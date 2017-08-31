 ФГИ продал акции "ДТЭК Днепрооблэнерго" по наибольшей цене за всю историю приватизации, - аналитик

Об этом заявил глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, пишут Українські новини.
"Цена на сегодняшнем тендере вышла даже лучше, чем это было при продаже контрольного пакета акций в 2012 году", - отметил он.
Эксперт считает, что торги прошли в конкурентной среде.
"Мне кажется, здесь к конкурсам никаких претензий быть не может. Кто угодно мог зарегистрироваться, если он не под санкциями и покупать, то есть не было ограничений", - сказал Паращий.
Экс-член НКРЭКУ, исполнительный директор инвестиционной группы Concord Capital Андрей Герус также заявил, что стоимость пакета акций является справедливой.
"К такой приватизации нет вопросов", - написал он на своей странице в Facebook.
Фонд госимущества (ФГИ) Украины на аукционе 31 августа продал блокирующий пакет акций (25%) ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго". На покупку ценных бумаг претендовали два участника. В результате приватизационного аукциона, состоявшегося на фондовой бирже ПФТС, победителем оказалась компания Ornex, входящая в Группу СКМ. Цена 25% акций "ДТЭК Днепрооблэнерго" составила 1 млрд 4,676 млн грн., что в 2,05 раза выше стартовой.
Заместитель председателя Фонда госимущества Юрий Никитин заявил СМИ, что вторым участником выступала ИК Concorde Capital.
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Естественно, что "эксперд" забыл упомянуть, что еще 3 из 5 обэнерго Ахметов купил по стартовой цене. В двух случаях отсутствовал даже второй покупатель, например при продаже Киевэнерго.
"Эксперд" также не уточнил, что в руках Ахметова теперь сконцентрировано около 80% всей украинской энергетики.
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Много наварили - поэтому и не жалко дорого купить!
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