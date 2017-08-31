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 Киевские новости
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Все про:Бондаренко Владимир (465) КГГА (2019) Киев (18015) образование (1590)

 Главе аппарата КГГА Бондаренко вручили подозрение в подделке диплома ЛНУ им. Франко

бондаренко володимир

Чиновник получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Шевченко на основании поддельного диплома бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) предъявили подозрение по факту использования поддельного диплома Львовского национального университета им. Ивана Франко, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №10 руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) 31.08.2017 объявлено подозрение по факту использования заведомо подложного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На время расследования информации о фальшивом дипломе, Кличко отстранил руководителя аппарата КГГА Бондаренко

Действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа, наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов (850 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет) и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 (пособничество в подделке официального документа, наказывается штрафом до тысячи необлагаемых минимумов (17 тыс. гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет) Уголовного кодекса Украины.

После вручения подозрения чиновника допросили в качестве подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Как известно, 11 мая журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Следственный отдел главного управления Национальной полиции в Киеве начал уголовное производство по ч. 4 статьи 358 (подделка документов).
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Пошерстити треба всіх чиновників,половина мають підроблені дипломи і мізки теж
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НА Г1ЛЛЯКУ.. ТАК ЯК 1 ВСИХ ПО-ДАЛЬШИХ ЗЛОД11В РЕХВОРМАТОР1В яких все р1вно люди не бачать та в1дчувають лише подальше затискування зашморгу на св1х шиях !!!
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так там на морде лица написано, что купил тот диплом)))
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азбукой Морзе ..- поставил кучу точек и тире - а буквы между ними потом редакторы и корректоры добавили
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оно "увімкнути" не могло, а тут книгу накропать - миссия невыполнима!
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Это смотря какой Доцент его учил ( а вы… вот вам английский язык! Выучить от сих до сих! Приеду - проверю! Если не выучите - моргалы выколю, пасти порву, и как их, эти… носы пооткушу. Ясно?!)

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Вы с ошибкой слово написали. У него одна буква "с" была, а не две.
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А на госслужбе много таких с купленными дипломами . Праффессора 😁
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Астанавітєсь!!! (Якщо всіх, хто має "липові" освіти, вивести на чисту воду, то завтра не стануть до роботи(служби) більша частина чиновників, депутатів, та інших праффєсорів...)
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арестовать и колоть суку! В самом деле, не он же этот диплом сам себе нарисовал. Мало того, что присосались к хлебным местам так еще и грамотеев из себя корчат, дешевки
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Хех, у Королевської теж підроблений диплом. І шо?
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Так в Раде с тремя классами церковно-приходской заседать можно :D . надо было ее за жабры брать, когда она министром в правительстве Бимбы была, только кто ее тогда достать мог.
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Чего стоит Литвин, академик всех академий, полковник запаса, прохфессор....автор кучи книг. Плагиаторщик ещё тот. Сидел в Раде а выпускались книги как будто он по 100 страниц в день писал, негры наёмные работали, особо не заморачивались....качали из Инета всё и бабло получали.
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В отличие от тебя,нищеброда,бабосов он накосил по разуму и аглицким с немецким владеет в совершенстве...
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у гнойсмана вон высшее базарное после неоконченного ПТУ. и ничего, премьером подрабатывает.
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все нормально
он прошел шестимесячные курсы генералов.
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Это следствие дебильной двухуровневой системы образования-магистр/специалист. Де-юре последний диплом специалиста подлинный, он выдан и подтверждает (формально) уровень знаний товарища. Будет ли он аннулирован? Интересный юр.казус!
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ПОХ на казус ...генпрокурор у нас тоже казус ещё тот, особенно не опохмелившись
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Херьня все эти ваши дипломы - наличие диплома доказывает только то, что человек что то закончил и не более... - очень умным челам не когда учиться и они их покупают отдавая дань Закону... А реальные выпускники ВУЗов с красными дипломами потом работают на них бухгалтерами...
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Есть такое понятие - допуск на проведение работ. Пойди с таким бис дыплому на разминирование.
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Главе аппарата КГГА Бондаренко вручили подозрение в подделке диплома ЛНУ им. Франко - Цензор.НЕТ 691

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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дааа!
задолбали эти молодые дарования, ПТУшники хреновые вгрызающиеся во власть и рвущиеся в гении...
(ПТУшники пардон, ничего личного!)
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Якщо чувак зміг вчитися на магістерці без освіти бакалавра, то та магістерка ніц не варта.
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Так у нас кожний другий бюрократ має підроблений диплом. А кожний перший зовсім не має ні освіти, ні диплома. Тільки жлобство та клептоманію.
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думаю пора провести зно, не все таблицу умножения знают, учась в вузе, сам свидетель
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у нас генпрокурор вообще безпрофильного образования, Янукович в написании своей ученой степени пять ошибок делал ....а тут...неужели лучше нарисовал диплом, чем сам выш?
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И до сих пор в аппарате))) От такой ценный кадр! Представляете если бы ещё и отучился что бы было????
В этом случае мне вспоминается история политической карьеры Инцитата, любимого коня императора Калигулы. Калигула очень любил своего коня, (первое имя у него было Порцеллиус (Поросёнок)), затем он стал Инцитатом (Быстроногим). Сначала Калигула сделал его гражданином Рима, затем Сенатором а затем выдвинул и на должность Консула, но был зарезан группой товарищей которых его непосредственность просто задолбала. Кроме прочего Инцитат был ещё и жрецом, фискалом и даже "воплощением всех богов" и заметьте без диплома. А мы привередливые подавай нам диплом) Мне интересно кто этого коныка Поросёнка-Бондаренко в аппарат КГГА определил? Кто этот молодец? Неужто сам Гай Юлий Цезарь Август Германик?
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Педалик Германик) Но сам Педалик от коня тоже далеко не ушёл.)
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А вообще у каждого Кличко, должен быть свой Лесик, это Вам любой Черновецкий скажет

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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГлаве аппарата КГГА Бондаренко вручили подозрение в подделке диплома ЛНУ им. Франко
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