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 Политика Украины
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 Киев призвал Россию и донецких террористов к максимальному соблюдению "школьного перемирия", - Олифер по итогам переговоров ТКГ

олифер

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе во время видеоконференции призвала Россию и боевиков придерживаться режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Олифер отметила: "Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа 2017 года. В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей.

Свидетельством тому служит отсутствие соответствующих распоряжений: по информации СММ ОБСЕ, о призыве Трехсторонней контактной группы к режиму тишины по случаю нового учебного года, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ.

Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные - выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев.

Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДЛО обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса - от линии соприкосновения до украинско-российской границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с нарушением российскими наемниками "школьного перемирия" Украина инициирует видеоконференцию ТКГ 31 августа, - Олифер
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Щось підозріло світові аферисти ілюзії безпеки ваньку валяють

не дай Боже ще щось задумали втворити зле на тлі дітей
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Ясно в очередной раз побазарили и родилось очередное нифига.
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да вы с ума уже сошли с этими вашими призывами к упырям человеческую кровь перестать пить и не наслаждаться людскими страданиями... сама орда недоговороспособна, а тем более ее ордила... россиянтия как тот вуайерист получает наслаждение от демонстрации стыдного места, в данном случае порождения пуйла ордылы, а вы с ними морализируете, да хватит уже подонков человекообразными существами с которыми можно разговаривать выставлять
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" Справедливість без сили і сила без справедливості - обидві потворні"(потвора- урод)

Жозеф Жубер
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дітки, допоможіть ужикову, зробіть для нього відмички. (Макаренко "педагогічна поема")
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Это заявление следует понимать как такое, что у "боевиков" есть своя воля и она не зависит от россии? Во истину соевые представители Кучма и Медведчук доказывают "гений" "великого" однотурового "дипломата"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев призвал Россию и донецких террористов к максимальному соблюдению "школьного перемирия", - Олифер по итогам переговоров ТКГ
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