 Россиянин, осужденный за репосты об оккупации Крыма, переехал в Киев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook активистка Анна Борко.
По информации еще одной гражданской активистки Екатерины Башиловой, семья Бубеевых уже приехала в Киев.
"Познакомилась в реале с Андреем, Настей и Яриком Бубеевыми. Очень славная и дружная семья. Сынишка такой трогательный и серьезный... Ребятам досталось, и явно грозило продолжение. Хоть надзора официально не было, но обостренное внимание полиции хорошего не сулит никому, им - тем более. Сегодня они уже в безопасности в Киеве. Уехали с парой рюкзачков в новую жизнь. Надеюсь, Украина ответит взаимностью и будет добра к ним. Ведь ребята с самого начала были против войны и пострадали именно из-за этого", - написала она.
Напомним, Андрея Бубеева в России обвинили экстремизме и сепаратизме в связи с публикацией на своей странице в соцсети двух репостов: картинки тюбика зубной пасты с надписью "Выдави из себя Россию" и статьи Бориса Стомахина "Крым - это Украина".
В августе 2015 года Андрей Бубеев был осужден за репосты аналогичных материалов и картинок и приговорен за возбуждение ненависти или вражды (статья 282 УК РФ) к десяти месяцам лишения свободы.
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ну шоб мы повелись и увидели в нем борца с Хуйлом...
Это у козломордых любимый трюк...
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Язык выучит , историю подучит чего не знал и будет полноценным украинцем
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тем болле я думаю он не кацап мозги вроде есть
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То есть если человек выучит язык и не будет нарушать законы то он не может стать украинцем? Или теперь все кто имеет отношения к кацапии должны свалить?
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и Польша ? и Словакия ? и Венгрия ?
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он постродал за то что говорил правду и это факт,
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и на счет родины мне кажетсья вы не правы
Родина это там где мне Хорошо
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приеховший беларус тоже может быть кацапам да ещ е фсбником засланым
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Распад России неизбежен. Это факт. Это даже не обсуждается.
Украинская революция, окончательный (хочется надеяться) облом имперско-реваншистских притязаний Москвы на новый захват Украины, отзвуки этой революции в душах всех угнетенных Москвой народов, - со всей неизбежностью ставят вопрос о восстановлении созданного еще Степаном Бандерой, но распущенного в 1996 г. Антибольшевистского блока народов. Теперь - по формальной причине - он, видимо, вместо «Антибольшевистского» будет называться «Антиимперским». Вопрос о его формировании уже поставила на своем сайте украинская партия «Свобода».
Мы в России пережили 2 колониальных войны на Кавказе, геноцид чеченского народа, агрессию против Грузии, фактическую аннексию Москвой Абхазии и Самачабло...
Но Крым стал абсолютным финишем! Гранью, отделяющей тот свет от этого, добро от зла. Последней каплей.
«Аннексия Крыма стала идеальным сепаратором. <...> Страна попросту разделилась надвое - на радостное патриотическое большинство и кучку «национал-предателей», полагающих, что интервенция - она и в Африке интервенция», - пишет Виктор Шендерович в журнале «The New Times».
Не только украинской нации, но и российским диссидентам Путин - нет худа без добра - подарил шикарную национальную, или просто ведущую и организующую идею. Очень сильную и продуктивную. Спасибо Путину
Кроме неизбежного, законного и крайне желательного (привет статье 280.1 УК РФ!) отделения в будущем от РФ Ингрии, Карелии, Петсамо, Восточной Пруссии, Абрене, Петсери, Идель-Урала, всей Сибири (не меньше! - и, не исключено, часть ее присоединится к США), китайского Дальнего Востока, японских Курильских островов и Сахалина, и т. д., и т. п.; кроме борьбы за признание Имарата Кавказ, поддерживать который - долг каждого честного человека с российским гражданством, - теперь у нас есть центральная, генеральная, ведущая, абсолютная идея, подчиняющая себе все, придающая жизни смысл: возвращение Крыма Украине!
На любой свободной стене в любом городе России теперь мы должны писать: «Русские оккупанты - вон из Крыма!», «Русские свиньи, верните Крым Украине!». Сделайте уже сегодня транспаранты с этими надписями.
Ни о какой борьбе за то, чтобы сделать Россию в ее нынешних границах «демократической», не может быть и речи: это совершенно безнадежно. Никаких любимых «белоленточниками» возгласов «Россия будет свободной!» - не будет! Уже пробовали - результата ноль. Бороться можно только за ее ликвидацию - и распад есть самый простой, короткий и естественный путь к этому. Спасать надо не Россию, а от России, - всех, кого еще можно спасти. И в Крыму, увы, спасать как раз есть кого.
Уже много лет назад, еще во времена лужковско-затулинско-лимоновских притязаний на Крым в 90-е годы, было ясно, что захват Крыма Россией стал бы катастрофой для крымских татар, прологом к их новому геноциду. Судьба чеченцев, также жертв двойного геноцида - сперва сталинского, а после ельцинско-путинского - убеждает в этом лучше любых прогнозов и геополитических выкладок. Русские не прощают те народы, которым они когда-то причинили зло.
ФСБ вела работу по расколу и нейтрализации Меджлиса крымско-татарского народа много лет, задолго до марта 2014 года. И вот... Недопущение Мустафы Джемилева в захваченный москалями Крым, а затем предупреждение москальской прокуратуры Меджлису, что он может быть (и безусловно, вскоре будет) запрещен на всей территории РФ как «экстремистская организация», - это только первый звоночек. Только прелюдия к геноциду, и ничто иное. Если, конечно, цивилизованный мир и российские диссиденты не успеют спасти крымских татар.
Москалей, заселенных в 40-е годы в опустевший Крым Сталиным и голосовавших на фальшивом «референдуме» (под дулами автоматов путинских оккупантов - «зеленых человечков») за аннексию Крыма Россией, абсолютно не жалко было бы хоть в море топить, хоть в печах сжигать. Но, к счастью, таких там все-таки меньшинство: реально за Москву в Крыму голосовало не больше 15-20% населения - примерно половина от 30-35% реально пришедших на участки.
Крым - это Украина и должен быть возвращен Украине! Отныне - это наша национальная идея, наша клятва и зарок, утренняя и вечерняя молитва, наше «Отче наш» и «Ave Maria». Засыпая и просыпаясь, на улице и дома, при восходе солнца и при закате мы должны повторять: «Крым - это Украина! Москалi, геть з Криму!». Мы должны жить ради этого.
Тем паче, что диссидентам в Москве и не для чего больше жить, не за что бороться. (Про «демократию») мы уже говорили выше). В Питере - за независимую Ингрию и украинский Крым! В Кенигсберге - за независимую Восточную Пруссию и за украинский Крым! В Татарстане - за независимый Идель-Урал и за украинский Крым! В Сибири - за независимую Сибирь и за украинский Крым! А в Москве - только за украинский Крым!! Ну и за распад и прекращение существования самой РФ, конечно.
Ибо понятно, что без ликвидации РФ как таковой вернуть Украине Крым нереально. Добром москали то, что удалось захапать, не отдают.
Как бесспорно и то, что вообще независимость Украины, не только после революции, но даже после грядущего вступления в НАТО, не может считаться обеспеченной и защищенной, пока не ликвидирована хищная и агрессивная имперская Россия. Затеянная ею война в Донбассе, массовая поддержка Москвой террористов в Донецке и Луганске - четкое тому доказательство.
Зачем теперь жить? Чтобы вернуть Крым Украине.
Отдельный сводный батальон российских диссидентов примет участие в параде украинской армии в освобожденном от москалей украинском Севастополе.
Россия должна быть - в идеале - побеждена в войне, разгромлена военным путем и навсегда стерта с карты мира.
И - напоследок - персонально Виктору Шендеровичу. «Обнаружилось, что огромное количество условно-либеральных «своих» готовы разрыдаться на путинской груди от гордости за Россию по поводу возвращения «нашего» Крыма», - пишет он в той же статье в «The New Times».
Что ж, Виктор Анатольевич, добро пожаловать к нам - в стан не «условно», а радикально-либеральной оппозиции. В новый, самой жизнью востребованный Антиимперский блок народов против Москвы. В новое диссидентское движение, принципиально отдельное от Ваших «белоленточных» соратников и друзей. В круг людей, которые не только не приемлют восторгов патриотического быдла так же, как и Вы, но и - поставили себе целью всей своей дальнейшей жизни возвращение Крыма Украине!
Июль 2014 г.
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Но есть Гавнопольский, Кисилев, Максакова, Сергацкова...
Гражданство через АТО...
Или через 10 лет после экзамена...
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там более у нас и так ест кому кукарекать
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Из россии в Украину инженеры-механики с честью и совестью,
из Украины на россию - воры,садисты и долбоёбы...
Все путем...
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