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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (1701) визит (2263) учения (1964)

 Министр ВС Великобритании Ланкастер прибыл с визитом в Украину

ланкастер

Министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер прибыл в Украину в четверг для встречи с украинскими и британскими военными, принимающими участие в учениях в рамках операции "Орбитал".

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер начинает свой визит в Украину, где он встретится с британскими и украинскими военными, которые участвуют в совместных учениях в рамках операции "Орбитал".

В рамках операции "Орбитал" Вооруженные силы Великобритании в марте 2015 года направили в Украину военных медиков, которые обучают украинских военнослужащих оказывать медицинскую помощь во время боя, а также обеспечивают их необходимым оборудованием.

Так, по состоянию на начало 2017 года были подготовлены около 3 тыс. украинских военных.
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Что-то "зачастили" в Украину министры обороны из стран НАТО... "Совпадение? не думаю..."...
Наверно, "к дождю...".
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они просто устали от Украины, по этому так часто и ездят. Напоминают себе насколько устали.
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Министр ВС Великобритании Ланкастер прибыл с визитом в Украину.
Консультант по Столетней войне? Оригинально!
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Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, - А потом в нормальном свете представало в черном цвете То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
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мокшам-то чего беспокоиться, у них вождь есть, который даже при белом свете кому хошь пуп зацелует, и даже детей этим побаловать не постесняется прилюдно
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ТРЕСК МОКШАНСКИХ ПУКАНОВ ПОДСКАЗЫВАЕТ МНЕ ЧТО ВСЕ ИДЕТ ТАК КАК НАДО))))
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8 -ий сезон "Гри Престолів" будуть знімати на Банковій? )))
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после того как белых ходоков снова за кремлевскую стену в террариум загонят, вполне может быть)
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та они то синие, то зеленые, но обязательно обдолбанные, клянутся, что ихтамнет в ситуации, когда им по сусалам дают именно там, где они прибывают, боярковые дикари, одним словом
,
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Вы немного ошиблись не "белых ходоков" а "пьяных ходоков"
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ваша правда, белыми мразь эту точно не назовешь
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Лучшим бомбером британских ВВС, вбомбивших (плюс американцы) Рейх "в каменный век" (С) , был самолет Ланкастер....
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Великобританские вооруженные силы тоже имеют солидный стаж войн,на всех континентах. Харриер очень красивый самолет.Могли бы и подарить пару, другую.Тоже ведь гаранты Будапештского меморандума.
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Кто скоро будет получать новые F-35, тот скоро будет "продавать" старые F-15 с обслуживающей инфраструктурой и техникой.
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Круто) такого раньше никогда не было ) главное, что бы все было с пользой для наших ребят!
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Значит опять из Польши заедет состав с охраной в пикселе.
И да, посмотрите, там через пару недель в Одессе должен разгружаться какой-то интересный британец.
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Лучше бы они начали "разгужать ракеты своим ходом" где-то в водах неподалёку от Крыма и Донбасса, с доставкой по российским военным базам, желательно начали это делать в составе всего 6-го флота США.
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