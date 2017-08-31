 Литва озвучила "план Маршалла" для Украины в Европе и США. Идея находит поддержку, - спикер Сеймаса Пранцкетис

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со Спикером Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
Литовский парламентарий впервые посещает Украину.
"Мы проводим масштабные внутренние реформы, и мы благодарны Литве за постоянную поддержку. А ваша инициатива Плана Маршалла позволит ускорить активно начавшуюся модернизацию Украины. Это очень правильный шаг. И с нашей стороны мы готовы обеспечить полную транспарентность всех процессов", - сказал глава правительства.
В свою очередь Спикер Сеймаса Литвы подчеркнул, что Вильнюс был и остается адвокатом Украины в Евросоюзе и НАТО в контексте, прежде всего, противодействия военной агрессии России. "Но сегодня на повестке дня еще и экономический успех Украины. Именно поэтому и родились идея Плана Маршалла, которую мы озвучили и определили в Европе и США", - сказал Викторас Пранцкетис. Он сообщил, что идея находит поддержку как на политическом уровне, так и на уровне финансирования.
В ходе встречи стороны также отметили необходимость развития двусторонних отношений, в частности в сфере использования логистических возможностей обоих государств. Железнодорожный проект "Викинг", эффективное использование украинских и литовских портов и активное сотрудничество в рамках Транскаспийского транспортного коридора способны стать точками роста для обеих стран.
"Мы стабильные партнеры", - добавил глава правительства.
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Вот тут никаких сомнений, что вы готовы.
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они не тока снегирей жмурят, а еще и горобьев или там воробцов...
люди короче.
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дай человеку передохнуть и закусить.
ты ж не зверь.
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КОРУПЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІДЕРІВ ВІДБИРАЄ МАЙБУТНЄ У КРАЇНИ - FORBES
https://tsn.ua/politika/korupciya-ukrayinskih-lideriv-vidbiraye-maybutnye-u-krayini-forbes-984292.html
https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/08/30/ukraine-the-enemy-from-within/#3985f5835408
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Китайцы предложили расстреливать украинских чиновников-взяточников
http://korrespondent.net/ukraine/3777062-kytaitsy-predlozhyly-rasstrelyvat-ukraynskykh-chynovnykov-vziatochnykov
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И когда уже ВР в Сойм переименуют?
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