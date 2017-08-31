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 Политика Украины
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Все про:суд (21490) территориальная целостность (124)

 Секретарь депутатского объединения получила 5 лет условно за раскольнические мероприятия в Раде

Печерский суд признал главу секретариата "Депутатского объединения по реформированию налогового, таможенного и земельного законодательства Украины" Анну Яровую виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По соглашению о признании виновности женщину приговорили к 5 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда от 17 августа.

По материалам дела, в апреле 2016 года Яровая получила предложение от третьего лица за денежное вознаграждение организовать круглые столы и заседания рабочих групп в здании Верховной Рады, а также выездные заседания парламента, конференции и форумы. Обвиняемой сообщили, что мероприятия должны проходить по обусловленному сценарию и будут направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Украины. Обвиняемая утверждает, что конечные цели заказчиков ей не были известны. То, что деньги предоставляют заинтересованные лица из Российской ,Яровая якобы тоже сначала не знала.

По такой схеме в мае-ноябре 2016 года были организованы ряд мероприятий: круглый стол в Верховной Раде "Социально-экономические проблемы регионов: Запорожская область" - 2,5 тыс. долларов, круглый стол в Верховной Раде "Социально-экономические проблемы регионов: Днепропетровская область" - 3 тыс. долларов, заседание рабочей группы в Верховной Раде "Изучение и обработка предложений по развитию приоритетных направленений Запорожской области и предоставлению ей специального экономического статуса" - 1 тыс. долларов, создание межфракционного депутатского объединения на базе Львовского областного совета - 5 тыс. долларов, проведение во Львове форума о создании свободной экономической зоны - 1,5 тыс. долларов, организация Украинско-Польского конгресса во Львове - 10 тыс. долларов. Последнее мероприятие по независимым от организаторов причинам не состоялось.
Также сообщником обвиняемой был помощник народного депутата, с которым она делилась полученными деньгами.

По материалам дела, для проведения форума во Львове планировалось заплатить по 500 долларов двум народным депутатам и по 100 долларов четырем депутатам Львовского облсовета. Получили ли депутаты такое вознаграждение, не уточняется.

1 марта 2017 обвиняемая была задержана, а 18 мая заключила с прокурором соглашение о признании виновности. В связи с этим суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В отношении других фигурантов дела продолжаются следственные действия.




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Правильно. А Ахметови, Добкіни, Кернеси і прочі сепари хай гуляють.
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Дура-дурой, столы круглые надо ей было. Лучше бы в гудок погудела, щас бы обленерго купила какое-то бесхозное.
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Какая умная секретарь...., а Клинчаев - дурак в гидропарке загорает....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСекретарь депутатского объединения получила 5 лет условно за раскольнические мероприятия в Раде
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