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 Политика Украины, Происшествия
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 Захват храма УПЦ КП в Крыму: российские силовики повредили руку архиепископу Клименту

климент

В Крыму утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.

В Симферополе российские спецслужбы при блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту, передает Цензор.НЕТ. Об этом пострадавший рассказал Крым.Реалии.

"В 10 утра исполнительная служба ворвалась на территорию церкви, взломала помещение первого этажа, были взломаны двери алтаря на втором этаже, доступ верующим перекрыт. Никакие доводы о том, что территория первого этажа в соответствии с договором аренды принадлежит управлению Епархии, не действуют. Они показывают какие-то решения суда, которые обязывают Духовный центр выселиться из помещения, хотя Духовного центра в управлении Епархии нет более двух лет", - сказал он.

Директор государственного предприятия "Национальное газетно-журнальное издательство" Андрей Щекун сообщил, что имущество украинского храма в Крыму подверглось порче.

"Сорваны замки, варвары ворвались в храм, ломают алтарь, конфискуют иконы", - сообщил Щекун.

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Позже стало известно, что архиепископ Климент пострадал в стычке с силовиками

"Судебные приставы повредили руку, когда я пытался зайти на первый этаж, схватили за руку и выломали ее. Адская боль, жду "скорую помощь". Полностью первый этаж заблокирован, несмотря на то, что по закону они должны были опечатать только 112 метров квадратных, у меня доступа нет ни к одному помещению", - сказал Климент.

Исполнительная служба пока не комментирует происходящее. Журналисты выясняют подробности произошедшего.
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Пртрібно створити Єдину Помісну Українську Церкву і чим скоріще тим краще а всім промосковським попам на вокзал з речами
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поросенковец, почему ты не пишешь, что поросенко, за последние 3,5 года - наворовал 100 млн долларов, которые спрятал в офшорах?..
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скажешь тоже. Об этом картинки в методичке не было
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А принцип "не навреди" ему побоку, он же не врач
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Я дико извиняюсь, это про Фонд Порошенко написали или он сам лично отслюнявил? Думаю что лично - вряд ли. А вот Фонд Порошенко. В Фонд жертвуют люди и организации а не только тот человек на фотографии а фонд баблом распоряжается. И на Армию вот Вы пишите на плакатике 500 млн. а в самом фонде 350млн. указано, тю.....Это как с Больницей Будущего))) Фонд есть, бабло есть, больницы нет.
Тогда нужно ещё указать Граждан Украины, которые не только в Фонд Порошенко бабло несут но и в разные волонтёрские фонды и военный сбор платят. Вот у меня лично вышло почти 12000 грн. военного сбора с зп. за три почти года... не миллионов конечно так я с зп это плачу по чесноку. Да то сё... всего и не упомнишь тоже себе плакатик сделаю. Тьфу... не буду.
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"Как сообщают в Федеральной налоговой службе Липецкой области, в апреле предприятие осуществило в бюджет платеж размером в 596 млн рублей (около $8,8 млн, около 228 млн грн). Налоговые долги фабрики, при этом, по состоянию на 1 апреля 2016 г. оценивались в 779 млн рублей."
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И сказано в писании "У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая" (Матф.6:3)

А означает это, что человек который пожертвовал деньги (кстати пожертвовал не он а фонд имени его любимого) весьма долек от праведника. И как следствие не факт что люди на картинке справа ничего не жертвовали, и если жертвовали то они гораздо ближе к богу, чем тот что слева
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Пора уже СБУ заблокировать Киевскую Лавру и также выселить московских попов отттуда
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будут возникать - ломать руки.... а что, это по российским законам норма
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100%, принцип "око-за око" для гундяева единственно понятная вещь...
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а как же? Президент, как-никак, не какая-нить "с@ка православная"
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не повредило бы поломать пару рук и голеностопов московским попам у нас на материке..., но это дело общественных организаций... А государству Украина пора выгнать сектантов с киевской Лавры для начала...
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сам "харант" имеет сан этой "церкви"..да и собаки авакова давно "хвашистов" не избивали..
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лично я этот кагал "нашим" не считаю..контора специализируется на зарабатывании денег и уменьшении популяции белых папуасов..ну и десятину масквабадскому пархату отдаёт..всё как положено..
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А я м1ркую - чому БОГ в сезон дощ1в не карае в1ров1дступник1в з московсько1 церкви пожежами??? Спалив би 10 церкв МП в Укра1н1 та все стало би на сво1 м1сця !!! ..
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а не пора ли рэпэцэ масковкае попереть е еденям из Киево-Печерской Лавры?
сколько еще в зубы оркам заглядывать ???
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Пора киевопечерскую Лавру возвращать государству и сделать из неё музей.
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Часы Патэк за 15 тыс.гривен - это шедевр с малой арнутской. Настоящих по такой цене в природе не бывает
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Отчего же? НО, тоже с малой арнаутской. Гляньте в итете на прайсы, поплохеет
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написали же - "шедевр с малой арнаутской".
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По поводу "истчо". Если вам по душе быть клоуном, то ни я ни тем более Патек не причем
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а ми долго з рп патриархатом сюсюкатся будем???
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НАХ САТАНІСТІВ з України!
Взяти криту фуру - позаганяти туда "попів-сатаністів" і до кордону з московією - там вигрузити, і у всіх забрати паспорти України!
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они заодно с властью. они у них паспорта не заберут.
это же не Саакашвили, который воровать мешает.

"Против Украины воюет не просто Россия. Против Украины воюет российско-украинская мафия, членами которой является и наша и российская власть."

Самое страшное,что в Украине ГИБРИДНЫЙ президент !!!
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Так понял захват производился штурмовыми отрядами крснознамянного ордена ленина масковскага патриархата?
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Почему у нас тогда себе спокойно существует в Киеве захватническая РПЦ рашистов под видом УПЦ (МП) ?
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Так у нас спокойно себя чувствуют всякие Допы, Гепы и Вилкулы, которые стояли под российскими флагами.
Как говорил С. Пелюра - "Не так нам страшні московські воши, як наші гніди".
Печалька...
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А вот в Запорожье епархия местного Мацковского Пархата давно стала центром диверсионно-подрывной работы Кацапстана...Еще со времен Майдана...Та даже раньше... Они с местными ряженными кизяками панченки еще с начала 2000-х ездили по луганям-кубаням на сходняки всрусского кизячества...
Пора завязывать с этим опиумом....
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Тогда же они своим полоумным бабулькам в церквях говорили голосовать только за ЯнукОвоща. И это по всей Украине в храмах упц мп.
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Ничего страшного. Скоро будут говорить голосовать самзнаешьзакого
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Идиоты не знают, что любое выступление против Бога неминуемо возвращается и карает не лишь их, а и их вы..лядков в седьмом поколении
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просто... прокляни их!
хуже не будет!
по-закону все равно ничего не сделаешь - но Бог то видит!
видно та капля еще не последняя...
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Иде ж няша... поскулила бы трошки, Николахой бы помахала... Хотя это УПЦ, Натахе не по масти.
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Пока "Цензор" про Крым рассказывает, Ахметов купил 25% акций "Днепроблэнерго" и "Днепроэнерго" в придачу. Кто чтобы не рассказывал об убыточности предприятий облэнерго Украины - НЕ ВЕРЮ. В противном случае или Ахметов дурак (что очень сомнительно) или жопа пишется через два "П"

Захват храма УПЦ КП в Крыму: российские силовики повредили руку архиепископу Клименту - Цензор.НЕТ 4546
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Уявляти, що між Україною і Росією ніякої війни не відбувається, не вийде. Рано, чи пізно, війна торкнеться кожного.
Нам треба міняти цієї осені шпинуна і пройдисвіта Баригу на нормального патріота на дострокових президентських, і переводити країну на військові рейки.
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Все правильно, "шпигуна і пройдисвіта Баригу", скинути, а "нормального патріота", "Івана Сулиму" - в президенти... Сто днів на наведення порядку... Не справиться - одрубати голову на "Чорній Раді", як його "аватару", в 16-му столітті...
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"Сорваны замки, варвары ворвались в храм, ломают алтарь, конфискуют иконы" (c) - я не понял , а иконы зачем пизд конфисковывать ? По старой большевистской традиции ?
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Продолжатєлі славних традіцій члєніна-сраліна.
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Давно пора было запретить упц мп, а тут имперцы сами такой повод дают.
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Я просто обыватель, далекий от церковной казуистики.
Но объясните мне, как Московский патриархат может быть "правильным", а Киевский - нет, если нас крестили в Киеве за полтораста лет до основания Москвы?! Что такого нужно было напринимать и наподписывать, чтоб получилось такое?
Это как "Советские Шампанское" - правильное, а шампанское "Шампанское" - нет?
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не зморачивайся - русня захватила? - русня лютует.
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У меня даже дети поговорку переняли - "Не ищи смысла в бессмысленном, иначе повредишься мозгами...".
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А шо мы хотим? Пока в Украине ибланы ходят к московскому пархату, покупают там свечки и брошурки, этот пархат будет существовать. Нет собраний громады и требований перевести церкву в КП то и нех возмущаться. Сосите Гундяя, ботва.
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Якщо держава підтримає будівництво храмів УПЦ КП біля мацьковських, то 90% прихожан підуть в українські. А прокацапських прихожан тоді легко поставити на облік. А як ще під час війни?
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Чого будувати - хіба то москалі приїхали і побудували церкви в наших містах і селах?
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А кацапчики ваще того...... Жизнь их не учит....
Вместо повышения жизненного уровня громить "неправильные" церкви и мечети?! А потом удивляться, что ФСБшная очередная гнида схлопотала пулю?!!!
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Не вижу ничего удивительного. Чего вы ждали от человекоподобных скрепоносителей? Внешнее сходство с человеком еще не делает питекантропов из рассейских равнин людей.
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Духовненько чисто по русски сламать насрать избить варвары они и есть варвары орда .
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Поширюйте, це дуже важливо! Як мене бiсять раби які цього не розуміють...
https://uain.press/blogs/oleksandr-kovalenko-upts-mp-ne-moskovska-tserkva-yaka/
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А в нас церкви московського сатанату під захистом Парашенки, який є прихожанином МП. Що зроблено ним за 3,5 роки для очищення України від агентів кремля - московських попів і для об`єднання церков в єдину помісну церкву?
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.... в нашей консерватории пора менять уже дирижера и его музыкантов
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Звоните Новинскому.Он всё порешает.Правда останетесь должны ему.Отдадите Крестным ходом в Киеве
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Ответ от нас должен быть молненосным заперт РПЦ и выселение тварей !Всё !
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Пора москворылых из Киево-Печерской Лавры попросить в максимально невежливой форме.
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А слепо-глухая Еврокомиссия ничего не хочет рассказать о защите граждан и полном уважением фундаментальных прав и свобод? Или эти уроды только в поддержку штанов своих и кацапских проституирующих журнализдов выступать могут?
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наш национальный ПОЗОР !!!
Всё! Тема внутренних преобразований и структурных реформ в стране, полностью закрыта даже в риторике Порошенко. Агрессор- единственный оставшийся в активе гаранта фантик, которым он может размахивать перед носом своих редеющих почитателей. Майдан оказывается боролся с двуглавым орлом! Про что собственно вот уже 3 года далдонит сам кремль. Занавес...(С)
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гундяєвські "слуги Божі" нічим не відрізняються від інших адептів руSSького міра, ще один доказ варварського походження моксельских головорізів, які за майже 900 років(після створення мацьковської орди) , залишиляся таким, як і були,- кровожерливим сміттям, помилкою цивілізації, навіть якщо вони і в рясах...
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Официально запретить в Украине - сатанисткую секту рпц Гундяя с собачьей кличкой кириллка и ее филии по типу сектантов упц мп...
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В Почаєві (Тенопільська обл.) москалі себе почувають дуже незле - нах з України мп
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Ми живемо по-новому
четвертий рік підряд...
Не розкачувати човен
Просить всіх гарант...
Десь у Раді дохлі бджоли
Майже не гудять...
кум в кремлі пдкаже
як будем гулять
(С)
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Это они зря , наши только и ждут повода что бы вообще выкинуть РПЦ МП из Украины и поставть вне закона. Потери Расеи бот выдворения будут в десятки раз (в т.ч. финансово) более болезненны, чем выдворение КП из Крыма
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗахват храма УПЦ КП в Крыму: российские силовики повредили руку архиепископу Клименту
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