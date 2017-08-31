EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Экономика
  768  13
Все про:приватизация (822) ДТЭК (69)

 ФГИ продал акции "ДТЭК Днепрооблэнерго" по наибольшей цене за всю историю приватизации, - аналитик

Стоимость блокирующего пакета акций ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" по итогам биржевых торгов 31 августа достигла наивысшего значения за всю историю приватизации этой компании.

Об этом заявил глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, пишут Українські новини.

"Цена на сегодняшнем тендере вышла даже лучше, чем это было при продаже контрольного пакета акций в 2012 году", - отметил он.

Эксперт считает, что торги прошли в конкурентной среде.

"Мне кажется, здесь к конкурсам никаких претензий быть не может. Кто угодно мог зарегистрироваться, если он не под санкциями и покупать, то есть не было ограничений", - сказал Паращий.

Экс-член НКРЭКУ, исполнительный директор инвестиционной группы Concord Capital Андрей Герус также заявил, что стоимость пакета акций является справедливой.

"К такой приватизации нет вопросов", - написал он на своей странице в Facebook.

Фонд госимущества (ФГИ) Украины на аукционе 31 августа продал блокирующий пакет акций (25%) ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго". На покупку ценных бумаг претендовали два участника. В результате приватизационного аукциона, состо​​явшегося на фондовой бирже ПФТС, победителем оказалась компания Ornex, входящая в Группу СКМ. Цена 25% акций "ДТЭК Днепрооблэнерго" составила 1 млрд 4,676 млн грн., что в 2,05 раза выше стартовой.

Заместитель председателя Фонда госимущества Юрий Никитин заявил СМИ, что вторым участником выступала ИК Concorde Capital.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всю страну сливают татарину ахметке. А порошенко орал что будет с олигархами бороться...Договорняки сцуко. И нашли ещё эксперта Геруса......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Снова "попутчик революции" прибарахлился немножко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И хомутынник , подельник саши стоматолога, был 2 года назад в списке самых богатых 70-м, а сейчас 14-ый...и голосуют правильно, как нужно Банковой. Мальчик 15 лет в депутатах рыг явный, пришёл владельцем швейного цеха с окраин Донбасса.....Вот так вот порошенко борется с олигархами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ахметов скупает все. И какая разница кто ему в этом помогает - Янукович или Порошенко. Главный спонсор ПР теперь БПП спонсирует?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, на покупку акций Киевэнерго и Захидэнерго было больше 7 претендентов иностранных...не допустили. А реально могли продать в три раза дороже. Вот так вот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, пошли одобрямсы от псевдоагалитиков.
Естественно, что "эксперд" забыл упомянуть, что еще 3 из 5 обэнерго Ахметов купил по стартовой цене. В двух случаях отсутствовал даже второй покупатель, например при продаже Киевэнерго.
"Эксперд" также не уточнил, что в руках Ахметова теперь сконцентрировано около 80% всей украинской энергетики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
08:15 22.10.2015 Петр Порошенко объявил войну олигархам. Президент пообещал, что соответствующие органы будут отслеживать схемы, которыми пользуются бизнесмены для своего обогащения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отслеживать, чтоб ни цента мимо не прошло...а прилипло к сладким ладошкам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Мне кажется, здесь к конкурсам никаких претензий быть не может. Кто угодно мог зарегистрироваться, если он не под санкциями и покупать, то есть не было ограничений", - перед тем как рошена "ушли" он решил расчитатся со спонсорами,проплатившими ему президенское кресло ,имуществом народа Украины....которое продает за копейки рашистским кошелькам в Украине...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
*Кто угодно мог зарегистрироваться, если он не под санкциями и покупать, то есть не было ограничений* - вот она высшая степень цинизма. Страну разодрали на куски несколько олигархов и еще сверху плюют на нас - типа, смотрите, какая у нас конкурентная среда в Украине, любой может зарегистрироваться.. слов нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ахметко-шоколадкины "эксперты" подвалили рассказывать лохам что когда их грабят это прекрасно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сначала наварили на "Роттердаме + " , а потом купили!
Много наварили - поэтому и не жалко дорого купить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаФГИ продал акции "ДТЭК Днепрооблэнерго" по наибольшей цене за всю историю приватизации, - аналитик
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти