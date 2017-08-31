 Ситуация на Донбассе - это тикающая бомба замедленного действия, - председатель ОБСЕ Курц

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Необходимы срочные меры для предотвращения гуманитарной и экологической катастрофы на Донбассе", - подчеркнул Курц.
Глава ОБСЕ считает, что конфликт на Донбассе не только "загрязняет" политический климат между Киевом и Москвой, испортив отношения РФ с другими странами, но также может стать причиной экологических загрязнений, поскольку продолжающиеся боевые действия угрожают сохранности хранилищ хлора, химических и металлургических заводов, мест хранения опасных отходов и угольных шахт в регионе.
"Эта ситуация - тикающая бомба замедленного действия", - отметил политик.
Поскольку стороны конфликта очень близки географически, любой инцидент на линии соприкосновения окажет влияние на людей, живущих по обе стороны. Так, например, в начале 2017 года обстрел ударил по зданию Донецкой фильтрационной станции, где хранилось 7 тыс. килограммов хлоргаза. Если бы хранилище взорвалось, ущерб был бы катастрофическим.
"Загрязнение не соблюдает границы. Поэтому каждый, кто живет в регионе, должен проявлять интерес к снижению рисков и предотвращению экологической катастрофы", - подчеркнул Курц.
Австрийский министр считает, что всем сторонам конфликта следует уважать "гражданский характер" заводов, электро- и гидростанций, а также прочих гуманитарно и экологически важных объектов, оставаясь от них в стороне и рассматривая их как безопасные зоны.
"Все стороны конфликта должны отложить политику и сосредоточиться на судьбе людей в этом опустошенном регионе", - отметил политик.
Именно поэтому Курц призвал стороны конфликта к инициативе по снижению риска бедствий для Восточной Украины. Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) обсудит этот вопрос на своих предстоящих встречах.
1353 30
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Интерес критиков "плана Маршалла" в том, чтобы помешать более масштабной поддержке Украины в противостоянии с РФ, - Парубий(91)
Россия не готовится уходить из Крыма и Донбасса - Марчук(188)
МО РФ резко сократило поддержку ЧВК "Вагнера" с начала года, - росСМИ(20)
"Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали. Два дня они нас шлифовали. Потом затихли", - бойцы ВСУ о провокациях российских террористов возле Новотроицкого. ВИДЕО(20)
Обезглавленный судья из Харькова был далеко не святым. Видеозапись рассказа пострадавшего(7)
За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 21 раз открывали провокационный огонь, - штаб(23)
"Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий", - Волкер(200)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
они ее купили...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ФУЛИ НАМ ТВОЯ КОНСТАТАЦИЯ?
ДЭНЬГИ ДАВАЙ НА ПУЛЕМЁТЫ - САМОЛЁТЫ
.
Ответить
Может, хотя бы, меры назови. Или просто гавкнул, как пес, на проезжающего мимо велосипедиста. Задрали. Куча слов и ноль действия. Никаким образом, Европа нам не поможет, им это выгодно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить