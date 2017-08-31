 Мэр Днепра запретил чиновникам посещать школы в День знаний: "Хватит пиариться. Работать идите"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в Facebook.
"Только что дал указание и.о. мэра подготовить и подписать распоряжение о запрете чиновникам посещать в школах торжественные мероприятия на 1-е сентября. Исключение только для тех, кто ведёт в школу собственных детей как частное лицо. Директорам школ запретить принимать и обихаживать депутатов-популистов. Хватится пиариться. Работать идите", - написал он.
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Аплодую!
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Да, а линейки это не пережитки комуняцкие, не подлежат декоммунизации?
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Сначала с линеек исчезнут чинуши, потом-и сами линейки...
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Та и Филатов пэте не указ))
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Господи, какой идиот.... У тебя, есть, баран, определенное законом понятие "депутат-популист"? Или ты сумеешь запретить нардепу придти в школу?
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