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 Политика Украины
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 Литва озвучила "план Маршалла" для Украины в Европе и США. Идея находит поддержку, - спикер Сеймаса Пранцкетис

гройсман пранцкетис

Украина заинтересована углублять политический диалог с Литвой в контексте отношений с Европейским Союзом и НАТО, а также всецело разделяет и поддерживает идею властей Литвы о формировании своеобразного плана Маршалла для Украины - перечня необходимых изменений в социально-экономической сфере и источников их финансирования.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со Спикером Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Литовский парламентарий впервые посещает Украину.

"Мы проводим масштабные внутренние реформы, и мы благодарны Литве за постоянную поддержку. А ваша инициатива Плана Маршалла позволит ускорить активно начавшуюся модернизацию Украины. Это очень правильный шаг. И с нашей стороны мы готовы обеспечить полную транспарентность всех процессов", - сказал глава правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инициированный Литвой "план Маршалла" для Украины - очень фундаментальный подход к преодолению проблем в нашей стране, - Гройсман

В свою очередь Спикер Сеймаса Литвы подчеркнул, что Вильнюс был и остается адвокатом Украины в Евросоюзе и НАТО в контексте, прежде всего, противодействия военной агрессии России. "Но сегодня на повестке дня еще и экономический успех Украины. Именно поэтому и родились идея Плана Маршалла, которую мы озвучили и определили в Европе и США", - сказал Викторас Пранцкетис. Он сообщил, что идея находит поддержку как на политическом уровне, так и на уровне финансирования.

В ходе встречи стороны также отметили необходимость развития двусторонних отношений, в частности в сфере использования логистических возможностей обоих государств. Железнодорожный проект "Викинг", эффективное использование украинских и литовских портов и активное сотрудничество в рамках Транскаспийского транспортного коридора способны стать точками роста для обеих стран.

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"Мы стабильные партнеры", - добавил глава правительства.
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Что ж это 144 реформы зря проводили? Теперь наново по плану придется?
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Спочатку потрібно команду Саакашвілі привести до влади. В іншому випадку буде не план Маршала, а план модернізації Рошен.
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А ваша инициатива Плана Маршалла позволит ускорить активно начавшуюся модернизацию Украины. Этоочень правильный шаг. И с нашей стороны мы готовы обеспечить полную транспарентность всех процессов", - сказал Глава Правительства.

Вот тут никаких сомнений, что вы готовы.
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Типо, деньги,мы возьмём ,а ответственность за их распил на варягах.Короче,деньги наши,а бока все ваши
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литвиняки - хунта безобразнейшая.
они не тока снегирей жмурят, а еще и горобьев или там воробцов...
люди короче.
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Беспристрастное и полное расследование роли каждого персонажа, так называемой ,политической элиты Украины в результатах достигнутых на 26 году Независимости и наказание адекватное преступлениям или награждение по заслугам, тогда можно "разговоры говорить" про планы помощи! В любом другом случае, все усилия уйдут в "гудок"!
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исходя из каких критериев оценивать их деятельность предлагается?
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погоди!
дай человеку передохнуть и закусить.
ты ж не зверь.
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методички у них перемешались в голове, сортируют.
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100% нашу страну спасет только Китайская мудрость...
Китайцы предложили расстреливать украинских чиновников-взяточников

http://korrespondent.net/ukraine/3777062-kytaitsy-predlozhyly-rasstrelyvat-ukraynskykh-chynovnykov-vziatochnykov
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Ты прав план Маршала предполагает выделения бабла, кому ворам у корыта...
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Да и вся суть в том если бы гандонская власть провела референдум и спросила у граждан, заслуживают ли куррупционеры смертной казни то получала бы, однозначно четкий ответ!!!
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для начала стоит грохнуть кацапского "гитлера" и местного "квислинга", влезшего на припиздентскую табуретку, а то толку не будет....
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Литовцам большое спасибо. Вот уж кто действительно не словом а делом подтверждает то что они наши главные друзья и адвокаты в Европе.
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но Пранцкетис просто брехло, настоящий друг ваш Кубилюс
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"план Маршалла" для Украины это просто замечательно, но все же никто не отменял и не отменить ответственность любого народа за свою собственную страну, украинский народ несет прямую ответственность за Украину и в связи с этим должен наконец получить возможность делегировать властные полномочия сугубо тем, кто разделяет с украинским народом национальную идею Украины для того, чтобы власть не вредила стране и народу. Власть в Украине должна передаваться силам, обладающим такими идеями и идеологиями, которые не противоречат и не противостоят национальной идее украинского народа. Без этого ничто поддержанное в Украине какими угодно силами не сможет относиться к числу украинских явлений, а значить рискует быть опротестованным.
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"Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Спикером Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом"

И когда уже ВР в Сойм переименуют?
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Президенту (не Пеце) по плечу договориться с местными владельцами миллиардов баксов о ежегодном вливании в экономику (под евро процент)...яйки слабые...
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Кто-то реально верит, что придёт добрый дядя и даст денег?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛитва озвучила "план Маршалла" для Украины в Европе и США. Идея находит поддержку, - спикер Сеймаса Пранцкетис
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