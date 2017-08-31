 Украина рассматривает три варианта введения миротворцев на Донбасс: какой будет быстрее и эффективнее покажет время, - Герасимов

Об этом Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил в эфире радио "Эра", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БПП.
"Сейчас в обсуждении есть несколько вариантов (введение миротворческой миссии. - Ред). Первое - это, например, формат, предложенный Президентом Украины, озвученный во время сессии Генеральной Ассамблеи. Также в обсуждении действительно находится формат ввода миротворцев под формат ОБСЕ. И также в обсуждении находится введение миротворцев под формат полицейской миссии из Европы. Что будет быстрее и будет более эффективно, покажет время. Но я хочу вас заверить, что и Президент Украины, и МИД, и украинские дипломаты, и украинские парламентарии - мы делаем все для того, чтобы ускорить этот момент. Потому что мы все понимаем: как только это будет сделано, ситуация моментально изменится к лучшему. Ведь сегодня, как только миссия ОБСЕ, специальная мониторинговая миссия, которая сейчас присутствует на Донбассе, прибывает в какое-то место - сразу обстрелы, моментально нарушение перемирия, моментально враждебные действия со стороны террористов или вообще останавливаются или уменьшаются. Именно поэтому Президент Украины настаивает на том, чтобы миссия не работала, например, с 9 до 6, а постоянно присутствовала на линии ", - сказал Артур Герасимов.
Председатель фракции БПП отметил, что представители страны-агрессора России не могут участвовать в миротворческой миссии в Донбассе: "Когда мы говорим о миротворцах, действительно есть проблематика, связанная с тем, что Россия является членом Совета безопасности ООН. Но это не касается ситуации в Украине. Это касается вообще внутренней ситуации ООН, которая действительно пока нуждается в реформировании. Теперь относительно того, что Россия - страна-агрессор - одновременно может быть агрессором и миротворцем. Этого не будет … Несмотря на усилия России, санкции остаются и даже усиливаются. Что является верным. Потому что единственный источник для страны-агрессора избавиться санкций - отвести свои войска из оккупированной территории и освободить украинскую территорию ".
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кроме слова "формат" так ничего и не понял.... - а их оказывается 3.
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1/ Вариант под Порошенко
2/ вариант под ОБСЕ
3/ вариант под полицескую миссию ООН
и шоб там не было в составе мокшан.
Шо опять не понятно? ))) Зато как сократил этот 3,14здеж )))
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тебе бы заместо его, а то чисто уши в косу заплел форматами.
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Aug. 31st, 2017 at 1:48 PM
Буквально на днях я писал, как в угоду президентских выборов в РФ их МЭР откорректировало прогноз по инфляции в России, что говорит о предстоящем искусственном стимулировании нацвалюты. Хотя, ряд факторов указывают на то, что бедолага «деревянный» держится из последних сил, а банковский кризис в России, который проходит мимо внимания наших СМИ, нарастает с каждым днём.
Так, у наших гибридных соседей на данный момент терпит бедствие один из крупнейших банков - «Открытие», занимающий 7-е место по размещённым депозитам. Спасать «Открытие» вызвались все разом, как партнёры, так и государство. В частности, для спасения банка будет напечатано дополнительно 800 миллиардов рублей. А как вы понимаете, поступление таких объёмов в стране, где ощущается острая недостача иностранной валюты и переизбыток национальной, чревато последствиями. Хотя…
Не вооружённым глазом видно как власть из кожи вон лезет, лишь бы обеспечить максимально благоприятный экономический и социально-общественный климат накануне выборов президента. Инфляцию будут гасить всеми возможными средствами, банковскую систему спасать из последних сил. А между тем, банковский баланс в России на данный момент имеет черную дыру в размере 11 триллионов рублей.
То есть, печатный станок в этом году будет включен не единожды, а гасить им придётся многие пожары. И самое интересное начнётся уже после выборов, когда настроения масс не так сильно будут волновать единственного и неповторимого кандидата, и гори оно всё синим пламенем. Учитывая те чёрные дыры, которые возникают на фоне борьбы за кратковременное спокойствие, гореть будет ярко!
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Толку все равно не будет никакого.
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1-я на танках Абрамс с мигалками (миротворцы все-таки).
2-я на танках Леопард с мигалками.
3-я на танках Леклкерк с мигалками.
Ну, и танцующие негры на танках - куда ж без них, классика.
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два других не особенно озвучены, но видимо они есть.
и ето радует...
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http://www.argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta
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Кацапы уже намиротворили в 1988 году в Карабахе, в 1992 году в Молдове, 2008 году в Грузии, в 2014 году в Украине, в 2015 году в Сирии.
Кацапы намиротворили так, что десятки миллионов людей потеряли свой кров и свою родину а миллионы людей погибли.
Кроме того в Чечне кацапы за две войны намиротворили сотни тысяч убитых кацапами людей.
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