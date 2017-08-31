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 Политика Украины
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 Власть готовит три сценария на день моего возвращения, - Саакашвили

саакашвили

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили перед возвращением в Украину (10 сентября) намерен посетить несколько европейских стран, в том числе Данию и Бельгию. Он также утверждает, что знает о трех вариантах действий власти на момент его прибытия в страну.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я готовлюсь к возвращению в Украину. В ближайшие дня я буду ездить по европейским странам. Я лечу в Копенгаген на заседание президиума Европейской народной партии, где буду встречаться с европейскими политиками. Я не исключаю, что полечу также в Брюссель на встречу с европарламентариями", - рассказал о ближайших планах политик, находящийся в Варшаве.

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Он подтвердил, что 10 сентября в 12.00 будет "законно и легально пересекать украинскую границу в пункте пропуска "Краковец", отметив, что ждет не только своих сторонников, но и украинских граждан, неравнодушных к судьбе страны.

По словам М.Саакашвили, власть готовит три сценария на время его возвращения: не пустить его через границу, отобрать паспорт и выдворить обратно в Польшу; пропустить в Украину, но затем задержать под разными предлогами и начать процесс экстрадиции; устроить "заварушки" на границе.

"Я хочу сказать власти: чем больше они будут осуществлять эти шаги - тем больше они будут переходить на сторону беззакония. Я никаких преступлений не совершал, ничего не нарушал", - обратился политик к украинской власти.

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Он также напомнил, что у него есть предложения получить гражданство нескольких европейских стран, есть и рабочая виза в США. "Но я все бросил, уехал сюда (в Польшу. - Ред.) и готовлюсь к возвращению в Украину, несмотря на то, что у них есть несколько сценариев", - заявил политик.
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Михо - пока у власти барыжный шоколадник -- тебе не светит .. Поверь - и нам непросто...
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та вам кремлевским хуйловцам везде так.
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классный коммент из за поребрика))
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Впрочем - для очистки совести могу сказать - у шоколадника шаги были крайне ограничены... И это - не его вина....
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ну ну посмотрим - улыбнуло за граждан да еще и не равнодушных - уже видели сколько вышло в защиту и это в Киеве - вот наивный))
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Михо, да заканчивай бузить, в Украине и без тебя феодалов развелось предостаточно, еще один нам и даром не надо, а что ты не из феодалов ты так и не дал понять
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Кива так не заявлял.

Кива пообещал "расстреливать на месте всех этих бл...дей, кто будет причастен к нарушению государственной границы".

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Чули, соціалісти?! Це тепер ваш Лідер! Тепер хто захоче вийти з партії - більше нічого в цьому житті хотіти не буде
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Кива сказал, что будет всех расстреливать. Мосийчук и Ляшко заявили тоже самое. Пытаюсь рассмотреть в Михо вселенскую угрозу. Не получается.)))) Тогда почему столько копий ломается вокруг? Поддержка у Михо не большая. Почему такой гвалт?
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потому что как политическая падаль, михо стал интересен кремлю.... и только.
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Как он за@бал ! Михеил , тебя ждёт родина .
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В моїй смерті прошу вважати винним Петра Порошенка..

25 Серпня був по звірячому побитий блогер з Полтави Петро Чайка. Невідомі в центрі міста вдень довго били пенсіонера ногами по голові, а поліція не хоче розслідувати справу. Чайка був адміном в групі ФБ "Імпічмент Порошенку". Хто наступний?
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Он также напомнил, что у него есть предложения получить гражданство нескольких европейских стран, есть и рабочая виза в США. "Но я все бросил, уехал сюда (в Польшу. - Ред.) и готовлюсь к возвращению в Украину, несмотря на то, что у них есть несколько сценариев", - заявил политик. Источник: https://censor.net.ua/n453566 ВО!! ШО творить!!ШОКОЛАД животворящий!!??все страны мёдом намазаны!!и только украина!!оказывается вся в шоколаде!! (молодца михо!!красиво пропиарил!!)
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сожалею, что так много надежд возлагал на обычного склочника а-ля Ляшко...
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Сожалею, что так много надежд возлагал на бпп . У нас не было выбора , и сейчас нет .
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Пока що проти Міхо нічого говорити не маю. Але цікавить одне питання, за які шиші він катається? Якщо є спонсори то вони ж мають потім "відбити" свої бабки з добрим наваром. Тоді знову виникає питання, якщо це народ України, на який він натякає, тоді я хочу знати хто збирає гроші?
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Вот не нравится он мне по некоторым причинам, но барыга на доверии еще больше... Так пускай грянет Битва... Желание Славы VS Желание Денег... Интересно будет..., я за Славу вообще то, инстинкт более достойный...
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А че он так рвется то в Украину?Здесь у него будущего нет,даже если не экстрадируют
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласть готовит три сценария на день моего возвращения, - Саакашвили
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