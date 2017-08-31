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 Политика Украины
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Все про:Артеменко (34) Интер (508) квоты (114) Нацсовет_ТРВ (340) язык (3499)

 Нацсовет по ТВ дал "Интеру" месяц на выполнение норм закона о языковых квотах, иначе - санкции, - Артеменко

тв телевизор телевидение

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки четырех каналов медиа-холдинга "Inter Media Group" признал нарушение и объявил предупреждение, согласно которому телеканалы должны в течение месяца внести изменения в свою деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проверяли все медиа-группы, но только "Интер" не соблюдает требования", - сказал председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

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Так, за ЧАО "Телеканал "Интер" признано нарушение части четвертой статьи 28 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (о языковых квотах) и пункта 4.2. Инструкции о порядке осуществления проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, оформления материалов об административных правонарушениях и о нарушении законодательства о рекламе.

"Обязать лицензиата ЧАО "Телеканал "Интер", г.Киев, в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства. В случае неисполнения лицензиатом этого решения Национальный совет может применить к лицензиату санкции, предусмотренные действующим законодательством Украины", - говорится в решении.

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Отметим, на заседании 13 апреля Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановые проверки четырех телеканалов, которые входят в медиа-холдинг "Inter Media Group": "Интер", НТН, "Пиксель" и "Enter-фільм".
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Артеменко тварь, которую нужно показывать на докладах при описании, что такое тварь. Ничего он не закроет, это гнида в Запорожье была главредом газеты Миг. Если почитаешь его колонку без валидола, сердце не выдержит.
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шо за плядство ...ту помойну яму вже давно було закрити ...а журнашлюх сраною метлою у їх любу ПАРАШУ нагнати
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лучше штрафы, хоть будет какая-то материальная помощь стране от * руського язика*...
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русского , только русского , не " руського " , бо кацапы к Руси не имеют отношение...
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Иначе -владельцу нож в жопу - другое не поможет...
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хуй ложил хозяин интера на дебилов из нацсовета
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Ну ложив він чи не ложив покаже час. А ось як відберуть ліцензію через суд то тоді побачемо куди він свій положе...
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Такие же санкции, как у Европы против России?
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О, еще одна организация, под стать амку - что прикажут, то и выполним.
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Интер прогнулся перед шоколадным Бароном,поэтому на плаву и ложил на вас..
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Кто еще смотрит эту помойку?
У меня она "под санкциями" еще со времен Майдана...
Помните, как девочка им в эфире заявила, что они свои передачи должны на коленях вести...
Я с ней полностью согласен...
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промониторить посещаемость и смотрибельность - и закрыть к пфуям.
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"Мы проверяли все медиа-группы, но только "Интер" не соблюдает требования" - и за что это Интеру такая маза, целый месяц отсрочки?
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некоторые телеведущие новостей на "интере" явно арендованы с раша тв, акцент выдаёт.
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Це вже вкотре така відстрочка?
На Интере все русскочелюстные. Швидко не виходить.
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Кстати давно бесят всякие говношоу вроде "жирная жопа худает на публику", "быдло днем и ночью", "палавинки" и остальная развлекуха для быдла а особенно юмор шоу где умышленно унижают украинский говоря на суржике,но я не мог понять почему там все участники базарят с матами на русском... Оказываеься украиноязычным запрещали участвовать... Это вам ущемление русского языка???
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В цього "Інтера" вже було достатньо часу на зміну своєї політики ,тепер треба було б негайно вводити санкції проти цього рашистського гучномовця ,а не давати ще місяць на виправлення.
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Рідна мова дається народові Богом, чужа - людьми, її приносять на
вістрі ворожих списів. (В. Захарченко)
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они так красиво на украинском всякую ересь рассказывают!
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не понимаю визгов, закрыть - не закрыть. Не смотрите, если смотрите, значит нет мозгов.
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поздравляю тебя. ты один умный, вокруг все дебилы.
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ну да, особенно те, у которых остались только ручки от чемоданов.
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"Нацсовет по ТВ дал "Интеру" месяц на выполнение норм..."

Навіщо так ускладнювати?! Дайте цим .лядям три дні, щоб .ї.ались з України!
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не треба місяць, хай щас закривають цю клоаку, засирають людям мізки так, що з ними потім і поговорити не можна, бо в тєлєвізорі лучє знають, хай котяться до вавєні і там дають їм ефір, нам такого добра не треба і Анал Україна хай прихватять з усима їхніми телефіліалами
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у мене немає цього каналу і я за нього нічого сказати не можу, я про його існування дізналася від Вас, вибачте, якщо образила
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Интеру можно оставить только "новости" и то только потому, что это единственный канал, в новостях которого любой украинец может четко узнать позицию Кацапстана - для ознакомления с образцом внутреннего кацапоориентированного холуйства и "свободы слова". Да, он вражеский насквозь! Все остальные его программы это прямая, откровенная пропаганда имперского совка! Бесконечное "победобесие"!
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Після редакційної політики Столярової, яка отримувала прямі вказівки від ФСБ, цей канал давно вже пора розігнати сраною метлою, а в прорашистських журнашлюх відібрати ліцензію! Вже перестав дивуватися беззубості нашої влади, аж соромно стає і прикро (. Мало Свободовці за горло тримали заступника редактора, треба було іх там вішати на софітах в студії причому в прямому ефірі !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет по ТВ дал "Интеру" месяц на выполнение норм закона о языковых квотах, иначе - санкции, - Артеменко
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