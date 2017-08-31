 НАПК начало полную проверку е-деклараций нардепа Дейдея

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций представителя парламентской фракции "Народный фронт" за 2015 и 2016 годы. Такое решение приняли на заседании агентства, передают " Українські новини ".
Проверку начали на основании данных, полученных от Генпрокуратуры.
Отмечают, что 28 июля НАПК рассматривало данный вопрос, однако не смогло принять решение в связи с тем, что на то время заместитель председателя агентства Руслан Радецкий проголосовал против полной проверки.
Напомним, Дейдея обвиняют в незаконном обогащении на сумму почти 5 млн грн. В частности, были предоставлены доказательства того, что жена Дейдея не брала взаймы 3,5 млн грн у бизнесмена Линчевского, хотя такие данные значатся в декларации. Сам же бизнесмен Игорь Линчевский прибыл на заседание и подтвердил, что давал деньги в долг семье Евгения Дейдея.
Однако Верховная Рада не согласилась снять депутатскую неприкосновенность с Евгения Дейдея.
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А они до сих пор голосуют-то-ли работать ,то-ли нет.
И этому Деюдею язык бы подучить.
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Але все це сприймалося б суспільством як шлях на оздоровлення Держави, якби Петро все це почав з себе та свого оточення, а наразі маємо типове "Своїм - все, решті - закон!"
ЗІ: особа Дейдея в мене особисто викликає сумніви та протиріччя, але "істина важливіша"...
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НОВЫЕ КОНФЕТЫ ДЛЯ ОППОЗИЦИИ, - "БЛЕДНЫЕ ПОГАНКИ В ШОКОЛАДЕ"!
КТО НЕ СЪЕЛ - ЖДИ "НАПК"
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или вы проверяете выборочно?
в смысле - верю-не верю!
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