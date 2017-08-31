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 Политика Украины, Общество
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Все про:афера (238) дети (3330) Жебривский (590) мошенничество (721) Донецкая область (4638)

 Мошенники в Донецкой области "настоятельно рекомендуют" бизнесу помочь деньгами на отдых детям, - Жебривский. ДОКУМЕНТ

жебривский

В Донецкой области под видом благотворителей орудуют мошенники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Как мне докладывают, в области появилась группа мошенников, которые присылают письма или звонят руководителям крупных предприятий, организаций, фермерских хозяйств и, называя себя моими советниками или помощниками моих заместителей "настоятельно рекомендуют" срочно перечислить средства якобы для того, чтобы отправить на отдых детей социально уязвимых категорий", - написал он.

Жебривский заявил, что никаких советников или заместителей на сбор средств он не отправлял и отправлять не будет.

"Поручений собирать средства у бизнеса на оздоровление детей или еще на какие-то нужды не давал и давать не буду. К кому поступят такие письма или прозвучат такие звонки - немедленно уведомите облгосадминистрацию (телефон приемной 0626485491) и правоохранительные органы. Правоохранителям я уже дал поручение безотлагательно и жестко реагировать на такие факты. Мошенники должны быть найдены и наказаны!" - добавил губернатор и опубликовал образец письма аферистов.

Мошенники в Донецкой области настоятельно рекомендуют бизнесу помочь деньгами на отдых детям, - Жебривский 01
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А чего их искать? там же на письме все реквизиты есть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМошенники в Донецкой области "настоятельно рекомендуют" бизнесу помочь деньгами на отдых детям, - Жебривский. ДОКУМЕНТ
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