EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Экономика, Общество
  1262  24
Все про:авто (4532) Газ (8804) цены (2123) топливо (427)

 Цены на сжиженный газ в среднем по Украине начали снижаться

заправка

В Киеве и области автогазом можно заправиться по 15,97 грн/л

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, цены на сжиженный газ по состоянию на четверг, 31 августа, начали снижаться, говорится в обнародованной консалтинговым агентством "А-95" статистике.

Небольшое снижение цен на автогаз зафиксировано в ряде областей, а средняя цена по Украине на сжиженное топливо составляет 16,14 грн/л, что на 0,2% меньше, чем средний показатель предыдущего дня.

В Киеве и области автогазом можно заправиться по 15,97 грн/л, тогда как вчера он стоил на 1 коп. дороже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставили задачу относительно снижения цены на сжиженный газ. Ждем результаты во второй половине сентября, - Порошенко

Как ранее сообщалось, эксперт в области энергетики спрогнозировал возвращение цен на автогаз к показателям июля к началу октября.

Напомним, первый вице-премьер, министр экономразвития и торговли Степан Кубов поручил Минэнерго, АМКУ, правоохранительным органам и ДФС изучить причины повышения цены на сжиженный газ, а также принять меры по снижению стоимости топлива и поддержания конкуренции на рынке.

В АМКУ начали расследование, в комитете также сделали предположение о возбуждении дел в отношении участников рынка.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А где заявление "вомбата Насиння" или Сирожи Леща что это исключительно благодаря им?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А самое прикольное повышенные цены платили граждане а если раследование подтвердит монопольный сговор то деньги не гражданам вернут а государству!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это просто человек с бурной фантазией, не обращайте внимание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вернут только часть. В итоге все равно ободрали водителей. Нахрен такой антимонопольный комитет, который начинает двигаться, когда назревает скандал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что на 0,2% меньше, чем средний показатель предыдущего дня.
В Киеве и области автогазом можно заправиться по 15,97 грн/л, тогда как вчера он стоил на 1 коп. дороже.Источник: https://censor.net.ua/n453544
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сначала убрали конкурентов, запустили дезу по ТВ своими журналистами и типа экспертами что дефицит газа...Потом подняли в 2 раза. Сейчас на пару гривен опустят и скажут что Побьеда! Роттердам + уже мало, игаз отечественный по 280 у.е. маловато...Где ещё граждан ободрать?! И заметьте Бэнтли, Рэйнжики, Поршики газом не заправляют, по малоимущим бьют сцуки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гешефт соевой команды...
подняли на 70%-снизят на 7%...пэрэмога !!!
"жывуть" суки по новому,но по старым схемам !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вангую, что до прежних 12гр не снизятся. Будут в районе 13.5 - 14. Для того и был резкий скачек, а потом "снижение", чтобы народ на подорожание не роптал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот посмотрите!
снизят на 2 грн - объявят победой в мировом масштабе... и еще месяц будут пиариться...
к старому (и цена туда же) возврата нет!
вспомните бакс или коммуналку - вот вроде бы не предпосылок для повышения, а оно все повышается и повышается... и назад не возвращается...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ хавает молчит... как говорится наверно нравится!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для януковича с бандой был лозунг -Достало! А для образованных ворюг властных уже назревает - Заипали!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сегодняшняя кодла - это шестерки януковича, начиная от поросенко-гнусмана и до сабакова с его титушней-беркутней..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну из одного гнезда, песочницы так точно....Потоки перераспределили, новые схемы более циничные, алчные придумали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Геройсам понял как можно попиарится:обьявить змову и когда рынок стабилизируется ,заявить про Перемогу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аж на Адну кАпейку, мля.... ОтЄта бАрба с кАрупціЄй... я пАнимаю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЦены на сжиженный газ в среднем по Украине начали снижаться
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти