 В деле о похищении меня и Вербицкого три года не было прогресса из-за нетщательного расследования, - Игорь Луценко

По словам Луценко, группа похитителей насчитывала около 15 человек. Было , как минимум , пять машин , микроавтобусы.





Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Игорь Луценко."Мое частное (но не профессиональное) мнение заключается в том, что МВД не тщательно провело расследование. Они выяснили картину одной части преступления, а вторую опустили… Эта часть касается сотрудников МВД, которые сливали "титушкам" информацию о моем перемещении. Это так называемый Департамент оперативно-технических мероприятий, в котором сидели (скорее всего, за подачей Захарченко) специальные "кроты". Они в оперативном режиме (по мобильному или еще как-то) сливали данные координаторам "титушек". Этот момент был полностью провален. По большому счету, остается таким и поныне", - сказал нардеп.По словам Луценко, причиной не тщательного расследования являются границы возможности рядовых следователей."Они не могут посягать на какие-то высшие вещи в своей системе, - пояснил он. - Например, не в состоянии прийти с обыском в департамент МВД. Поэтому я в свое время хлопотал, чтобы это дело было передано в прокуратуру. Там было много таких дел по Майдану, как мое. Поскольку в МВД наблюдалось элементарное противодействие. Я не говорю, что это было позицией руководства министерства - так всех покрывать. Но то, что там было покрытие, это 100 процентов. Из группы следователей происходила утечка информации через высшее руководство, потому что происходили предупреждения о запланированных обысках, задержаниях и так далее. Вот следователь по моему делу посмотрел, что своих коллег из департамента, пожалуй, цеплять рискованно. Он в системе, за рамки которой не может выйти".Также Луценко назвал достижением решение Апелляционного суда о держании под стражей Александра Волкова, обвиняемого в организации похищения самого Луценко и майдановца Юрия Вербицкого."Мы достигли того, чтобы этого человека арестовали, и решение об аресте устояло в апелляционной инстанции. Это уже достижение, что обычные граждане, используя трагическую память Майдана, могут добиваться какой-то правды в судах. Это не является приговором. Но есть необходимое условие для того, чтобы двигаться дальше. Надежда на прогресс в деле о похищении Вербицкого, Луценко и об убийстве Вербицкого еще существует.Этот подозреваемый является связующим звеном между группой "титушек", которые похищали, и непосредственно их финансистом, который обеспечивал их функционирование в режиме таких уголовных акций, Алексеем Чеботаревым. Фактически дальше за ним - топ-чиновники времен Януковича, включая Захарченко, через которого как раз и можно будет узнать, давал лично Янукович указание заниматься акциями устрашения и террора "майдановцев", - отметил политик.Полное интервью с Игорем Луценко читайте здесь