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 Политика Украины
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Все про:вырубка (97) Карпаты (139) лес (426) Порошенко (13667)

 Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную вырубку леса

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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат".

Документ был одобрен Верховной Радой 23 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Реализация закона будет способствовать сохранению природных богатств европейского значения, в частности лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

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Документом определяются понятия "природные леса", "пралеса", "квазипралеса" и устанавливается особый правовой режим их сохранения и охраны. Законом, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка путей, выпас скота, промышленная заготовка недревесных лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны). Документом вводится административная ответственность за нарушение требований охраны природных лесов, пралесов, квазипралесов. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Лесного кодекса Украины и Закона Украины "О природно-заповедном фонде".

Кроме того, Законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконную вырубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.
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У Хуйла и этого Хряка бабло в одном панамском банке хранится,такие дебилы,как ты обеспечивают
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так он у пэти на копчике наколот, ты должен видеть был)
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Mossack Fonseca & Co



54th Street, Marbella
Panama, Rep. of Panama
Tel: (507) 205.5888

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Все,кто говорит что у Порошенко деньги хранятся по адресу

54th Street, Marbella
Panama, Rep. of Panama
Tel: (507) 205.5888

Агенты кремля
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лучше разбивать рожи таким как ты. доказано на марше нескорених 24 числа. смачно порохобота зачморили
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Конечно,главное прогавкать ,а то,что это сделать было необходимо как минимум год назад,тебе плевать.Зрада,зрада-попугаи безмозглые
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Лучше позже... Ну дальше все знают. А то скоро не только от Карпат от лесополос ничего не останется
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Так как раз сельских и будут ловить за вырубку посадок. Сельские не в состоянии оплатить газ, да и уголь по 6500 тонна не каждому по карману. А, те кто эшелонами возил кругляк за границу, так и будут возить!
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В прошлом году еще по 3800 было. На зиму надо 3-3,5 тонн. Теперь только дрова. Бук.
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Родителям нужно 10 тонн угля, если только углем отапливать, вот и считай(((
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10 тонн угля...?? Ну и какого размера домишко при этом...???
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Сельские они разные. Уж поверь мне. Старуха не пойдет с топором в посадку деревья валить, в лучшем случае сушняк соберет, А хитрые бригады и деревья повалят и домой за бабки завезут. И крыша у этих бригад те же сельские головы и менты. А что до угля? 10 тонн это что дворец? В свое время жил в 4-ъ комнатном доме с водяным котлом на т.т. 3-4 тонны угля на весь сезон хватало. Причем на улице -20, а я дома в труселях ходил
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10 тонн угля...это как минимум домишко квадратов в 300 дерьмово утепленный.....ну или квадратов 500 с отличным утеплением......
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Домище в 300 кв. и плачете. Да, Вы, батенька просто олигарх. А если в Ирпене и Броварах почти лорд аглицкий. Купите однушку в хрущевке в 35 кв. метров и зачем Вам тот уголь?
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Так это не я плачу...это товаришЧ выше рыдает.....
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а ничего в тексте не смущает?

А то под благим предлогом внесли кучу всего

Законом, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка путей, выпас скота, промышленная заготовка недревесных лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны).Источник:https://censor.net.ua/n453558

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
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Тут только один путь: обращение в конституционный суд на неконституционность данного закона.
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Реалии жизни . В Киеве под носом у СБУ, МВД, ГПУ, КМ, АП (никого не забыл?) песок баржами воруют, а я, грешен, послал пацанов на берег пару мешков песка украсть. Поймали "зеленые" и штраф впаяли. Ну да ладно заплатил - пережил, сам виноват. Но суки , которые русло Днепра меняют , они честные. да?
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так и я о том же, "промышленные масштабы" - понятие растяжимое.
А " недревесных лесных продуктов" - это грибы ягоды, ...
И где вы видели в лесу - "дороги общего пользования"...
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"Документом вводится АДМИНИСТРАТИВНАЯ ответственность за нарушение требований охраны природных лесов, пралесов, квазипралесов".

Ну теперь уж точно порядок наведут
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Всего лишь штраф??? Пффф... С одной фуры всё многократно окупится.
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что характерно, перед Новым годом за срубленную елочку штраф необыкновенный, а тут Карпаты вырубают и эшелоны древесины уходят...
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23 мая одобрено Радой - подписано 31 августа... - харант не торопится..., а ведь сколько леса можно было за это время спасти...!
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Сподіваюсь,що саме це,а не підняття тарифів на вирубку.
Бо лисі Карпати виглядають гнітюче.
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люди, шо возле леса живут, о нем и заботятся.
бо с леса и дрова и ягода и мясо иногда...
вот только чинуш в лесу не хватало.
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Лесу быть! А чем топить? Газа в наших местах нет. У нас тонна антрацита - 7000 грн. Остается буковые дрова.
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на дрова не идет коммерческая древесина. Да и санитарных чисток никто не отменял.
Насколько знаю цены на дрова в этом году лесхозы поняли. Машина, 10 кубов, твердых пород - порядка 3500 грн. В прошлом 2500. В позапрошлом 1500.
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21 век на дворе, а тут предлагают хворостом топить...
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Топите брикетами...топите пеллетами...утепляйте дом.....
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а кроме топить дровами печуху тебя ничего в 21м веке не возмущает?
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К примеру, камин это красиво.Этакий теплый ламповый свет, цвет и звук. И дрова это одно, а суховина сгорает на мах, тепла от неё никакого.
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Габриель вместе с Росисей вижу тут в последний день пальцы аж до крови стирают в каждой ветке) Это же завтра в школу) Придется писать не по клаве, а в тетради) И не думать как приплести злочинну владу даже успехам спортсменов, а о том как выучить и сдать теорему Пифагора)
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Короче,якщо старенький дід рубатиме собі на дрова - то незаконно і покарати!!!
А массове оголення Карпат - то законно і необхідно!!!
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Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат".Источник: https://censor.net.ua/n453558

Пункт 1: "Підвищіти відповідальність за незаконне вирубування лісів"
Пункт 2: "Всяке вирубування лісів, що відбувається без узгодження з рішалами з АП - є незаконне"
Пункт 3: "Якщо вирубка узгоджена з "дахом" або рішалами, то вона є законною".
(Дата, підпис)
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если остались еще леса...а вот интересно, как быть там, где добывают янтарь, там ведь не просто незаконная вырубка, там яростное уничтожение всего живого...
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да там и незаконная вырубка процветает.
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.... сколько человек в Украине ответили за незаконную вырубку леса ??? ...теперь столько же ответит по "підсиленій відповідальності" ......144 оттенка говна.
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Вибори наближаються - починається турбота про неньку.)))
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Шмулик Шлеперсон держал корчму напротив еврейского кладбища. На дверях висела табличка:
"Лучше здесь, чем напротив".
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Брикеты и пеллеты прекрасно заменяют газ...уголь...и газ....
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Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную вырубку леса

ВСЁ !!!
АМБА !!!!
НИХТО НЕ НОГОЙ ни рукой, ни посрать В ЛЕС !!!!!!!
НИХТО И В МЫСЛЯХ ........ !!!!!!!!!!!!
ДА, ШОП РУБАТЬ - ТА НИКАДА !!!!!!!!!!! (если не шоколадном в клане , который чужака не примет, соко не стучися!

.
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выпас скота? И где теперь баранов в Карпатах выпасать?
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