 Двое пьяных пытались подбросить противопехотную гранату в пиццерию в Чернигове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Во второй половине дня военнослужащий сообщил в полицию о том, что возле его дома стоят двое подозрительных мужчин, у одного из которых из-под кожаной куртки виднеется граната.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые и обезвредили опасную "игрушку".
Увидев правоохранителей мужчины мгновенно поняли, что они приехали к ним, и попытались оставить гранату в пиццерии, которая расположена неподалеку. К счастью для окружающих, правоохранители быстро изъяли гранату "Ф-1", запал с кольцом и направили их на экспертизу.
Выяснилось, что ранее проблем с законом мужчины не имели, но злоупотребляют алкоголем.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
69 0
Взрыв гранаты в частном доме на Черниговщине. Мужчина погиб, женщина - ранена(10)
Пьяный водитель спровоцировал на Киевщине ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка. ФОТОрепортаж(30)
После увеличения штрафов количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 40%(25)
Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко рассказал о "всеобщем отрезвлении российской популяции"(117)
Українські лікарі врятували бійця АТО, в нозі якого застрягла граната. ФОТО(0)
Неизвестные на Харьковщине бросили гранату во двор директора птицефабрики, - полиция(21)
Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в Киеве, - полиция(15)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума