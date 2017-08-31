Министр ВС Великобритании Ланкастер прибыл с визитом в Украину.

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер начинает свой визит в Украину, где он встретится с британскими и украинскими военными, которые участвуют в совместных учениях в рамках операции "Орбитал".
В рамках операции "Орбитал" Вооруженные силы Великобритании в марте 2015 года направили в Украину военных медиков, которые обучают украинских военнослужащих оказывать медицинскую помощь во время боя, а также обеспечивают их необходимым оборудованием.
Так, по состоянию на начало 2017 года были подготовлены около 3 тыс. украинских военных.
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Наверно, "к дождю...".
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Они такие ЗАТЕЙНИКИ))))
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Консультант по Столетней войне? Оригинально!
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И да, посмотрите, там через пару недель в Одессе должен разгружаться какой-то интересный британец.
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