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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 Россиянин, осужденный за репосты об оккупации Крыма, переехал в Киев

бубеев

Инженер-механик из Твери Андрей Бубеев, который был осужден на два года и три месяца за репост публикации в соцсети “ВКонтакте”, выехал из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook активистка Анна Борко.

По информации еще одной гражданской активистки Екатерины Башиловой, семья Бубеевых уже приехала в Киев.

"Познакомилась в реале с Андреем, Настей и Яриком Бубеевыми. Очень славная и дружная семья. Сынишка такой трогательный и серьезный... Ребятам досталось, и явно грозило продолжение. Хоть надзора официально не было, но обостренное внимание полиции хорошего не сулит никому, им - тем более. Сегодня они уже в безопасности в Киеве. Уехали с парой рюкзачков в новую жизнь. Надеюсь, Украина ответит взаимностью и будет добра к ним. Ведь ребята с самого начала были против войны и пострадали именно из-за этого", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват храма УПЦ КП в Крыму: российские силовики повредили руку архиепископу Клименту

Напомним, Андрея Бубеева в России обвинили экстремизме и сепаратизме в связи с публикацией на своей странице в соцсети двух репостов: картинки тюбика зубной пасты с надписью "Выдави из себя Россию" и статьи Бориса Стомахина "Крым - это Украина".

В августе 2015 года Андрей Бубеев был осужден за репосты аналогичных материалов и картинок и приговорен за возбуждение ненависти или вражды (статья 282 УК РФ) к десяти месяцам лишения свободы.
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В данном случае действительно жаль уникальную экосистему Байкала. А московитам пох... . Они и в дерьме жить будут.
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ну бутилированную воду они (китайцы) уже несколько лет разливают.
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Не верю!!!!!!!! Пусть в Германию едет. Вместе с Савченко. Накуя они тут?
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Он пострадал за Украину,если выгонишь,будешь такой же,как кацап
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Да ему спецом могут - показательные репрессии выкатить...
ну шоб мы повелись и увидели в нем борца с Хуйлом...
Это у козломордых любимый трюк...
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Так вы его о бандеранизируйте и он станет украинцем
Язык выучит , историю подучит чего не знал и будет полноценным украинцем
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Согласен. От русских всего можно ожидать. Точнее ожидать надо всего, любого злодейства. Да и просто услышать оканье в толпе - как ножом в печень. Мне оно надо?
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сделайте из него украинца и всего делов
тем болле я думаю он не кацап мозги вроде есть
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Ты, браток, путаешь Америку с национальным государством. Каждый может стать американцем. Мозги есть - ползи в США. Там двери открыты каждому.
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В национальном государстве нет системы интеграции в национальное государство ?
То есть если человек выучит язык и не будет нарушать законы то он не может стать украинцем? Или теперь все кто имеет отношения к кацапии должны свалить?
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Вот тут в Чехию предлагают ему валить? А что Чехия тоже многонациональное государство?
и Польша ? и Словакия ? и Венгрия ?
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Аполитично рассуждаешь! В Польше, если нормальный, будут по человечески относится и вреда он им не несет. Здесь - другое дело. Фактически он предал свою Родину. К таким веры нет и не будет.
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какую он родину предал ? Россию? а она точно его родина ?
он постродал за то что говорил правду и это факт,
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Если человек там вырос - его родина. Еще раз- я не хочу здесь политбеженцев из РФ. Ни под каким соусом.
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мой отец Беларус , а выро в кацапии ? что его тоже не пускать сюда?
и на счет родины мне кажетсья вы не правы
Родина это там где мне Хорошо
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Человек,с которым вы общаетесь очень narrow- mind,бесполезно объяснять
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Ты на этого бедолага посмотри,простой мужик,инженер- механик,написал пост КРЫМ ЭТО УКРАИНА,за это его посадили,что выгонишь его из Украины,не жалко,В РФ с ним может случиться все,что угодно
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ну ты даёшь. Я вот рожден в РСФСР, и что теперь, гражданин второго сорта? Я себя так не считаю, и с удовольствием пошлю оппонента куда известно.
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ну тут опять начинается смешивание понятий родина, страна и государство. В чем предательство Родины, а не государства?
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Путине не его родина,по твоему все диседенты предали СССР?Ты чокнутый?
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Я в сортах г...на не разбираюсь. пУТИн его родина, рф его родина - все одно. В любое другое место кроме как сюда. \США, Канада, ФРГ и так далее. Пусть там его по головке гладят.
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Демагогия нах. Мне не нравятся якобы политбеженцы из России. Из любой другой страны - велкам, учи мову, интегрируйся если не в гости. Оттуда - нет.
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ну тогда и Беларусам нельзя к вам пока у них там лука правит
приеховший беларус тоже может быть кацапам да ещ е фсбником засланым
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Не докажешь... Вот просто- ничего не докажешь. Хоть по сути- абсолютно прав. С точки зрения ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. Беда в другом- никто не хочет проверять "на себе" порядочность каждого кацапа. Это не правильно?
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Действительно, я не хочу рисковать жизнью и здоровьем своих близких ради научного эксперимента "Получится ли из кацапа Человек?"
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Ваши же высказывания - демагогия в квадрате. Точнее - просто недомыслие...
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рациональное зерно в этом есть...бьют на жалость и милосердие
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Скоро все нормальные переедут в Украину и территория Мордора будет готова с ковровой зачистке от укоренившейся там опутинелой нечисти.
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И начнут в Украине стороить "нормальную Россию"? Нет, в сад значит в сад.
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Борис СтомахинКРЫМ - ЭТО УКРАИНА!
Распад России неизбежен. Это факт. Это даже не обсуждается.
Украинская революция, окончательный (хочется надеяться) облом имперско-реваншистских притязаний Москвы на новый захват Украины, отзвуки этой революции в душах всех угнетенных Москвой народов, - со всей неизбежностью ставят вопрос о восстановлении созданного еще Степаном Бандерой, но распущенного в 1996 г. Антибольшевистского блока народов. Теперь - по формальной причине - он, видимо, вместо «Антибольшевистского» будет называться «Антиимперским». Вопрос о его формировании уже поставила на своем сайте украинская партия «Свобода».
Мы в России пережили 2 колониальных войны на Кавказе, геноцид чеченского народа, агрессию против Грузии, фактическую аннексию Москвой Абхазии и Самачабло...
Но Крым стал абсолютным финишем! Гранью, отделяющей тот свет от этого, добро от зла. Последней каплей.
«Аннексия Крыма стала идеальным сепаратором. <...> Страна попросту разделилась надвое - на радостное патриотическое большинство и кучку «национал-предателей», полагающих, что интервенция - она и в Африке интервенция», - пишет Виктор Шендерович в журнале «The New Times».
Не только украинской нации, но и российским диссидентам Путин - нет худа без добра - подарил шикарную национальную, или просто ведущую и организующую идею. Очень сильную и продуктивную. Спасибо Путину
Кроме неизбежного, законного и крайне желательного (привет статье 280.1 УК РФ!) отделения в будущем от РФ Ингрии, Карелии, Петсамо, Восточной Пруссии, Абрене, Петсери, Идель-Урала, всей Сибири (не меньше! - и, не исключено, часть ее присоединится к США), китайского Дальнего Востока, японских Курильских островов и Сахалина, и т. д., и т. п.; кроме борьбы за признание Имарата Кавказ, поддерживать который - долг каждого честного человека с российским гражданством, - теперь у нас есть центральная, генеральная, ведущая, абсолютная идея, подчиняющая себе все, придающая жизни смысл: возвращение Крыма Украине!
На любой свободной стене в любом городе России теперь мы должны писать: «Русские оккупанты - вон из Крыма!», «Русские свиньи, верните Крым Украине!». Сделайте уже сегодня транспаранты с этими надписями.
Ни о какой борьбе за то, чтобы сделать Россию в ее нынешних границах «демократической», не может быть и речи: это совершенно безнадежно. Никаких любимых «белоленточниками» возгласов «Россия будет свободной!» - не будет! Уже пробовали - результата ноль. Бороться можно только за ее ликвидацию - и распад есть самый простой, короткий и естественный путь к этому. Спасать надо не Россию, а от России, - всех, кого еще можно спасти. И в Крыму, увы, спасать как раз есть кого.
Уже много лет назад, еще во времена лужковско-затулинско-лимоновских притязаний на Крым в 90-е годы, было ясно, что захват Крыма Россией стал бы катастрофой для крымских татар, прологом к их новому геноциду. Судьба чеченцев, также жертв двойного геноцида - сперва сталинского, а после ельцинско-путинского - убеждает в этом лучше любых прогнозов и геополитических выкладок. Русские не прощают те народы, которым они когда-то причинили зло.
ФСБ вела работу по расколу и нейтрализации Меджлиса крымско-татарского народа много лет, задолго до марта 2014 года. И вот... Недопущение Мустафы Джемилева в захваченный москалями Крым, а затем предупреждение москальской прокуратуры Меджлису, что он может быть (и безусловно, вскоре будет) запрещен на всей территории РФ как «экстремистская организация», - это только первый звоночек. Только прелюдия к геноциду, и ничто иное. Если, конечно, цивилизованный мир и российские диссиденты не успеют спасти крымских татар.
Москалей, заселенных в 40-е годы в опустевший Крым Сталиным и голосовавших на фальшивом «референдуме» (под дулами автоматов путинских оккупантов - «зеленых человечков») за аннексию Крыма Россией, абсолютно не жалко было бы хоть в море топить, хоть в печах сжигать. Но, к счастью, таких там все-таки меньшинство: реально за Москву в Крыму голосовало не больше 15-20% населения - примерно половина от 30-35% реально пришедших на участки.
Крым - это Украина и должен быть возвращен Украине! Отныне - это наша национальная идея, наша клятва и зарок, утренняя и вечерняя молитва, наше «Отче наш» и «Ave Maria». Засыпая и просыпаясь, на улице и дома, при восходе солнца и при закате мы должны повторять: «Крым - это Украина! Москалi, геть з Криму!». Мы должны жить ради этого.
Тем паче, что диссидентам в Москве и не для чего больше жить, не за что бороться. (Про «демократию») мы уже говорили выше). В Питере - за независимую Ингрию и украинский Крым! В Кенигсберге - за независимую Восточную Пруссию и за украинский Крым! В Татарстане - за независимый Идель-Урал и за украинский Крым! В Сибири - за независимую Сибирь и за украинский Крым! А в Москве - только за украинский Крым!! Ну и за распад и прекращение существования самой РФ, конечно.
Ибо понятно, что без ликвидации РФ как таковой вернуть Украине Крым нереально. Добром москали то, что удалось захапать, не отдают.
Как бесспорно и то, что вообще независимость Украины, не только после революции, но даже после грядущего вступления в НАТО, не может считаться обеспеченной и защищенной, пока не ликвидирована хищная и агрессивная имперская Россия. Затеянная ею война в Донбассе, массовая поддержка Москвой террористов в Донецке и Луганске - четкое тому доказательство.
Зачем теперь жить? Чтобы вернуть Крым Украине.
Отдельный сводный батальон российских диссидентов примет участие в параде украинской армии в освобожденном от москалей украинском Севастополе.
Россия должна быть - в идеале - побеждена в войне, разгромлена военным путем и навсегда стерта с карты мира.
И - напоследок - персонально Виктору Шендеровичу. «Обнаружилось, что огромное количество условно-либеральных «своих» готовы разрыдаться на путинской груди от гордости за Россию по поводу возвращения «нашего» Крыма», - пишет он в той же статье в «The New Times».
Что ж, Виктор Анатольевич, добро пожаловать к нам - в стан не «условно», а радикально-либеральной оппозиции. В новый, самой жизнью востребованный Антиимперский блок народов против Москвы. В новое диссидентское движение, принципиально отдельное от Ваших «белоленточных» соратников и друзей. В круг людей, которые не только не приемлют восторгов патриотического быдла так же, как и Вы, но и - поставили себе целью всей своей дальнейшей жизни возвращение Крыма Украине!
Июль 2014 г.
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есть прибалтика, чехия, польша, в конце концов....
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Ты в самое сердце колешь. Так мы по факту отстойник для всей мрази из РФ? Визовый режим!!!!!!!!!!!!!!! С собеседованием в Посольстве в Москве по 100 чел в день.
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А, собственно, почему? Основание - просто ваша дурь?
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Может этот россиянин стоит несколько десятков граждан Украины.
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может.
Но есть Гавнопольский, Кисилев, Максакова, Сергацкова...
Гражданство через АТО...
Или через 10 лет после экзамена...
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национальность не тоже самое, что его происхождение, национальность определяется убеждениями и приверженностью к национальной идее народа, в этом "россиянине" гораздо больше украинца, нежели в вызубрившем мову любителе вышиванок и рушныков своими делами опровергающем идею украинского народа
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Проверить как следует - и пусть работает против Путина, хотя бы даже ведет радиопередачи на приграничные территории .Украинский язык выучит,если поживет полгода в Украине.Вы что, во всех приезжих из Раши шпионов НКВД видите?В Раше не менее 14% населения - против Путина.
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Итого имеем 14/86 = 16% того что это правильный мужик. С инженерной точки зрения - практически невероятно. Пусть едет в Германию, и семье его лучше будет.
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Пусть поживет пока. После первого же вскукарека на тему "Как нам обустроить Украину", вишибить обратно за поребрик
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Ага. Такой кукарек будет по любому. Накуя впускать?
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не будет он кукарекать
там более у нас и так ест кому кукарекать
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У нас так патриоты кукарекают что пиздец просто . ну а про популизм и не выполнене обещаний я уже молчу
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Ну, на кукарек более всего похожи именно ваши высказывания. А к тому что говорят разумные люди (а он это доказал своей жизнью в рашке, точнее тем, за что его там преследовали) не грех и прислушаться!
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Ты посмотри сколь мудаков защищающих право мудака из РФ переехать в Киев на ПМЖ. Да пошли вы на...у все вместе строем! Общечеловеческую ценность нашли в гамне из раши.
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Сказал мудак из Украины. Чтобы доказать что это не так - по крайней мере обоснуйте вашу оценку героя репортажа. Скорее всего - у вас это не удасться.
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Так и живем...
Из россии в Украину инженеры-механики с честью и совестью,
из Украины на россию - воры,садисты и долбоёбы...
Все путем...
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Если Украина будет поддерживать оппозицию Путину в Раше(что она тихо и незаметно делает долгие годы,хотя бы предоставляя убежище врагам режима),то сможет ускорить падение режима НКВД,и, тем самым, быстрее получить возможность для быстрого развития.Если бы конкретно про этого человека ничего бы не написали на Цензоре, вам бы нечего было бы и обсуждать.Поэтому смысл этого поста надо понимать как то, что поддержка антипутинистов в Украине продолжается своим ходом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссиянин, осужденный за репосты об оккупации Крыма, переехал в Киев
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