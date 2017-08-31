 Черновицкий горсовет запретил чиновникам выступать на торжественных линейках 1 сентября

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буковинську правду".
В частности он отметил, что горсовет и управление образования города не вмешиваются в процесс организации праздника Первого звонка, однако в мэрии были предоставлены определенные рекомендации по этим торжествам.
Первая рекомендация касается запрета чиновникам выступать на торжественных линейках.
"Чиновники выступать на торжествах не будут", - сказал Каспрук.
Также он сообщил, что рекомендовал директорам школ проводить линейки продолжительностью до получаса.
Кроме того, мэр Черновцов призвал политиков "не мурыжить" детей и их родителей пламенными выступлениями.
"Хотя, думаю, что меня не услышат", - добавил Каспрук.
Вместе с тем он сообщил, что вторая рекомендация мэрии школам - во время торжеств вспомнить минутой молчания погибших воинов в зоне АТО.
Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов запретил чиновникам посещать школы в День знаний.
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