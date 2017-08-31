 Цены на сжиженный газ в среднем по Украине начали снижаться

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, цены на сжиженный газ по состоянию на четверг, 31 августа, начали снижаться, говорится в обнародованной консалтинговым агентством "А-95" статистике.

Небольшое снижение цен на автогаз зафиксировано в ряде областей, а средняя цена по Украине на сжиженное топливо составляет 16,14 грн/л, что на 0,2% меньше, чем средний показатель предыдущего дня.

В Киеве и области автогазом можно заправиться по 15,97 грн/л, тогда как вчера он стоил на 1 коп. дороже.

Как ранее сообщалось, эксперт в области энергетики спрогнозировал возвращение цен на автогаз к показателям июля к началу октября.

Напомним, первый вице-премьер, министр экономразвития и торговли Степан Кубов поручил Минэнерго, АМКУ, правоохранительным органам и ДФС изучить причины повышения цены на сжиженный газ, а также принять меры по снижению стоимости топлива и поддержания конкуренции на рынке.

В АМКУ начали расследование, в комитете также сделали предположение о возбуждении дел в отношении участников рынка.