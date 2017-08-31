Повышение ж/д тарифов может "сыграть злую шутку" с Авдеевским коксохимическим заводом, - гендиректор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, комментируя приказ Министерства инфраструктуры Украины об увеличении ж/д тарифов на грузовые перевозки на 22,5%, сообщает uaprom.info.
"Такой огромный уровень повышения тарифов монополиста вызывает удивление и целый ряд вопросов. В частности, для чего УЗ так агрессивно повышать тарифы, если на сегодняшний день даже при наличии достаточного количества средств существующие проблемы в УЗ не решаются?! Для того, чтобы и далее безболезненно работать в условиях неработающих формульных контрактов по топливу, закрывать глаза на проблемы в распределении парка полувагонов, не искать дополнительные грузопотоки, не вести системную работу по снижению убыточности сегмента пассажирских перевозок, при этом ежегодно повышать админрасходы на двухзначные цифры? И то, что я никак не могу понять, - при наличии денежных средств не выполнять инвестиционную программу, утвержденную Кабинетом министров Украины?!", - написал М. Магомедов.
Он отметил, что новые тарифы "могут сыграть злую шутку" как с АКХЗ, так и со многими другими предприятиями страны.
"Находясь в прифронтовом положении мы долгое время работали с перебоями, и только с мая этого года стали наращивать производство кокса со 140 тыс. т. до 250 тыс. т. в месяц. И это нам стоило огромных усилий, в т. ч. в части достижения конкурентоспособной себестоимости, - написал гендиректор АКХЗ. - Хотелось бы, чтобы "Укрзализныця" также боролась за увеличение объемов перевозок при сохранении минимально возможных тарифов, как мы за объемы производства с минимально возможной себестоимостью, в таком случае мы сохраним достигнутые объемы производства, а УЗ - грузовую базу и доходы".
М. Магомедов выразил уверенность в том, что такие глобальные решения как повышение тарифов на ж/д перевозки должны приниматься после основательной оценки возможных негативных последствий для промышленности и АПК Украины. "Да и торопиться с этим вопросом незачем - денег и доходов после двух индексаций в 2015-2016 гг. (суммарно +49,5%) более чем достаточно и для финансирования текущей деятельности, и для инвестиций", - отметил гендиректор метпредприятия.
Он также выразил надежду, что в этот раз Кабмин заставит ж/д монополиста "заняться решением уже перезревших операционных проблем и выполнением почти безнадежно проваленной инвестиционной программы 2017 года".
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дняли в 3 раза цены на продукцию за три года случано? Продают то метал в баксах
Во сколько цены на перевозки сумарно поднимутся? И в 2 разв не поднимутся небось.
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Дык, там уже три года "шутят" впопучленцы...
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Тарифы для олигархов на перевозки угля металла в Украине 12,5 ниже чем Польше и 6,25 раза ниже чем в Румынии и эти ещё ноют...
Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов
https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
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