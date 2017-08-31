 Правительство поддержало назначение стипендий 47 выдающимся деятелям культуры и искусства, - Минкульт

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.
После подписания данного Указа количество стипендиатов, которые будут получать пожизненные государственные стипендии, составит 297 человек, двухлетние стипендии - 286 человек.
В соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" размер стипендии составляет с 1 января 2017 - 1 871 грн., с 1 мая - 1 968 грн., с 1 декабря - 2 060 грн. (1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).
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- Петька, прибор!!?
- Триста, Василий Иванович!
- ...что "триста", Петька?
- а что "прибор"?
живем как в задраенных отсеках желтой подводной лодки, народ отдельно, достижения для народа отдельно, если в этом и заключается культура, то поневоле о бескультурии мечтается
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