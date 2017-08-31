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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2720) МИД (4262) похищение (1299) ФСБ (1213) Зеркаль (75)

 МИД Беларуси об исчезновении Павла Гриба: "Люди пропадают по самым разным причинам"

беларусь

Украинского дипломата Валерия Джигуна вызвали в МИД Беларуси, чтобы довести "бесперспективность угроз и неприемлемость высказываний", которые прозвучали вчера из уст замглавы МИД Украины Елены Зеркаль.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя вчерашнее заявление Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Резкая критика из Киева (вчера замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому"), напомним, прозвучала на фоне исчезновения в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба, родственники которого подозревают ФСБ России в похищении парня из Гомеля. В МИД Беларуси отметили, что с 29 августа по запросу посольства Украины правоохранительные органы Беларуси - Генпрокуратура, МВД, СК, КГБ и Погранкомитет - на всей территории страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба, а собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом

"Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам - и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил, - отметил Мирончик. - Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую. Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи".

Тем более неуместно, считают в МИД Беларуси, "пользуясь делом Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС - Армении, Казахстану, Кыргызстану и России - "навязать свои интересы" в экономической сфере".

В белорусском МИД имеют ввиду ту часть высказываний Зеркаль, где она предлагает рассматривать экономические вопросы в комплексе с вопросами безопасности украинцев в Беларуси.

"Совсем недавно на высшем уровне с удовлетворением было заявлено о снятии барьеров в двусторонней торговле. Ущерб, нанесенный ими, был обоюдным, от ограничений не выиграл никто. Жаль, что этот урок не был усвоен нашими украинскими партнерами", - отметил Мирончик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - Зеркаль

"Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз" была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, которого вызвали в МИД 31 августа. Было также подчеркнуто, что белорусская сторона намерена без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям.

Напомним, 30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому". Это заявление прозвучало на фоне сканала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси. Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетя". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
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Да без разницы, они не хозяева в своеи стране, а значит с их стороны можно ожидать чего угодно, хуйло будет воевать их руками и прятаться за их жен и детей.
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Время кинуть клич могилёвского бургомистра: "ПАРА!" Действительно, "Пора", а то эти сволочи с Лубянки уже давно по Беларуси ходят, как по своему кабинету...
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Уже ВСЕМ понятно,белаРУССЫ ,при Бацьке,-это форменные политические "ПРОСТИТУТКИ"!!!...очень жаль простых добрых людей...
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Kirim, не расписывался за других. Уроженец Борисова Александр Молчанов уже три года воюет на Донбассе. Он служит по контракту в украинской армии. http://www.belaruspartisan.org/politic/369707/
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Не стоит забывать, что первый визит Порошенко, как президент, нанес именно в Беларусь! А не в цивилизованные страны. Вот и запоздалая благодарность подоспела.
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"Бацька" - молодець...................... нікому "в зуби не заглядає".................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Беларуси об исчезновении Павла Гриба: "Люди пропадают по самым разным причинам"
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