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Все про:Днепр_город (2851) запрет (1228) пиар (298) школа (1799) Филатов (235)

 Мэр Днепра запретил чиновникам посещать школы в День знаний: "Хватит пиариться. Работать идите"

филатов

Борис Филатов поддержал инициативу родителей и запретил чиновникам посещать в школах торжественные мероприятия на 1-е сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в Facebook.

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"Только что дал указание и.о. мэра подготовить и подписать распоряжение о запрете чиновникам посещать в школах торжественные мероприятия на 1-е сентября. Исключение только для тех, кто ведёт в школу собственных детей как частное лицо. Директорам школ запретить принимать и обихаживать депутатов-популистов. Хватится пиариться. Работать идите", - написал он.
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Поддерживаю!!
Да, а линейки это не пережитки комуняцкие, не подлежат декоммунизации?
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Во во...только вспоминаю эти "линейки" и сразу как будто попадаю в каменный век
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Даже просто с практической точки зрения они не нужны. Обычный рабочий день, а родители на 2-3 часа должны отпрашиваться с работы на это шапито, вместо того, чтобы просто завести ребенка в школу.
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Ну так пусть не отпрашиваются. Пусть ведут себя как 2,3,4,5 или любого другого сентября. Кто их заставляет отпрашиваться? Школа? Их выбор.
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так у них така робота-щоки надувать і руками розводить, а тепер? скільки батькам у цьому році коштує наука? на день вчителя, на миючі..
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Действо то правильное, но Филатов то сам тот еще пиарщик.
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Верно подмечено : распорядился не пускать чиновников в школы и раструбил о своём выдающемся указании в Фейсбуке...
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А на кой черт эти линейки вообще сдались? Когда уже этот совок подохнет?
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Жена в школе работает, так ее аж трусит от этих линеек. Припрутся какие-то шишки щеки раздуть, а учителя бегают детей откачивают от тепловых ударов
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Меня в школе тоже трусило от этих линеек, вспоминать не хочется.
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Никто никого не принуждает проводить именно линейку. Школа вправе выбирать сама. Креативные школы проводят квесты, пикники на природе и т. д. Если жена работает в школе, то пусть проведет с детьми альтернативное мероприятие. Но нет! Чем же тогда возмущаться?
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подозреваю, что линейки придумали, как раз, для выхода в свет чиновников.
Сначала с линеек исчезнут чинуши, потом-и сами линейки...
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А если Порося приедет в Днепр школе какой-нибудь комплект швабр подарить?
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то пэрэмога, однозначно пэрэмога!
Та и Филатов пэте не указ))
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У тебя хоть одна есть? Или с дунькой кулаковой дружишь? Мож ты того, сорОтник ляшка вообще?
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даже не жалко тебя, сам вляпался, сам и живи в том бутово
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Черновцы еще вчера это отменили. А что рассказывать на тех линейках, хвалиться особо нечем, только родителей раздражать.
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еще бы и соевому петуху кто нибудь бы запретил шастать по школам и прочим организациям и открывать что нибудь , хотя оно к этому не имеет никакого отношения.
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Интересно, Краснов прислушается к меру или пойдет расскажет какие качели он и его молодая команда поставили???
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Зробити СВЯТО для "першачків" на 1 вересня можна в будь-який інший спосіб (не обов"язково з вистоюванням на нудній, важкій для здоров"я і незрозумілій за формою та сенсом лінійці). Це повинні бути варіанти знайомства дитини зі школою, першою вчителькою, майбутніми колегами-однокласниками зі застосуванням спільного походу (в залежності від наявності в населеному пункті) в Театр Юного Глядача (на тематичну виставу), кіно, або анімацію, парк атракціонів; В селах, де такі заходи неможливі, може бути пікнік з солодощами, фруктами, дитячими напоями, або навіть "солодкий стіл" в шкільній їдальні або в класі... І, аж ніяк, не годинне стояння "при параді" під сонцем на шкільному подвір"ї під "бу-бу-бу" незнайомих дядь та тьоть
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Цитата: "Директорам школ запретить принимать и обихаживать депутатов-популистов".

Господи, какой идиот.... У тебя, есть, баран, определенное законом понятие "депутат-популист"? Или ты сумеешь запретить нардепу придти в школу?
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Зато этот жирный козел попиарился на чиновниках.
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Школьные линейки - результат военного коммунизма - полная калька с построения пионерских линеек, скопированная с построения небольших военных формирований. Не полное "каре", как правило, строилось при зачитывании приказов, доведения до л/с важных сведений, политинформации и пр. И должны полностью подпадать под Закон "О декоммунизации".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМэр Днепра запретил чиновникам посещать школы в День знаний: "Хватит пиариться. Работать идите"
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