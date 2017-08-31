 Конкурс по отбору главы правления и членов набсовета "Укрзализныци" должен быть объявлен до 1 октября, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина , сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в четверг.

По его словам, также в ПАО должны быть назначены члены правления, к которым у бизнеса не будет вопросов, откуда взяли этих людей

Министр также сообщил, что завтра, 1 сентября координационный комитет во главе с вице-премьером рассмотрит график этих конкурсов и через неделю Кабмин может назначить "адекватных членов правления".

В.Омелян добавил, что это увеличивает шанс того, что предложение "Укрзализныци" о повышении тарифов на грузоперевозки на 22,5% с 1 октября будет одобрено.

Кроме того, министр инфраструктуры не исключил шанса стать руководителем "Укрзализныци" его действующего главы наблюдательного совета, а также исполняющего обязанности главы правления после ухода Войцеха Бальчуна - Евгения Кравцова.

"От него зависит, как он этот шанс использует: станет реформатором или Бальчуном-2", - добавил министр.

Ранее В.Омелян сообщал, что 1 сентября под председательством первого вице-премьера Степана Кубива в помещении Кабинета министров состоится предварительное заседание номинационного комитета, на котором должны быть определены четкие дедлайны относительно того, когда начнется процедура избрания нового руководителя "Укрзализныци" и ее наблюдательного совета.

Как сообщалось, 9 августа, открывая заседание Кабинета министров в Киеве, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун подал заявление об отставке по личным обстоятельствам. Тогда же на заседании члены правительства удовлетворили поданное заявление.

В.Омелян положительно оценил решение правительства об увольнении В. Бальчуна и добавил, что приветствует работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ.