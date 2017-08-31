 НАПК начало полную проверку е-деклараций нардепа Дейдея

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций представителя парламентской фракции "Народный фронт" за 2015 и 2016 годы. Такое решение приняли на заседании агентства, передают " Українські новини ".

Проверку начали на основании данных, полученных от Генпрокуратуры.

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Отмечают, что 28 июля НАПК рассматривало данный вопрос, однако не смогло принять решение в связи с тем, что на то время заместитель председателя агентства Руслан Радецкий проголосовал против полной проверки.

Напомним, Дейдея обвиняют в незаконном обогащении на сумму почти 5 млн грн. В частности, были предоставлены доказательства того, что жена Дейдея не брала взаймы 3,5 млн грн у бизнесмена Линчевского, хотя такие данные значатся в декларации. Сам же бизнесмен Игорь Линчевский прибыл на заседание и подтвердил, что давал деньги в долг семье Евгения Дейдея.

Однако Верховная Рада не согласилась снять депутатскую неприкосновенность с Евгения Дейдея.