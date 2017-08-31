 Литва никогда не признает агрессивные действия РФ, - Пранцкетис завтра посетит админграницу с оккупированным Крымом

Об этом он заявил на брифинге в Киеве после встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Завтра мы отправляемся на линию разграничения с Крымом, чтобы продемонстрировать, что мы не признаём и никогда не признаем агрессивные действия России. В свое время Литва была очень благодарна Соединенным Штатам, которые не признавали оккупацию Литвы Советским Союзом. Поэтому сегодня то же самое мы готовы сделать для Украины", - сказал он.
18 августа 2017 года сообщалось, что Литва предлагает Европейскому союзу выделять ежегодно по 5 млрд евро на евроинтеграцию Украины.
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