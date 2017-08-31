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 Общество
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Все про:армия (8094) Минобороны (5320) ранение (1861) Харьков (4383) военнослужащие (3936) Антитеррористическая операция (17367)

 С начала АТО военные медики Харькова оказали помощь 20 500 бойцам, пострадавшим на Донбассе, - Минобороны

минобороны армия всу

На Харьковщине специалисты Военно-медицинского клинического центра Северного региона продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим, пострадавшим в ходе проведения антитеррористической операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"За время проведения АТО военные медики в Харькове приняли около 20 500 воинов или правоохранителей, пострадавших в Луганской или Донецкой областях. Из всех пациентов, примерно 5000 доставлены с боевыми травмами, 3300 были с ранениями, остальные лечились от других заболеваний", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за время проведения АТО почти все специалисты Военно-медицинского клинического центра Северного региона направлялись в командировку на Донбасс, а некоторые побывали там уже несколько раз.

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По словам командования военно-медицинского учреждения, с началом "школьного перемирия" количество пациентов, которые поступали из восточных регионов страны, несколько уменьшилось.
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Сколько искалеченных физически и морально люде! Я в шоке!
пэтя вообще нормально спит?
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Самый ватный госпиталь с наибольшей смертностью находится именно там..
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Ужас. 8800 с боевыми ранениями. Три года это приерно 1000 дней. 9 раненных человек в день. И это только, кого доставили в Харьков.
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Явно статистика не сходится с тем что дают в СМИ Лысенко и Мотузянык.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала АТО военные медики Харькова оказали помощь 20 500 бойцам, пострадавшим на Донбассе, - Минобороны
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