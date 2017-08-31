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 Политика Украины
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 Литва никогда не признает агрессивные действия РФ, - Пранцкетис завтра посетит админграницу с оккупированным Крымом

пранцкетис

Завтра, 1 сентября, глава сейма Литвы Викторас Пранцкетис визитом на админграницу с захваченным Россией Крымом "подтвердит позицию цивилизованного мира", который не признает оккупацию полуострова.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве после встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Завтра мы отправляемся на линию разграничения с Крымом, чтобы продемонстрировать, что мы не признаём и никогда не признаем агрессивные действия России. В свое время Литва была очень благодарна Соединенным Штатам, которые не признавали оккупацию Литвы Советским Союзом. Поэтому сегодня то же самое мы готовы сделать для Украины", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициированный Литвой "план Маршалла" для Украины - очень фундаментальный подход к преодолению проблем в нашей стране, - Гройсман

18 августа 2017 года сообщалось, что Литва предлагает Европейскому союзу выделять ежегодно по 5 млрд евро на евроинтеграцию Украины.
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зато народ Крыма все признает и обратно не желает!
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Литва никогда не признает агрессивные действия РФ, - Пранцкетис завтра посетит админграницу с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 7713Ох ☘ительная Марьинка‏ @hyeva_Marinka 29 мин.29 минут назад
Підтримка угорської меншини в Україні уже давно вийшла за рамки «збереження національної самобутності». Просто чтоб вы знали...

Литва никогда не признает агрессивные действия РФ, - Пранцкетис завтра посетит админграницу с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 9146

Литва никогда не признает агрессивные действия РФ, - Пранцкетис завтра посетит админграницу с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 8570

Литва никогда не признает агрессивные действия РФ, - Пранцкетис завтра посетит админграницу с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 9506

Литва никогда не признает агрессивные действия РФ, - Пранцкетис завтра посетит админграницу с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 1810
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Торопиться не надо.. Пусть сначала подохнут от голода Свистостопульские пацаки.... А когда там останутся нормальные люди, как в Одессе - тогда и можно с ними будет говорить как с нормальными людьми...
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Чё? Какая ещё "литва"? Кто это такое? Какая-то горстка тараканов на исконно русских землях завелась и гадит! Да вас вытравят оттуда скоро!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛитва никогда не признает агрессивные действия РФ, - Пранцкетис завтра посетит админграницу с оккупированным Крымом
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