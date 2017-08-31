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Все про:искусство (253) Кабмин (10512) культура (664) стипендии (129)

 Правительство поддержало назначение стипендий 47 выдающимся деятелям культуры и искусства, - Минкульт

кабмин правительство уряд

Правительство на своем заседании 30 августа одобрило проект Указа Президента Украины о назначении государственных стипендий 47 (9 пожизненных и 38 двухлетних) выдающимся деятелям культуры и искусства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.

После подписания данного Указа количество стипендиатов, которые будут получать пожизненные государственные стипендии, составит 297 человек, двухлетние стипендии - 286 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детям журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, назначены стипендии, - указ Порошенко

В соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" размер стипендии составляет с 1 января 2017 - 1 871 грн., с 1 мая - 1 968 грн., с 1 декабря - 2 060 грн. (1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).
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это кому? аж целых 47 ВЫДАЮЩИЕЕ деятели культуры и искусства....
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Насиров, к примеру. Лучшая мужская роль умирающего!
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спасти рядового Насирова, Спилберг бы плакал, от счастья, от такого сценария.
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Есть еще очень искусно исполненная женская роль - воскрешения колясочницы..
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это да...статуэтка Оскара, вообще, сбежала бы, в слезах, мол, не достоин)))
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наверное, Потапу с Настей стипендию вернули или Вакарчук обратно в Ивана Франко пошел учиться, что бы профессором стать.
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зачем двухлетние растягивать, если можно выдать сразу. Другое дело пожизненная, мало-ли что
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Если они "выдающиеся" деятели, то на кусок хлеба смогут заработать без всяких стипендий, а поддерживать нужно молодых, активных и талантливых.
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выдающиеся перед кем? Кто и на основании чего определяет в Украине заслуги в области культуры и искусства? Чем была полезна культура и искусство награжденных деятелей для Украины? Живем - как в том анекдоте...
- Петька, прибор!!?
- Триста, Василий Иванович!
- ...что "триста", Петька?
- а что "прибор"?

живем как в задраенных отсеках желтой подводной лодки, народ отдельно, достижения для народа отдельно, если в этом и заключается культура, то поневоле о бескультурии мечтается
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство поддержало назначение стипендий 47 выдающимся деятелям культуры и искусства, - Минкульт
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