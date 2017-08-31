EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  727  26
Все про:проверка (516) Дейдей (73) электронное декларирование (585) НАПК (506)

 НАПК начало полную проверку е-деклараций нардепа Дейдея

дейдей

Ранее на заседании агентства такое решение не смогли принять, так как заместитель председателя НАПК проголосовал против.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций представителя парламентской фракции "Народный фронт" за 2015 и 2016 годы. Такое решение приняли на заседании агентства, передают " Українські новини ".

Проверку начали на основании данных, полученных от Генпрокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК одобрило вывод к законопроекту об отмене е-декларирования для антикоррупционных организаций

Отмечают, что 28 июля НАПК рассматривало данный вопрос, однако не смогло принять решение в связи с тем, что на то время заместитель председателя агентства Руслан Радецкий проголосовал против полной проверки.

Напомним, Дейдея обвиняют в незаконном обогащении на сумму почти 5 млн грн. В частности, были предоставлены доказательства того, что жена Дейдея не брала взаймы 3,5 млн грн у бизнесмена Линчевского, хотя такие данные значатся в декларации. Сам же бизнесмен Игорь Линчевский прибыл на заседание и подтвердил, что давал деньги в долг семье Евгения Дейдея.

Однако Верховная Рада не согласилась снять депутатскую неприкосновенность с Евгения Дейдея.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я бы уран в Москве киркой нашёл при ихних зарплатах.
А они до сих пор голосуют-то-ли работать ,то-ли нет.
И этому Деюдею язык бы подучить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если по-русски писать фамилию, получается Гдегдей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да какая там декларация! Чуваку даже на нормальную одежду денёх нет - в камуфляже в ВР ходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
камуфляж для лохов - https://strana.ua/articles/analysis/62985--karat-bitami-na-poroge-rady-novye-fakty-o-deputate-dejdee.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дейдей - молодой, да ранний. Бандит со сроком прошел в раду по спискам "НФ" . Ему на нарах сидеть надо, а не в раде штаны протирать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можна було б кричати "Браво!", "Перемога!", "Так тримати!", якщо б не одне "але"...
Але все це сприймалося б суспільством як шлях на оздоровлення Держави, якби Петро все це почав з себе та свого оточення, а наразі маємо типове "Своїм - все, решті - закон!"
ЗІ: особа Дейдея в мене особисто викликає сумніви та протиріччя, але "істина важливіша"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Петро, Пашинський, Третяков, Мартиненко,Звягільський,Солод,Королєвська,Тарута,Литвини (всі троє), Балоги (всі, що є),Гереги (пара),Богуслаєв,Бойко,Бакулін,Суркіси(обидва),Ахмєтов (Сам ОДИН),Довгий(той що Олесь),Дубневичі (двоє з ларця),Хомутиннік,Ківалов,Гєпа з Допою,Вілкули (татко з сином), та інші, та інші - Святі та Безгрішні!!! З кого треба було починати - це з Дейдея! От посадимо цього бандюгу - і заживемо!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо цій потворі давати термін ув"язнення шляхом додавання за кожен злочин окремо, то його могила буде на тюремному подвір"ї мільйони років( тому що він скоїв злочини по відношенню до кожного Українця, в тому числі - і ненародженного)! (ІМХО)
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАПК начало полную проверку е-деклараций нардепа Дейдея

НОВЫЕ КОНФЕТЫ ДЛЯ ОППОЗИЦИИ, - "БЛЕДНЫЕ ПОГАНКИ В ШОКОЛАДЕ"!
КТО НЕ СЪЕЛ - ЖДИ "НАПК" НАПК начало полную проверку е-деклараций нардепа Дейдея - Цензор.НЕТ 2150

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Освобождаем места в раде для аппазиционного блока и БПП
 показать весь комментарий
Ответить
 
а сколько потребуется световых лет, чтобы проверить все декларации за 2016 год?
или вы проверяете выборочно?
в смысле - верю-не верю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
)))))))))) Вангую, - Декларация заполнена верно. Нарушений нет! )))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК начало полную проверку е-деклараций нардепа Дейдея
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти