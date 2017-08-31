 Нацсовет по ТВ дал "Интеру" месяц на выполнение норм закона о языковых квотах, иначе - санкции, - Артеменко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы проверяли все медиа-группы, но только "Интер" не соблюдает требования", - сказал председатель Нацсовета Юрий Артеменко.
Так, за ЧАО "Телеканал "Интер" признано нарушение части четвертой статьи 28 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (о языковых квотах) и пункта 4.2. Инструкции о порядке осуществления проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, оформления материалов об административных правонарушениях и о нарушении законодательства о рекламе.
"Обязать лицензиата ЧАО "Телеканал "Интер", г.Киев, в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства. В случае неисполнения лицензиатом этого решения Национальный совет может применить к лицензиату санкции, предусмотренные действующим законодательством Украины", - говорится в решении.
Отметим, на заседании 13 апреля Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановые проверки четырех телеканалов, которые входят в медиа-холдинг "Inter Media Group": "Интер", НТН, "Пиксель" и "Enter-фільм".
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У меня она "под санкциями" еще со времен Майдана...
Помните, как девочка им в эфире заявила, что они свои передачи должны на коленях вести...
Я с ней полностью согласен...
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На Интере все русскочелюстные. Швидко не виходить.
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вістрі ворожих списів. (В. Захарченко)
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Навіщо так ускладнювати?! Дайте цим .лядям три дні, щоб .ї.ались з України!
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