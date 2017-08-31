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 Политика Украины, Общество
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Все про:запрет (1229) пиар (299) Черновцы (395) школа (1800)

 Черновицкий горсовет запретил чиновникам выступать на торжественных линейках 1 сентября

каспрук

Городской совет Черновцов запретил чиновникам выступать во время торжеств по случаю Дня знаний в школах города.

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буковинську правду".

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В частности он отметил, что горсовет и управление образования города не вмешиваются в процесс организации праздника Первого звонка, однако в мэрии были предоставлены определенные рекомендации по этим торжествам.

Первая рекомендация касается запрета чиновникам выступать на торжественных линейках.

"Чиновники выступать на торжествах не будут", - сказал Каспрук.

Также он сообщил, что рекомендовал директорам школ проводить линейки продолжительностью до получаса.

Кроме того, мэр Черновцов призвал политиков "не мурыжить" детей и их родителей пламенными выступлениями.

"Хотя, думаю, что меня не услышат", - добавил Каспрук.

Вместе с тем он сообщил, что вторая рекомендация мэрии школам - во время торжеств вспомнить минутой молчания погибших воинов в зоне АТО.

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Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов запретил чиновникам посещать школы в День знаний.
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нечего у петра переоткрывателя хлеб отбирать )
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Ще б заборонили їм банкетувати на випускних...............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерновицкий горсовет запретил чиновникам выступать на торжественных линейках 1 сентября
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