 Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную вырубку леса

Документ был одобрен Верховной Радой 23 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Реализация закона будет способствовать сохранению природных богатств европейского значения, в частности лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.
Документом определяются понятия "природные леса", "пралеса", "квазипралеса" и устанавливается особый правовой режим их сохранения и охраны. Законом, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка путей, выпас скота, промышленная заготовка недревесных лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны). Документом вводится административная ответственность за нарушение требований охраны природных лесов, пралесов, квазипралесов. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Лесного кодекса Украины и Закона Украины "О природно-заповедном фонде".
Кроме того, Законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконную вырубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.
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Агенты кремля
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А то под благим предлогом внесли кучу всего
Законом, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка путей, выпас скота, промышленная заготовка недревесных лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны).Источник:https://censor.net.ua/n453558
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
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А " недревесных лесных продуктов" - это грибы ягоды, ...
И где вы видели в лесу - "дороги общего пользования"...
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Ну теперь уж точно порядок наведут
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Бо лисі Карпати виглядають гнітюче.
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бо с леса и дрова и ягода и мясо иногда...
вот только чинуш в лесу не хватало.
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Насколько знаю цены на дрова в этом году лесхозы поняли. Машина, 10 кубов, твердых пород - порядка 3500 грн. В прошлом 2500. В позапрошлом 1500.
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но привычкам не изменяет
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А массове оголення Карпат - то законно і необхідно!!!
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Пункт 1: "Підвищіти відповідальність за незаконне вирубування лісів"
Пункт 2: "Всяке вирубування лісів, що відбувається без узгодження з рішалами з АП - є незаконне"
Пункт 3: "Якщо вирубка узгоджена з "дахом" або рішалами, то вона є законною".
(Дата, підпис)
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"Лучше здесь, чем напротив".
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ВСЁ !!!
АМБА !!!!
НИХТО НЕ НОГОЙ ни рукой, ни посрать В ЛЕС !!!!!!!
НИХТО И В МЫСЛЯХ ........ !!!!!!!!!!!!
ДА, ШОП РУБАТЬ - ТА НИКАДА !!!!!!!!!!! (если не шоколадном в клане , который чужака не примет, соко не стучися!
.
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