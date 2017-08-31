 Киев призвал Россию и донецких террористов к максимальному соблюдению "школьного перемирия", - Олифер по итогам переговоров ТКГ

тишины по случаю нового учебного года, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ.
Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные - выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев.
Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДЛО обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса - от линии соприкосновения до украинско-российской границы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с нарушением российскими наемниками "школьного перемирия" Украина инициирует видеоконференцию ТКГ 31 августа, - Олифер
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В связи с нарушением российскими наемниками "школьного перемирия" Украина инициирует видеоконференцию ТКГ 31 августа, - Олифер(37)
Пресс-секретарь Кучмы сообщила подробности сегодняшних переговоров ТКГ в Минске(15)
В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.(13)
В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер(16)
Состоялась внеплановая видеоконференция трехсторонней контактной группы – Олифер(0)
Украина настаивает на возвращении к линии разграничения, прописанной в "Минске-1", - Олифер(70)
ТКГ констатирует, что благодаря "хлебному перемирию" количество обстрелов на Донбассе снизилось, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(32)
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не дай Боже ще щось задумали втворити зле на тлі дітей
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Жозеф Жубер
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