 Власть готовит три сценария на день моего возвращения, - Саакашвили

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я готовлюсь к возвращению в Украину. В ближайшие дня я буду ездить по европейским странам. Я лечу в Копенгаген на заседание президиума Европейской народной партии, где буду встречаться с европейскими политиками. Я не исключаю, что полечу также в Брюссель на встречу с европарламентариями", - рассказал о ближайших планах политик, находящийся в Варшаве.
Он подтвердил, что 10 сентября в 12.00 будет "законно и легально пересекать украинскую границу в пункте пропуска "Краковец", отметив, что ждет не только своих сторонников, но и украинских граждан, неравнодушных к судьбе страны.
По словам М.Саакашвили, власть готовит три сценария на время его возвращения: не пустить его через границу, отобрать паспорт и выдворить обратно в Польшу; пропустить в Украину, но затем задержать под разными предлогами и начать процесс экстрадиции; устроить "заварушки" на границе.
"Я хочу сказать власти: чем больше они будут осуществлять эти шаги - тем больше они будут переходить на сторону беззакония. Я никаких преступлений не совершал, ничего не нарушал", - обратился политик к украинской власти.
Он также напомнил, что у него есть предложения получить гражданство нескольких европейских стран, есть и рабочая виза в США. "Но я все бросил, уехал сюда (в Польшу. - Ред.) и готовлюсь к возвращению в Украину, несмотря на то, что у них есть несколько сценариев", - заявил политик.
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