприятия. Ни один руководитель Министерства юстиции, или должностное лицо в руководстве Минюста не получало такого рода вознаграждений. Их получает исключительно исполнитель, который исполняет судебное решение. Согласно закону, с этой суммы исполнитель получает 2% за фактически выполненную работу в пользу кредитора. Ни копейки из бюджета исполнитель не получает", - заверил Петренко.

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Он отметил, что исполнители работают в исполнительной службе системы Минюста, а средняя зарплата в аппарате министерства не превышает 12 тысяч гривен.

"Средняя зарплата в Минюсте составляет 8 тысяч гривен и 12 тысяч гривен - по центральному аппарату. Поэтому хочу развеять мифы о заоблачных зарплатах в министерстве", - подчеркнул министр.

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За что им платить? Что они хорошего делают? Судебные решения не исполняются годами,а они и в ус не дуют. Почему не подаются в Раду изменения к законам ,по которым невозможно исполнение? Сидят штаны протирают за 8 тыс. в месяц,еще и жалуются.
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реэстры открыли, упростили регистрацию и много чего другого, но вам же это не надо знать, правда?
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Стесняюсь спросить, как вы с такими зарплатами себе покупаете шикарные автомобили, дачи, квартиры, ездите отдыхать за границу ежегодно и отправляете детей учится в разные Англии? Откройте секрет личного благополучия ваших чиновников!
Хочу развеять мифы о заоблачных зарплатах в Минюсте, средняя сумма составляет 8 тыс. грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 4121
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Сажала не она, она Директор нашего аналога НАБУ. Сажают суды, а это вопрос не к минюсту.
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простите....
не смог прочитать статью..
расплакался уже после заголовка..

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опять средняя зарплата..
у бабы мани, которая им кабинеты моет 2500
а у петренко побольше...
вот и получается средняя температура по палате
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Берта Марковна вызвала "Мужа на час", так он попросил развод уже через 20 минут.
Нервный, какой-то попался.
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альтруїсти, приходь, борщу насиплю з часником і сметаною
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обойдуться, они и так на наших налогах неплохо существуют, вы посмотрите на их машины, купленные за пособие ,очевидно.
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Электрик получает почти. Как работник Минюста ? Интересно.
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это усреднененная. Он в нее включил всех, и работников РАГсов, и гос.регистраторов и многих других...
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вот тут вопрос,извините, если 8 тыс средняя зарплата - пособие, то пенсия в 1500 старому человеку - подаяние? и ведь выживают
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кстати, а какая зарплата у этого министра?
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навєрно,8, треба ще пиріжків напекти та нагодувать, бо серце не витримає, зомлію
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Фу... как не патриотично!
А она ему зачем? Он с "друганами" еще пару сетей АЗС и заводов, через гос.реестр на кого надо перепишет и все у него ОК,
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+ за интенсивность труда, + премия за сортировку папок, + за красивые глазки, + за портрет кондитера на стене...........итого,:
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Чмо ты брехливое. Ты хочешь что бы я поверил, что такие "царьки" как начальник ДВС и его зам, лично исполняли судебные решения? Сидят, отбирают что "послаще", а подчиненные за них горбатятся, а эти уроды, только премию на себя получают...
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министр юстиции Украины Павел Петренко задекларировал две квартиры, два земельных участка, картины, 870 000 гривен, 84 000 евро и 505 000 долларов наличных средств.

В частности, Петренко показал 3 807 974 гривни доходов в 2015 году, из которых зарплата составила 71 949 гривен, 1 553 071 гривня - проценты в "Ощадбанке" и банке "Софийский". Еще 2 100 000 гривен составил доход от отчуждения недвижимого имущества (2 земельных участка). Кроме того, Петренко получил 82 954 гривни возмещения от Совета Европы за командировку.
На банковских счетах министра в "Ощадбанке" размещены 1 031 503 доллара, в банке "Софийский" - 1 935 долларов и 50 гривен, в "Приватбанке" - 1 903 евро, 217 гривен и 6 долларов. Он также владеет ценными бумагами (военные облигации) на сумму 100 тыс. гривен.
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чем выше ниже зарплата тем лучше работу работают - аксиома.
все правильно.
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да и хер с ним, пусть бы получали даже и больше, если обоснованно. А они вообще обоснованно получают миллионные вознаграждения в ведомстве, где средняя зарплата 8 тыс. грн. и в стране, где средняя зарплата еще в два раза ниже? Про обоснования где можно узнать, и каким образом, хотя бы Гройсман о них знает или даже для премьера эта информация табу как и для всего украинского народа, знает ли вообще кто-нибудь
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Гройсман знает, на прошлой неделе им урезали зп. Раньше было 2 %, сейчас 2 % но не более 350 тис.
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уже хорошо, только вот на счет того, кто возместит убыток воюющему гос-ву, которому не до жира - непонятно пока
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Минюст собрал документы и подал в международные суды против Росии. 2 решения в нашу пользу уже есть. Или выдумаете этим белоснежка с гномами занималась?
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я думаю, что занялась бы и белоснежка с гномами, если бы взялась за эту работу, мне вообще представляется нормальным, когда люди делают то, что говорят и не считают это подвигом, я, наверное, старомоден по нынешним меркам
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я тоже старомоден. Они и не заявляют что это подвиг.
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рад, что мы с вами совпадаем, но это обстоятельство никак не отвечает на вопрос о тех миллионах сверх 350 тыс. грн. которые были выплачены. А в ведь они бы пригодились в зоне АТО
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Рыдаю, сочувствую!!!!!!
Организовываю фонд поддержки чиновников минюста, иначе издохнут с голоду!!!
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средняя сумма составляет 8 тыс. грн

А средний автомобиль - Lexus RX.
Парадокс !
.
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Вот урод,скорее Антонина Херащенко попадёт в базу Миротворца чем вы там нажрётесь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХочу развеять мифы о заоблачных зарплатах в Минюсте, средняя сумма составляет 8 тыс. грн, - Петренко
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