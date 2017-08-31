 С начала безвиза украинцы заказали более миллиона биометрических паспортов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал директор комбината Юрий Онищенко в ответ на запрос "Громадського".
В частности указывается, что с 11 июня (начало действия безвизового режима. - Ред.) по 28 августа полиграфкомбинат получил 1 109 049 заявок на изготовление биометрических паспортов. За этот же период госпредприятие изготовило 775 871 паспортов. Итак, у полиграфкомбината осталось еще 333 178 заказов.
"Государственный центр персонализации документов Полиграфкомбинат "Украина" работает круглосуточно 7 дней в неделю. Трудовой коллектив полиграфкомбината, несмотря на отпускной период, работает в трехсменном режиме без выходных", - сказано в ответе.
Из этих данных следует, что комбинат производит в среднем 9 821 паспортов в день. Таким образом, для того, чтобы изготовить остальные 333 000 паспортов, предприятию необходимо еще около 34 суток.
"В ближайшие 3-4 месяца полиграфкомбинат" Украина "ожидает поставку дополнительной системы по персонализации паспортов BookMaster One System, производства компании IAI industrial system B.V. (Нидерланды), что увеличит общую производственную мощность по персонализации бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу более чем в два раза ", - добавили в дирекции полиграфкомбината.
Напомним, по состоянию на 24 августа, Евросоюз по безвизу посетили 200 тысяч украинцев. 57 граждан Украины получили отказ в пересечении границы за это время. Самая частая причина - путешественники не смогли подтвердить цели своей поездки.
Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.
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