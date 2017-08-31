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 Политика Украины
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 Ситуация на Донбассе - это тикающая бомба замедленного действия, - председатель ОБСЕ Курц

курц

МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц считает необходимым предпринять срочные меры для предотвращения гуманитарной и экологической катастрофы на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Необходимы срочные меры для предотвращения гуманитарной и экологической катастрофы на Донбассе", - подчеркнул Курц.

Глава ОБСЕ считает, что конфликт на Донбассе не только "загрязняет" политический климат между Киевом и Москвой, испортив отношения РФ с другими странами, но также может стать причиной экологических загрязнений, поскольку продолжающиеся боевые действия угрожают сохранности хранилищ хлора, химических и металлургических заводов, мест хранения опасных отходов и угольных шахт в регионе.

"Эта ситуация - тикающая бомба замедленного действия", - отметил политик.

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Поскольку стороны конфликта очень близки географически, любой инцидент на линии соприкосновения окажет влияние на людей, живущих по обе стороны. Так, например, в начале 2017 года обстрел ударил по зданию Донецкой фильтрационной станции, где хранилось 7 тыс. килограммов хлоргаза. Если бы хранилище взорвалось, ущерб был бы катастрофическим.

"Загрязнение не соблюдает границы. Поэтому каждый, кто живет в регионе, должен проявлять интерес к снижению рисков и предотвращению экологической катастрофы", - подчеркнул Курц.

Австрийский министр считает, что всем сторонам конфликта следует уважать "гражданский характер" заводов, электро- и гидростанций, а также прочих гуманитарно и экологически важных объектов, оставаясь от них в стороне и рассматривая их как безопасные зоны.

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"Все стороны конфликта должны отложить политику и сосредоточиться на судьбе людей в этом опустошенном регионе", - отметил политик.

Именно поэтому Курц призвал стороны конфликта к инициативе по снижению риска бедствий для Восточной Украины. Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) обсудит этот вопрос на своих предстоящих встречах.

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а шо по етому поводу думает габриель? шо то давно не было...- волнуюсь
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так его обвинать в проиграше на выборах вместе с другом Шредером
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шо габриель, шо шредер - кацапы не победили Германию...
они ее купили...
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Вірно сказано:"..Австрийский министр считает, что всем сторонам конфликта следует уважать "гражданский характер"...............................
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Сказал что озабочен ситуацией, пожелал держатся и хорошего настроения!
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Уважать да, надо послушать характер и дать гражданам Донбасса покорить Британию. А че...
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Ну амбиции у наших недослышанных куроведов немалые.
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Похоже молодой Себастьян делает карьеру на лугандонцах!
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Москва бомбит Сирию ради контроля над нефтяными регионами - СМИ.
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Целью РФ якобы есть город Дейр эз-Зор.Россия бомбит Сирию, нацеливаясь взять под контроль богатые нефтью территории. Такое заявление изданию Frankfurter Rundschau сделал директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин.Отмечается, что в начале августа Башар Асад и его помощники из Ирана, Афганистана, Ливана и Палестины начали наступление на отряды ИГИЛ в Сирии. Не обошлось и без поддержки российских ВКС. Но РФ начала эту войну не столько против ИГИЛ, сколько против врагов Асада. А цель таких действий - заполучить богатые нефтью территории."Теперь страдает ее престиж, поскольку не союзник Асада, а поддерживаемые США курды и умеренные повстанцы штурмую Ракку. Московские эксперты указывают на то, что целью российско-сирийского наступления является Дейр эз-Зор, необходимый для получения контроля над богатыми нефтью территориями в пустыне к югу от курдского альянса", - сказал Шумилин
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та нах оно им нужно у них своей нефти херова туча. Причина другая, Пуйлу нужна война для поддержания своих штанов
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Русские - это варвари, а варвары всегда грабят!
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Да Сирия особо нефть и не добывала, а сейчас после войны тех объмов что смогут выжать, хватило б на оплату ЧВК что их охраняет!
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как-то "А Васька слушает, да ест". Нету у Курца методов против йолуха.
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Нет ?? Есть методы против Путлера и КАЦПСКОЙ империи -- выкинуть на хер газонефтяного рынка и все . Газа и нефти в Европе и мире больше чем достаточно -- тем более новые безальтернативные природные виды энергоносителей разработаны и ждут своего запуска -- а нефть и газ через 30 лет совсем не нужна будет никому -- а к этому времени последние ватные в России додохнут которые любят Мерседесы и Ленина в Мавзолее с Сталиным на груди .
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Ну и что? Разве что животных жалко. У них и так судьба незавидная - жить с долбасюрами
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предлагаю поставить на линии разграничения турбины Сименс дующие в сторону раши )))
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Необходимы срочные меры для предотвращения гуманитарной и экологической катастрофы на Донбассе", - подчеркнул Курц.
Может, хотя бы, меры назови. Или просто гавкнул, как пес, на проезжающего мимо велосипедиста. Задрали. Куча слов и ноль действия. Никаким образом, Европа нам не поможет, им это выгодно.
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Эта Бомба уже давно взорвалась,просто НИКТО этого неВИДИТ!!!...???
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Курц, как правильно выражать озабоченность поучись у Меркель, она это делает давно и виртуозно, а если выражать за деньги, то хорошими жалобными текстами (про холодную войну, и как бюргеры замерзнут зимой) может поделиться ейный министр зигмар мать его габриэль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация на Донбассе - это тикающая бомба замедленного действия, - председатель ОБСЕ Курц
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