 Захват храма УПЦ КП в Крыму: российские силовики повредили руку архиепископу Клименту

В Симферополе российские спецслужбы при блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту, передает Цензор.НЕТ. Об этом пострадавший рассказал Крым.Реалии.
"В 10 утра исполнительная служба ворвалась на территорию церкви, взломала помещение первого этажа, были взломаны двери алтаря на втором этаже, доступ верующим перекрыт. Никакие доводы о том, что территория первого этажа в соответствии с договором аренды принадлежит управлению Епархии, не действуют. Они показывают какие-то решения суда, которые обязывают Духовный центр выселиться из помещения, хотя Духовного центра в управлении Епархии нет более двух лет", - сказал он.
Директор государственного предприятия "Национальное газетно-журнальное издательство" Андрей Щекун сообщил, что имущество украинского храма в Крыму подверглось порче.
"Сорваны замки, варвары ворвались в храм, ломают алтарь, конфискуют иконы", - сообщил Щекун.
Позже стало известно, что архиепископ Климент пострадал в стычке с силовиками
"Судебные приставы повредили руку, когда я пытался зайти на первый этаж, схватили за руку и выломали ее. Адская боль, жду "скорую помощь". Полностью первый этаж заблокирован, несмотря на то, что по закону они должны были опечатать только 112 метров квадратных, у меня доступа нет ни к одному помещению", - сказал Климент.
Исполнительная служба пока не комментирует происходящее. Журналисты выясняют подробности произошедшего.
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их трогать низзя !!!пэтрык абидится !!!
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жирная ПР акция, да.... петька еще всем покажет
15.06.2009 15:53
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Тогда нужно ещё указать Граждан Украины, которые не только в Фонд Порошенко бабло несут но и в разные волонтёрские фонды и военный сбор платят. Вот у меня лично вышло почти 12000 грн. военного сбора с зп. за три почти года... не миллионов конечно так я с зп это плачу по чесноку. Да то сё... всего и не упомнишь тоже себе плакатик сделаю. Тьфу... не буду.
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А означает это, что человек который пожертвовал деньги (кстати пожертвовал не он а фонд имени его любимого) весьма долек от праведника. И как следствие не факт что люди на картинке справа ничего не жертвовали, и если жертвовали то они гораздо ближе к богу, чем тот что слева
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сколько еще в зубы оркам заглядывать ???
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Взяти криту фуру - позаганяти туда "попів-сатаністів" і до кордону з московією - там вигрузити, і у всіх забрати паспорти України!
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это же не Саакашвили, который воровать мешает.
"Против Украины воюет не просто Россия. Против Украины воюет российско-украинская мафия, членами которой является и наша и российская власть."
Самое страшное,что в Украине ГИБРИДНЫЙ президент !!!
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Как говорил С. Пелюра - "Не так нам страшні московські воши, як наші гніди".
Печалька...
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Пора завязывать с этим опиумом....
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хуже не будет!
по-закону все равно ничего не сделаешь - но Бог то видит!
видно та капля еще не последняя...
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Нам треба міняти цієї осені шпинуна і пройдисвіта Баригу на нормального патріота на дострокових президентських, і переводити країну на військові рейки.
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пиздконфисковывать ? По старой большевистской традиции ?
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Но объясните мне, как Московский патриархат может быть "правильным", а Киевский - нет, если нас крестили в Киеве за полтораста лет до основания Москвы?! Что такого нужно было напринимать и наподписывать, чтоб получилось такое?
Это как "Советские Шампанское" - правильное, а шампанское "Шампанское" - нет?
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Вместо повышения жизненного уровня громить "неправильные" церкви и мечети?! А потом удивляться, что ФСБшная очередная гнида схлопотала пулю?!!!
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https://uain.press/blogs/oleksandr-kovalenko-upts-mp-ne-moskovska-tserkva-yaka/
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Всё! Тема внутренних преобразований и структурных реформ в стране, полностью закрыта даже в риторике Порошенко. Агрессор- единственный оставшийся в активе гаранта фантик, которым он может размахивать перед носом своих редеющих почитателей. Майдан оказывается боролся с двуглавым орлом! Про что собственно вот уже 3 года далдонит сам кремль. Занавес...(С)
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четвертий рік підряд...
Не розкачувати човен
Просить всіх гарант...
Десь у Раді дохлі бджоли
Майже не гудять...
кум в кремлі пдкаже
як будем гулять
(С)
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