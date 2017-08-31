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 Политика Украины
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Все про:цены (2124) Антимонопольный комитет (207) подорожание (91) Терентьев (20) сжиженный газ (16)

 АМКУ начал проверки на рынке автогаза: "Мы не исключаем наличия субъективных факторов стремительного роста цен"

газ сжиженный

Антимонопольный комитет не исключает, что одной из причин резкого подорожания топлива могли стать нарушения конкурентного законодательства.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) из-за рекордного роста розничных цен на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, начал проводить проверку на рынке этого товара на предмет возможных нарушений конкурентного законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ со ссылкой на главу комитета Юрия Терентьева, передает Цензор.НЕТ.

"Наряду с объективными причинами стремительного роста цен на сжиженный газ, мы не исключаем и наличия субъективных факторов, которые могут свидетельствовать о признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Мы обязательно найдем ответ на этот вопрос", - сказал Терентьев, добавив, что по результатам проведенного анализа комитетом будут приняты предусмотренные законодательством меры.

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Согласно информации АМКУ, рост цен был обусловлен стремительным падением предложения сжиженного газа в результате сокращения импорта из Беларуси и России из-за одновременной плановой остановки нескольких заводов и создания административных препятствий для импортеров со стороны Федеральной службы технического и экспортного контроля РФ.

Также в комитете обратили внимание на отсутствие стабилизационного запаса (который мог бы компенсировать дефицит) и нехватку ж/д цистерн для равномерного и своевременного распределения объемов автогаза по территории Украины.

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"Антимонопольный комитет информировал в июне 2017 года Кабмин, а также Администрацию президента, СНБО и комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса относительно рисков, которые связаны с возможностью существенных ценовых колебаний на рынке нефтепродуктов и сжиженного газа, в частности, учитывая значительную зависимость отрасли от импортных поставок", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, в июне комитет рекомендовал госорганам создать стимулы для ввоза в Украину сырой нефти, нарастить внутреннее производство, сформировать стратегические запасы нефтепродуктов и диверсифицировать источники их поставок. На основе этих рекомендаций, по данным АМКУ, вице-премьер-министр Владимир Кистион поручил ряду государственных органов разработать рекомендации для решения проблемы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о ситуации на рынке автомобильного газа: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок"

"Кризисной ситуации можно было бы избежать в случае своевременного выполнения этого поручения в полном объеме", - заявили в комитете.

Напомним, в чера премьер Гройсман, комментируя ситуацию на рынке автомобильного газа, заявил: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок ". В АМКУ в свою очередь заявили, что пока у них нет данных, которые свидетельствуют о каких-либо антиконкурентных действиях на рынке сжиженного газа: "Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост ".

Отметим, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн за литр - до 14,99 грн за литр. 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч грн за тонну. За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек за литр до 16,5 грн за литр.

Вчера в Киеве пикетировали СБУ в связи с ситуацией на рынке автомобильного газа.
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Объективный фактор - СБУ расчищает рынок газа для Порошенко и Медведчука
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Шо вы говорите... Какая неожиданность.. Кто бы мог подумать....
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сто років назад нада було проводити перевірку і не тільки по газу, а по всих напрямках і серйозно, щоб піднімати ціну на копійку боялися без поважних і аргументованих причин, а вони тільки розродилися
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а он полудохдый как гпу имеи пшокина и мвд имени авакянских оюкзаков
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Має бути конкуренція на ринку послуг а не диктатура олігархату!!! Ось за це має боротись майдан
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СБУ-Медведчук-Порошенко ... расчет окончен.
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на який фалос нам оте АМКУ? стільки штату,премії, а якби гарант не насупив брови, то воно і далі собі відпочивало на роботі, розігнать до біса ледацюг..
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АмКУ разгонять взяточников надо -- то кавун с гривни до 8 взлетает -- как баржи по Днепру запустили -- чтобы убить РЕЧНОЙ транспорт в Украине на корню -- то ГАЗ от не ХЕР делать на 60 % дорожает з-а один день -- А АМКУ молчит -- они запросы пишут --- !!! Кому дебилы сегодня ваши запросы нужны ?? На Путина работаете Предатели или за доллары клиентов из России ?
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АМКУ разгонять...это всего лишь собаки в руках хитрого Врага.
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а чего это АМКУ начинает работу только после того, как дали пенделя и кто-то (не будем называть кто! хотя это был слоненок (из мультика))...
продолжаю из жини - после того как кое-кто нажился не хило....
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Смешно, амку начал проверки. На кого новость рассчитана?
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субъективный фактор оставить, все остальные исключить
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Кличко и Ко уничтожили все мелкие газовые заправки в Киеве.... СБУ зачистило всех поставщиков сжиженного газа (типа они финансируют терроризм...что бред), оставив только фирму Медведчука....без Порошенка тут обойтись не могло...т.е. Медведчук и Порошен (или его слепые трасты) искуственно монополизировали рынок и взвинтили цены
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А этот клоунский АМКУ не хочет проверить цены на газ для населения? Ведь как говорили порохатые мародеры - газ это такый же товар як хлиб и бизин. Так за чем же дело, уважаемые?
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Цена на газ: росту!!!.
Цена: ещё росту!
Цена:Я молодец ростуууу!
Антимонопольный комитет: Рости!
Цена: Росту!
Антимонопольный комитет:это нормально!
Цена: я молодец?))
Антимонопольній комитет:Да!
Гройсман: мне пох мы газ у кацапов не покупаем!
Цена: Я огромная!
Антимонопольній комитет: это объективно!
Антикоррупционеры: вы уху ели?

Автолюбители: вы реально уху ели!
Цена: Я бомба!
Антимонопольній комитет: это реальная цена!
Автолюбители: вам писец!
Гройсман: мне пох, но это диверсия против Украины и все кто ответственен будут наказаны, кстати кто они?!
Пепо: поставил задачу снижения цены, результатов бум ждать месяц, другой.
Цена: мне пох, я красивая и себе нравлюсь!
Пепо: бум добывать свой газ, сколько нужно! Я поставил задачу! Всё.
Гройсман: мне пох сколько есть газа весь наш, цена то объективная мне так в АМКУ доложили.
Автолюбители: вам писец суки!
Антимонопольній комитет: бум разбираться, время есть.
Цена: не прикасайтесь ко мне, уберите свои грязные руки!
Автолюбители и антикоррупционеры: мертвечук и пепо -козлы!
Гройсман: я не при делах.
Антимонопольній комитет: а мы говорили что пудет пипец!
Гройсман:?
Антимонопольній комитет: да! Мы рекомендации давали?

Гройсман:???
Антимонопольній комитет: да, Кистиону лично рекомендовали!
Гройсман: где Кистион?
Кистион: я тут.
Гройсман:?
Кистион: я лично, по рекомендации АМКУ, рекомендовал всем разработать рекомендации.
Гройсман: кому?
Кистион: ряду государственных органов.
Гройсман: а они?
Кистион: хз времени не хватило наверное, это же не шутка разрабатывать рекомендации по моей рекомендации полученной от рекомендованного антимонопольным комитетом.
Антимонопольній комитет: и если бы эти рекомендации были учтены, кризисной ситуации можно было бы избежать, т.е. мы не при делах.
Гройсман: съехали суки.
Кистион: мы же выполняем поручение президента!
Гройсман: точняк, работаем!
Цена: мне пох я устраиваю своей красотой тех кто меня взрастил.
Автомобилисты: от суки! вас лядей надо звиздить!
Антимонопольній комитет: мы не исключаем наличия субъективных факторов стремительного роста цен.
Цена: да ты шо?))) Ахахах)))
Автомобилисты: а где министр топлива и энергетики этот мускулистый хер со смешной фамилией?
Гройсман: он занят
Автомобилисты: чем?
Гройсман: у него беда, имущество Дыминский арестовал через суд.

Автомобилисты:???
Гройсман: ну ищет Дыминского, хочет у того то ли долговую расписку забрать то ли долг вернуть, то ли с Луценко бухает что б тот "прижал" упыря, девочку убившего, и заодно все вопросы по нему закрыть.
Автомобилисты: вы уроды!
Пепо: мы не уроды, мы молодцы! 144 реформы! Гудбай Совок!)))

Гройсман: нам ещё надо 7 лет минимум, что бы порядок навести хоть какой, всё очень запущено.
Автомобилисты: хера вам ублюдки!!!!
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В последнее время сильно упали доходы от установок газового оборудования. Кого смогли убедить выгодой, тот уже поставил газовую систему на машину, остальные не хотят, а доходы надо увеличивать! В общем, в очередной раз развели народ!
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Гешефт пецы патрахатого и мервечука вити-кума )(уйла- вот вам, лохи, и объективный, и субъективный FUCKтор. Украинцьі- вас ...бут, а вьі бабло гнидам-пиявкам последнее несете. Пецу- на кол!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАМКУ начал проверки на рынке автогаза: "Мы не исключаем наличия субъективных факторов стремительного роста цен"
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