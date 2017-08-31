 Киев призвал Россию и донецких террористов к максимальному соблюдению "школьного перемирия", - Олифер по итогам переговоров ТКГ





Олифер отметила: "Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа 2017 года. В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей.



Свидетельством тому служит отсутствие соответствующих распоряжений: по информации СММ ОБСЕ, о призыве Трехсторонней контактной группы к режиму Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.Олифер отметила: "Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа 2017 года. В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей.Свидетельством тому служит отсутствие соответствующих распоряжений: по информации СММ ОБСЕ, о призыве Трехсторонней контактной группы к режиму

тишины по случаю нового учебного года, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ.Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные - выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев.Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДЛО обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса - от линии соприкосновения до украинско-российской границы.