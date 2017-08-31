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 Политика Украины
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Все про:паспорт (641) биометрические паспорта (191) безвизовый режим (1331)

 С начала безвиза украинцы заказали более миллиона биометрических паспортов

паспорт биометрический

С начала вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом для украинцев госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина"" получило более миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал директор комбината Юрий Онищенко в ответ на запрос "Громадського".

В частности указывается, что с 11 июня (начало действия безвизового режима. - Ред.) по 28 августа полиграфкомбинат получил 1 109 049 заявок на изготовление биометрических паспортов. За этот же период госпредприятие изготовило 775 871 паспортов. Итак, у полиграфкомбината осталось еще 333 178 заказов.

"Государственный центр персонализации документов Полиграфкомбинат "Украина" работает круглосуточно 7 дней в неделю. Трудовой коллектив полиграфкомбината, несмотря на отпускной период, работает в трехсменном режиме без выходных", - сказано в ответе.

Из этих данных следует, что комбинат производит в среднем 9 821 паспортов в день. Таким образом, для того, чтобы изготовить остальные 333 000 паспортов, предприятию необходимо еще около 34 суток.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Самый большой в Украине паспортный сервис открылся в Киеве. ФОТОрепортаж

"В ближайшие 3-4 месяца полиграфкомбинат" Украина "ожидает поставку дополнительной системы по персонализации паспортов BookMaster One System, производства компании IAI industrial system B.V. (Нидерланды), что увеличит общую производственную мощность по персонализации бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу более чем в два раза ", - добавили в дирекции полиграфкомбината.

Напомним, по состоянию на 24 августа, Евросоюз по безвизу посетили 200 тысяч украинцев. 57 граждан Украины получили отказ в пересечении границы за это время. Самая частая причина - путешественники не смогли подтвердить цели своей поездки.

Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.
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О как хорошо рэформы прут, что миллионы людей отсюда убежать хотят
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Конечно, уже 20 миллионов за время безвиза выехало, а пенсионеров после принятия пенсионной реформы будут палить в газовых печах. Не зря же американцы под видом базы в Очаково строят газовый концлагерь. Собирай книжки. Завтра в школу. Наконец-то, меньше экспертов с завтрашнего дня тут будет.
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Твою прыть, да в нормальное русло, обогатился бы, а тут прозябнешь! Да, и не лезь. Так, на будущее!
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На курортах тоже можно сезонно подзаработать.
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Та просто так миллион граждан паспорта заказали, ну шоб в сервант поставить! Да, ботик?)))
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Тролль,ты в курсе ,что можно находиться в ЕС всего ТРИ месяца в году? Много ты заработаешь за три месяца?
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Ботик, больше чем за год здесь в условиях потужных рэформ!
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Ужас в том, что из России и убежать уже проблематично
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У меня другая проблемка - свора соевого шакалья у власти, которая разворовывает страну!
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Не суди всех по себе! Я например к родственникам хочу в Италию поехать. Получу паспорт и поеду. И не надо мне по Киеву кататься по визовым центрам и посольствам, собирать всякие бумажки, переводить их, заверять и прочая волокита. Так что не гони на безвиз. Порадуйся лучше за полный безвиз в Америку для кацапских дегенератов!
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зачистка территории идёт успешно..главное придумать красивый лозунг\слоган..
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Лувр и Сан-Суси ,Венская Опера в шоке, билеты на субсидии гребут пачками
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нужен... Только в одной Польше миллион граждан на заработках... Люди хотят жить, а поэтому нужна работа. Тут в Украине работы нет, а если и есть то нищенская зарплата, благодаря воровской ненасытной власти шоколадных ублюдков. Поэтому, что бы иметь работу и выжить нужен загранпаспорт для выезда на работу за границу.
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Читаю вот таких полезных идиотов и вспоминаю ,что когда каждый раз нам откладывали безвиз ,то вы пели песню ,только про другую зраду ,про то ,что барыга лишает честных украинцев поездок по Европам. Наконец его дали. И снова скулеж.
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Почему нельзя поехать в Турцию ? Зарплаты выше , виза рабочая. Часто бесплатно проживание , иногда и питание бесплатное дают. А ну да - надо же хоть знать немного другие языки. Большинство кто едет в Польшу , даже 3 фраз не могут связать на английском. За всю жизнь выучили фразу - а донт андэрстэнд. Готовы работать за самую минималку без знания языка......
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Ну да,просто некоторые полити говорят,что он не нужен и не важен.
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а что скажут блогеры-политологи, зачем столько паспортов? неужто откопать бутылку с100 баксами от орла орешки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала безвиза украинцы заказали более миллиона биометрических паспортов
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