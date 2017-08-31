 Главе аппарата КГГА Бондаренко вручили подозрение в подделке диплома ЛНУ им. Франко

Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) предъявили подозрение по факту использования поддельного диплома Львовского национального университета им. Ивана Франко, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
"По согласованию Киевской местной прокуратуры №10 руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) 31.08.2017 объявлено подозрение по факту использования заведомо подложного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа", - говорится в сообщении.
Действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа, наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов (850 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет) и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 (пособничество в подделке официального документа, наказывается штрафом до тысячи необлагаемых минимумов (17 тыс. гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет) Уголовного кодекса Украины.
После вручения подозрения чиновника допросили в качестве подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Как известно, 11 мая журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Следственный отдел главного управления Национальной полиции в Киеве начал уголовное производство по ч. 4 статьи 358 (подделка документов).
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он прошел шестимесячные курсы генералов.
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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задолбали эти молодые дарования, ПТУшники хреновые вгрызающиеся во власть и рвущиеся в гении...
(ПТУшники пардон, ничего личного!)
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В этом случае мне вспоминается история политической карьеры Инцитата, любимого коня императора Калигулы. Калигула очень любил своего коня, (первое имя у него было Порцеллиус (Поросёнок)), затем он стал Инцитатом (Быстроногим). Сначала Калигула сделал его гражданином Рима, затем Сенатором а затем выдвинул и на должность Консула, но был зарезан группой товарищей которых его непосредственность просто задолбала. Кроме прочего Инцитат был ещё и жрецом, фискалом и даже "воплощением всех богов" и заметьте без диплома. А мы привередливые подавай нам диплом) Мне интересно кто этого коныка Поросёнка-Бондаренко в аппарат КГГА определил? Кто этот молодец? Неужто сам Гай Юлий Цезарь Август Германик?
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