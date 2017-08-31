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Все про:кино (1154) прокуратура (3149) махинации (516) Госкино (75)

 "Навязывается мнение, что украинское кино - это результат каких-то сделок", - Филипп Ильенко об обвинениях прокуратуры в адрес Госкино

ильенко филипп

Недавние журналистские сюжеты на телевидении, а также следственные действия прокуратуры в отношении Госкино имеют необоснованный характер.

Об этом заявил глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко в интервью изданию "Детектор Медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

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Комментируя ситуацию относительно проверок прокуратурой деятельности Госкино касательно распределения средств на государственную поддержку кинопроизводства, он заявил, что официальных сообщений от прокуратуры не поступало: "Не вызвала никуда, они не обращались в Госкино с требованием предоставить документы".

Он также сообщил, что не располагает информацией о том, обращались ли сотрудники прокуратуры к кинокомпаниям, которые получают поддержку от Госкино.

"Мне об этом ничего не известно. Мне не известно, обращалась прокуратура к каким кинокомпаний. По крайней мере, ко мне не поступала информация, что где-то происходят какие-то следственные действия, кроме той, что звучала в новостях ТСН ... Я не собираюсь оправдываться, когда делаются бездоказательные заявления. И лишь один из многих каналов регулярно выдает какую-то якобы "информацию", которая не подкреплена никакими фактами.", - сказал Ильенко.

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Он пояснил, что Госкино самостоятельно не распределяет эти средства - их распределяет Экспертная комиссия по вопросам кинематографии, которая действует публично и состоит из успешных, опытных и авторитетных кинематографистов.

"Фактически обвинили в злоупотреблениях не меня - обвинили членов Экспертной комиссии, обвинили продюсеров, получающих средства от Госкино, а это практически вся киноиндустрия Украины", - заявил глава госагентства.

По его мнению, навязывается мнение, что украинское кино - это недокино, а результат каких-то сделок и только две-три компании получают финансирование.

"Но это неправда. Только в 2016 году финансирование получили 44 компании, примерно треть из которых получили его от Госкино впервые. Только что я подписал договор с одесской компанией "Трумэн продакшн" на создание полнометражного фильма "Сладкая иллюзия жизни" - они впервые сотрудничают с Госкино", - рассказал Ильенко.

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"Обвинять безосновательно всех - это формировать имидж украинского кинематографа, который у зрителя будет вызывать сомнения. Это ставит под удар возрождения украинского кино", - резюмировал он.

Ранее в одном из сюжетов на канале ТСН сообщалось о том, что прокуратура расследует миллионные мошеннические схемы при производстве украинского кино.
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95-й квартал один раз обідили і не дали фінансування, так тепер 1+1 постійно наїжджає на Іллєнка.

Але ж замість продукції 95 кварталу фінансування отримали набагато якісніші фільми Поводир, Плем"я чи Червоний. А 95 квартал і самі можуть зняти, гроші в них є на купу проектів. Державна підтримка має бути інтелектуальному кіно, а масовий продукт, попсу ніколи і ніхто у світі не підтримує бюджетними коштами.
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнес"Навязывается мнение, что украинское кино - это результат каких-то сделок", - Филипп Ильенко об обвинениях прокуратуры в адрес Госкино
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