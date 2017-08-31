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 Политика Украины
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Все про:МВД (8382) похищение (1298) суд (21490) Вербицкий (35) Луценко Игорь (137)

 В деле о похищении меня и Вербицкого три года не было прогресса из-за нетщательного расследования, - Игорь Луценко

луценко

В деле о похищении майдановцев Юрия Вербицкого и Игоря Луценко (нынче - народный депутат от "Батькивщины") три года не было прогресса, наоборот был регресс.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Игорь Луценко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Апелляционный суд оставил подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкова под арестом до 26 сентября. ВИДЕО+ФОТО

"Мое частное (но не профессиональное) мнение заключается в том, что МВД не тщательно провело расследование. Они выяснили картину одной части преступления, а вторую опустили… Эта часть касается сотрудников МВД, которые сливали "титушкам" информацию о моем перемещении. Это так называемый Департамент оперативно-технических мероприятий, в котором сидели (скорее всего, за подачей Захарченко) специальные "кроты". Они в оперативном режиме (по мобильному или еще как-то) сливали данные координаторам "титушек". Этот момент был полностью провален. По большому счету, остается таким и поныне", - сказал нардеп.

По словам Луценко, причиной не тщательного расследования являются границы возможности рядовых следователей.

"Они не могут посягать на какие-то высшие вещи в своей системе, - пояснил он. - Например, не в состоянии прийти с обыском в департамент МВД. Поэтому я в свое время хлопотал, чтобы это дело было передано в прокуратуру. Там было много таких дел по Майдану, как мое. Поскольку в МВД наблюдалось элементарное противодействие. Я не говорю, что это было позицией руководства министерства - так всех покрывать. Но то, что там было покрытие, это 100 процентов. Из группы следователей происходила утечка информации через высшее руководство, потому что происходили предупреждения о запланированных обысках, задержаниях и так далее. Вот следователь по моему делу посмотрел, что своих коллег из департамента, пожалуй, цеплять рискованно. Он в системе, за рамки которой не может выйти".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также Луценко назвал достижением решение Апелляционного суда о держании под стражей Александра Волкова, обвиняемого в организации похищения самого Луценко и майдановца Юрия Вербицкого.

"Мы достигли того, чтобы этого человека арестовали, и решение об аресте устояло в апелляционной инстанции. Это уже достижение, что обычные граждане, используя трагическую память Майдана, могут добиваться какой-то правды в судах. Это не является приговором. Но есть необходимое условие для того, чтобы двигаться дальше. Надежда на прогресс в деле о похищении Вербицкого, Луценко и об убийстве Вербицкого еще существует.

Этот подозреваемый является связующим звеном между группой "титушек", которые похищали, и непосредственно их финансистом, который обеспечивал их функционирование в режиме таких уголовных акций, Алексеем Чеботаревым. Фактически дальше за ним - топ-чиновники времен Януковича, включая Захарченко, через которого как раз и можно будет узнать, давал лично Янукович указание заниматься акциями устрашения и террора "майдановцев", - отметил политик.

По словам Луценко, группа похитителей насчитывала около 15 человек. Было, как минимум, пять машин, микроавтобусы.

 Полное интервью с Игорем Луценко читайте здесь.
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Ну так для авакова станые менты -его опора. При новом майдане будет то же самое. В Грузии к стати всех ментов при Саакашвили уволили в 1 день.
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сегодняшняя соевая кодла - это реванш режима януковича
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До цього "жертви" є багато запитань, напр., чому Вербицький мертвий а він живий? Чи не було це викрадення легендою для створення чергового "героя". Версія цілком схожа на правдиву, особливоспівставляючи з тією зрадою, яку зараз сіє пан Луценко на користь ворогу.
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Болеешь? Ты видел видео с Луценко после похищения, придурь ты шоколадная. Или ты его с Луценко алкашом с трибуны Майдана спутал, ну который сейчас прокурор?
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Москалик карлітом в пуп цілований, твоя думка взагалі не цікава? Нах!
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Долбак ты вышиватный, раб рошеновский, об стену бомбанись лишнехросомное чучело.
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Паланням ватного пердака задоволений! Піши єсчьо, "лишнехросомное чучело".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле о похищении меня и Вербицкого три года не было прогресса из-за нетщательного расследования, - Игорь Луценко
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