 Цены на сжиженный газ в среднем по Украине начали снижаться

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, цены на сжиженный газ по состоянию на четверг, 31 августа, начали снижаться, говорится в обнародованной консалтинговым агентством "А-95" статистике.
Небольшое снижение цен на автогаз зафиксировано в ряде областей, а средняя цена по Украине на сжиженное топливо составляет 16,14 грн/л, что на 0,2% меньше, чем средний показатель предыдущего дня.
В Киеве и области автогазом можно заправиться по 15,97 грн/л, тогда как вчера он стоил на 1 коп. дороже.
Как ранее сообщалось, эксперт в области энергетики спрогнозировал возвращение цен на автогаз к показателям июля к началу октября.
Напомним, первый вице-премьер, министр экономразвития и торговли Степан Кубов поручил Минэнерго, АМКУ, правоохранительным органам и ДФС изучить причины повышения цены на сжиженный газ, а также принять меры по снижению стоимости топлива и поддержания конкуренции на рынке.
В АМКУ начали расследование, в комитете также сделали предположение о возбуждении дел в отношении участников рынка.
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на х.й ушло !!!
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видео еще за февраль.
а пэдрык каже шо нэ знав !!!
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В Киеве и области автогазом можно заправиться по 15,97 грн/л, тогда как вчера он стоил на 1 коп. дороже.Источник: https://censor.net.ua/n453544
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подняли на 70%-снизят на 7%...пэрэмога !!!
"жывуть" суки по новому,но по старым схемам !
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нужен лидер...народ хоть сейчас готов рвать будкостроителей...
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снизят на 2 грн - объявят победой в мировом масштабе... и еще месяц будут пиариться...
к старому (и цена туда же) возврата нет!
вспомните бакс или коммуналку - вот вроде бы не предпосылок для повышения, а оно все повышается и повышается... и назад не возвращается...
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