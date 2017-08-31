 Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам, – ученый

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Добыча песка уничтожает донные биоценозы, а при его промывке мелкие частицы разносятся в радиусе до 200 километров и убивают икру черноморских рыб, попадают в дыхательные аппараты планктонных организмов - словом, очень вредят всему живому. Кроме того, 80% евпаторийских пляжей, которые славились своим золотым песком, сейчас покрыты камнями и глиной. Бесконтрольная добыча также вызывает оползни. Уже произошло обрушение Бакальской косы - она превратилась в остров. Вода через промоину теперь подтапливает села, колодцы осолонились, начинает меняться вся экосистема", - отметил ученый.
В связи со стройкой Керченского моста и трассы "Таврида" российские власти полуострова ранее заявляли о нехватке стройматериалов, которые сложно доставлять в Крым через паромную переправу. Дефицит щебня, песка и других материалов решили покрыть за счет добычи полезных ископаемых в Крыму.
2137 19
Материалы по теме: Оккупация Крыма
Захват храма УПЦ КП в Крыму: российские силовики повредили руку архиепископу Клименту(114)
В оккупированном Крыму прошли литературные чтения ко дню рождения украинского писателя Франко(5)
У посольства РФ в Киеве активисты проведут акцию, посвященную похищенным в оккупиррванном Крыму(10)
На обыске в Белогорском районе Крыма задержан организатор памятного мероприятия крымских татар(14)
Новости Крымнаша. Военные рейдеры(0)
Из-за непогоды 6 населенных пунктов оккупированного Крыма остались без света(47)
С Чонгара начата тестовая цифровая трансляция украинских телеканалов на оккупированный Крым, – Нацсовет(29)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кацапы даже Арктику умудрились засрать...Так это ж АРКТИКА!...До нее еще добраться надо...А Крым, он под боком...Кончат в два счета, с опережением всех графиков!
Ответить
Ответить
Я что-то пропустил? Уже началось "камни с неба"? Это пристрелка?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Aug. 31st, 2017 at 3:15 PM
Подошло к концу лето, однако, для любителей отдохнуть у моря нет повода для расстройства, ведь наступает долгожданный, мягкий и ленивый бархатный сезон. И Мекка туризма, коей этим летом стал оккупированный Крым, готова встретить очередные волны туристов, предпочитающих умеренные температуры и щадящие солнечные лучи. А потому, я посчитал, что весьма уместно будет посмотреть, как стартовал бархатный сезон на оккупированном полуострове, используя все те же самые всевидящие и доступные каждому веб-камеры.
Как оказалось, с бархатным сезоном на полуострове ситуация обстоит ничуть не лучше, чем с сезоном в целом. Большая часть пляжей не то, что бы немноголюдны, они попросту пусты. Единственные города, которые могут похвастаться хоть каким-то присутствием на своих песчаных лежбищах это Судак и Феодосия, в остальном же запустение и уныние.
Что же, с нетерпением буду ждать сообщений о рекордах этого сезона от оккупационных властей, ведь на их рекорды у меня припасено за лето немало скринов с веб-камер, ярко демонстрирующих те миллионы туристов, что штурмовали пляжи Крыма и днём и ночью.
А помнится, были времена, когда на крымских пляжах в сентябре было не протолкнуться… Но ведь это были времена под гнётом хунты, а хунта, как известно, людей на пляжи загоняет посредством карательных отрядов. К примеру, как это в Одессе…
Ответить
Ответить
Ответить