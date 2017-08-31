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 Политика Украины
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 Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый

крым туризм пляж туристы

Бесконтрольная добыча песка для строительных нужд, в том числе для Керченского моста, убивает морских обитателей и приводит к стихийным бедствиям, считает заведующий отдела планктона Института морских биологических исследований в Севастополе Александр Болтачев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Добыча песка уничтожает донные биоценозы, а при его промывке мелкие частицы разносятся в радиусе до 200 километров и убивают икру черноморских рыб, попадают в дыхательные аппараты планктонных организмов - словом, очень вредят всему живому. Кроме того, 80% евпаторийских пляжей, которые славились своим золотым песком, сейчас покрыты камнями и глиной. Бесконтрольная добыча также вызывает оползни. Уже произошло обрушение Бакальской косы - она превратилась в остров. Вода через промоину теперь подтапливает села, колодцы осолонились, начинает меняться вся экосистема", - отметил ученый.

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В связи со стройкой Керченского моста и трассы "Таврида" российские власти полуострова ранее заявляли о нехватке стройматериалов, которые сложно доставлять в Крым через паромную переправу. Дефицит щебня, песка и других материалов решили покрыть за счет добычи полезных ископаемых в Крыму.
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Ну а так бы там добывали песок СОЛДАТЫ НАТО И БИНДЭРЫ.
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Наземные обитатели никого не интересуют, кто будет думать о морских ?
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В Крыму ещё что-то осталось , что можно убить ? Путло строит мост на кладбище .
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Tak kak i na ostrov Rossija na dalnem vostoke-v nikuda....................))))))))........eta muzyka dlja moih ushei.............)..................mmmmmm.....
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А добыча песка в Киеве добыча песка убивает киевлян! И где экологи, или хотя бы люди с совестью!?
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экологически чистая совесть продана, пропита, и забыта самими киевлянами.
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Крыссяне!
Кацапы даже Арктику умудрились засрать...Так это ж АРКТИКА!...До нее еще добраться надо...А Крым, он под боком...Кончат в два счета, с опережением всех графиков!

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Пусть учёные не волнуются там запланирован продолжительный камнепад, всё восстановится, рассосётся и зарубцуется, нуно маньохо почекать.
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...Кроме того, 80% евпаторийских пляжей, которые славились своим золотым песком, сейчас покрыты камнями Источник: https://censor.net.ua/n453568
Я что-то пропустил? Уже началось "камни с неба"? Это пристрелка?
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Когда пошли первые камни крысчане выложили из них (путЄн памаги), ему єто очЄнь пАнравилАсь и он теперь сыпет и сыпет, сыпет и сыпет...
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Это кацапы, чему удивляться. А это Арал, Вяликие ватники нарулили

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Скрепа у крыссян такая - страдать, жить в затопленных благодаря рашке селах, пить засоленную воду.....
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да разве на военной базе нужно все живое? да кацапы и слов-то таких не слыхали - экосистема, планктон.... это варвары, которые уничтожат и сам Крым и его жителей и русскоговорящих и остальной планктон...
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Бархатный сезон в Крыму: миллионы туристов и ликование
Aug. 31st, 2017 at 3:15 PM
Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый - Цензор.НЕТ 4663
Подошло к концу лето, однако, для любителей отдохнуть у моря нет повода для расстройства, ведь наступает долгожданный, мягкий и ленивый бархатный сезон. И Мекка туризма, коей этим летом стал оккупированный Крым, готова встретить очередные волны туристов, предпочитающих умеренные температуры и щадящие солнечные лучи. А потому, я посчитал, что весьма уместно будет посмотреть, как стартовал бархатный сезон на оккупированном полуострове, используя все те же самые всевидящие и доступные каждому веб-камеры.
Как оказалось, с бархатным сезоном на полуострове ситуация обстоит ничуть не лучше, чем с сезоном в целом. Большая часть пляжей не то, что бы немноголюдны, они попросту пусты. Единственные города, которые могут похвастаться хоть каким-то присутствием на своих песчаных лежбищах это Судак и Феодосия, в остальном же запустение и уныние.
Что же, с нетерпением буду ждать сообщений о рекордах этого сезона от оккупационных властей, ведь на их рекорды у меня припасено за лето немало скринов с веб-камер, ярко демонстрирующих те миллионы туристов, что штурмовали пляжи Крыма и днём и ночью.
А помнится, были времена, когда на крымских пляжах в сентябре было не протолкнуться… Но ведь это были времена под гнётом хунты, а хунта, как известно, людей на пляжи загоняет посредством карательных отрядов. К примеру, как это в Одессе…Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый - Цензор.НЕТ 8850
Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый - Цензор.НЕТ 3907
Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый - Цензор.НЕТ 4999
Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый - Цензор.НЕТ 9313

Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый - Цензор.НЕТ 3763
Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый - Цензор.НЕТ 6299
Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый - Цензор.НЕТ 1060
Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый - Цензор.НЕТ 2453
Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый - Цензор.НЕТ 2157
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Мне как-то то плевать на " туристов" у крыс, планктон конечно жалко..,но к берегу Днепра- Славуты, нашей водной артерии, славы и гордости и ТД и тп. подойти невозможно- вонь, вонища, грязная пена у берега, сине-зеленая мерзость на берегу , тухлятиной несёт! Своё бревно в глазу выколупывать надо, глаз лечить!А то опять сами в говне, но " свободу Анджеле Девис"! Совок!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДобыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый
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