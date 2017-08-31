 С начала АТО военные медики Харькова оказали помощь 20 500 бойцам, пострадавшим на Донбассе, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"За время проведения АТО военные медики в Харькове приняли около 20 500 воинов или правоохранителей, пострадавших в Луганской или Донецкой областях. Из всех пациентов, примерно 5000 доставлены с боевыми травмами, 3300 были с ранениями, остальные лечились от других заболеваний", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что за время проведения АТО почти все специалисты Военно-медицинского клинического центра Северного региона направлялись в командировку на Донбасс, а некоторые побывали там уже несколько раз.
По словам командования военно-медицинского учреждения, с началом "школьного перемирия" количество пациентов, которые поступали из восточных регионов страны, несколько уменьшилось.
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пэтя вообще нормально спит?
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