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 Политика Украины
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 Украина рассматривает три варианта введения миротворцев на Донбасс: какой будет быстрее и эффективнее покажет время, - Герасимов

герасимов

Украинская власть делает все возможное для ускорения ввода миротворческой миссии на Донбасс.

Об этом Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил в эфире радио "Эра", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Сейчас в обсуждении есть несколько вариантов (введение миротворческой миссии. - Ред). Первое - это, например, формат, предложенный Президентом Украины, озвученный во время сессии Генеральной Ассамблеи. Также в обсуждении действительно находится формат ввода миротворцев под формат ОБСЕ. И также в обсуждении находится введение миротворцев под формат полицейской миссии из Европы. Что будет быстрее и будет более эффективно, покажет время. Но я хочу вас заверить, что и Президент Украины, и МИД, и украинские дипломаты, и украинские парламентарии - мы делаем все для того, чтобы ускорить этот момент. Потому что мы все понимаем: как только это будет сделано, ситуация моментально изменится к лучшему. Ведь сегодня, как только миссия ОБСЕ, специальная мониторинговая миссия, которая сейчас присутствует на Донбассе, прибывает в какое-то место - сразу обстрелы, моментально нарушение перемирия, моментально враждебные действия со стороны террористов или вообще останавливаются или уменьшаются. Именно поэтому Президент Украины настаивает на том, чтобы миссия не работала, например, с 9 до 6, а постоянно присутствовала на линии ", - сказал Артур Герасимов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Для нашего случая это будет не совсем просто", - Марчук указал на проблемы на пути введения миротворцев ООН на Донбасс

Председатель фракции БПП отметил, что представители страны-агрессора России не могут участвовать в миротворческой миссии в Донбассе: "Когда мы говорим о миротворцах, действительно есть проблематика, связанная с тем, что Россия является членом Совета безопасности ООН. Но это не касается ситуации в Украине. Это касается вообще внутренней ситуации ООН, которая действительно пока нуждается в реформировании. Теперь относительно того, что Россия - страна-агрессор - одновременно может быть агрессором и миротворцем. Этого не будет … Несмотря на усилия России, санкции остаются и даже усиливаются. Что является верным. Потому что единственный источник для страны-агрессора избавиться санкций - отвести свои войска из оккупированной территории и освободить украинскую территорию ".
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Жалко Безлер убежал. Он бы посоветовал бывшему шефу самый эффективный вариант
Украина рассматривает три варианта введения миротворцев на Донбасс: какой будет быстрее и эффективнее покажет время, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2677
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Миротворцы будут гарантией, что кремлевская чума не поползет дальше.
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Самый адекватный вариант "миротворцев" это пару Peacekeeper - американская тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракеташахтного базирования
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так а я о чем - у нас есть и свои ,зачем нам штаты разоружать )))
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Давай давай Герасим,вот на Кипре миротворцы стоят уже 50 лет и у нас так будет.А уголек крысить будете у боевиков под шум каштанов?
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так и пусть стоят на Донбассе миротворцы, хоть 100 лет.. Абы рашн-фашисты не лезли в Украину
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Так они и не хотят. Их устраивает существующее положение дел.
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Вот именно,миротворцы зацементируют "конфликт",что нужно Кремлю,которого там нет.
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Тогда и санкции будут еще 50 лет, а парашковцам это ну ооочень не нравится.
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Еще вариант,- введение туда батальона "верховная зРада".
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славный чинуша....
кроме слова "формат" так ничего и не понял.... - а их оказывается 3.
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а че тут не понятного ?
1/ Вариант под Порошенко
2/ вариант под ОБСЕ
3/ вариант под полицескую миссию ООН
и шоб там не было в составе мокшан.
Шо опять не понятно? ))) Зато как сократил этот 3,14здеж )))
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от теперь понятно.
тебе бы заместо его, а то чисто уши в косу заплел форматами.
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Из-за банковского кризиса Центробанк вынужден включать печатный станок
Aug. 31st, 2017 at 1:48 PM

Украина рассматривает три варианта введения миротворцев на Донбасс: какой будет быстрее и эффективнее покажет время, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3669
Буквально на днях я писал, как в угоду президентских выборов в РФ их МЭР откорректировало прогноз по инфляции в России, что говорит о предстоящем искусственном стимулировании нацвалюты. Хотя, ряд факторов указывают на то, что бедолага «деревянный» держится из последних сил, а банковский кризис в России, который проходит мимо внимания наших СМИ, нарастает с каждым днём.

Так, у наших гибридных соседей на данный момент терпит бедствие один из крупнейших банков - «Открытие», занимающий 7-е место по размещённым депозитам. Спасать «Открытие» вызвались все разом, как партнёры, так и государство. В частности, для спасения банка будет напечатано дополнительно 800 миллиардов рублей. А как вы понимаете, поступление таких объёмов в стране, где ощущается острая недостача иностранной валюты и переизбыток национальной, чревато последствиями. Хотя…
Не вооружённым глазом видно как власть из кожи вон лезет, лишь бы обеспечить максимально благоприятный экономический и социально-общественный климат накануне выборов президента. Инфляцию будут гасить всеми возможными средствами, банковскую систему спасать из последних сил. А между тем, банковский баланс в России на данный момент имеет черную дыру в размере 11 триллионов рублей.
То есть, печатный станок в этом году будет включен не единожды, а гасить им придётся многие пожары. И самое интересное начнётся уже после выборов, когда настроения масс не так сильно будут волновать единственного и неповторимого кандидата, и гори оно всё синим пламенем. Учитывая те чёрные дыры, которые возникают на фоне борьбы за кратковременное спокойствие, гореть будет ярко!
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был банк Открытие - станет Закрытие. И курс будет 100-120. )) Но уже после выборов(читай - переизбрания). Очь надеюсь, что гривня уже не так зависима от рэ и не полезет за ним.
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Сел удобнее. Под гусли будете баить? Только фофудью за дверью снимите, а то глаза режет.
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Пока кацапы, являются постоянным членом совета безопастности ООН, можно придумать хоть сто форматов миротворческих миссий на Донбасе.
Толку все равно не будет никакого.
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Предлагаю вводить миротворцев на Донбасс тремя колоннами.
1-я на танках Абрамс с мигалками (миротворцы все-таки).
2-я на танках Леопард с мигалками.
3-я на танках Леклкерк с мигалками.
Ну, и танцующие негры на танках - куда ж без них, классика.
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а по другому они туда и не заедут и они прекрасно это понимают и знают реальное кол-во бронетехники, это Петины мечты да и совбез раша заблокирует...
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А если придет колонна на танках ZTZ-99A2 с мигалками. Сойдет?
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Та колонна пускай с другой стороны пробивается. Можно без мигалок.
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ты толкько о колоне Челенжеров 2 забыл - а так непрлохой сценарий))
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Им крюк большой делать. Пускай с колонной Леопардов сразу в Кенигсбергскую народную республику заходят. Мы за мир во всем мире.
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да ладно - главное начать - но цапы скотиняки бомбами ядерными начнут кидаться и это плохо
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Краще з Бангладеш миротворців, такі злі не дай Бог- хто стрельне, їВашать з усього озброєння яке мають, сердиті як шайтани.
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Утром 29 августа 2014 года сирийские боевики открыли огонь по одному из двух постов ООН на сирийской стороне Голанских высот, где несли службу 40 филиппинских миротворцев. Оба поста были блокированы повстанцами .Затем миротворцы ООН убежали в сторону Израиля. Армия Обороны Израиля открыла для «голубых касок» пограничные переходы, приняв десятки смелых солдат ООН на израильской стороне.
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На дамбас можно вводить только миротворцев НАТО, если зайдёт ООН там будут в основном "миротворцы" из рашки, в миссии ОБСЕ на дамбасе тоже полно расеян.
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Это он кого сейчас лечит,путин никогда не согласится на такой вариант,если конечно сами ватники и не станут так сказать "миротворцами",зачем эту чушь нести,
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интересно посмотреть на миротворцев в окопах между ГРАД ВСУ и Мордора....
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есть формат озвученый,
два других не особенно озвучены, но видимо они есть.
и ето радует...
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Пока они этот клоповник будут называть каким-то Донбассом кина не будет. Это самые забыченные и загаженные окраины Мариупольской и Старобельской, как вариант, областей не имеют права на отдельное название за исключением Лугандон
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У меня такое чувство, будто я оказалась среди людей, которые собираются жить вечно. Во всяком случае, они так себя ведут. Их настолько занимают деньги, что они забыли о жизни.
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а шо я на китайцев то же согласен - пусть будут))
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трусливое москальское животное в любом из вариантов подожмет хвост в присутствии международного контингента, "ихтамнетство" перестанет работать
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Человек Безлера - глава Порошенковской фракции в Раде. Чудны твои дела, Господи
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В Украине есть миротворцы, но они почему то в Конго.

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Потому шо Конго авжнее для безопасности Украины.
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Фигня. Любые миротворцы вводятся с согласия обоих сторон. Пойди расскажи это Путину.
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"Миротворцев" нужно брать из военнослужащих прибалтийских государств... Финнов, шведов, латышей, эстонцев, литовцев... Они, "спокойные, как удавы..."... Пока не задавят, не отпустят...
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Герасимов возьми трубу,тебе Мультик звонит
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Все это хорошо, но не от Артура Герасимова, бывшего шестерки криминального авторитета из Горловки Сергей Шахова!
http://www.argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta


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Пусть в лугандонии будут любые Европейские и США миротворцы кроме кацапских гиен-трупоедов войны.
Кацапы уже намиротворили в 1988 году в Карабахе, в 1992 году в Молдове, 2008 году в Грузии, в 2014 году в Украине, в 2015 году в Сирии.
Кацапы намиротворили так, что десятки миллионов людей потеряли свой кров и свою родину а миллионы людей погибли.
Кроме того в Чечне кацапы за две войны намиротворили сотни тысяч убитых кацапами людей.
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Пусть хоть сто вариантов будет,но не один не будет принят,т.к. этого не хочет сам шоколадный гандон.
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Миротворцы необходимы на Государственной границе Украины. если все четыреста с лишним км границы между рашкой и Украиной будут взяты под жесткий контроль вооруженной миссией или оон или обсе война остановится и сойдет на нет. потому, что если их поставить только на линии разграничения это приведет к обострению ситуации и уже с увлечением в эту войну третьих стран. БК и техника приходящая с рф в том числе и гсм есть вечная подпитка войны и ее продолжение. если же поставить их там где нет боевых действий,но есть стратегический плацдарм для рф, это и будет Победа в том виде в котором интересы Украины будут соблюдены и не надо будет рисковать людьми и не надо будет расширять войну не ставя их на лини разграничения. через два месяца они растратят стратегический запас всего того, что необходимо для ведения войны и начнут возвращаться в реальную действительность, что прикажет им: - ,,...или в бега или в плен.,, выберут бега и через некоторое время не надо будет военной операции, все уедут вместе с семьями и любовницами, останутся те кто согласен с наказанием и раскаивается в содеянном, а небольшие очаги можно и мором взять.
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