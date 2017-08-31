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 Двое пьяных пытались подбросить противопехотную гранату в пиццерию в Чернигове

граната

30 августа в Чернигове задержали двух мужчин, которые в спальном районе города пытались избавиться гранаты, оставив ее в пиццерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Во второй половине дня военнослужащий сообщил в полицию о том, что возле его дома стоят двое подозрительных мужчин, у одного из которых из-под кожаной куртки виднеется граната.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые и обезвредили опасную "игрушку".

Увидев правоохранителей мужчины мгновенно поняли, что они приехали к ним, и попытались оставить гранату в пиццерии, которая расположена неподалеку. К счастью для окружающих, правоохранители быстро изъяли гранату "Ф-1", запал с кольцом и направили их на экспертизу.

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Выяснилось, что ранее проблем с законом мужчины не имели, но злоупотребляют алкоголем.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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