 В Киеве задержали граждан Грузии, похитивших 6,5 млн грн и выстрелом ранивших человека

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Удалось задержать четырех человек, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на предпринимателей", - говорится в сообщении.
Так, 30 августа 2017 года злоумышленники, двигаясь на Брест-Литовском шоссе на автомобиле "БМВ", заблокировали машину потерпевшего, ранили его выстрелами в плечо и отобрали сумку с 6,5 млн гривен.
В столице был введен план "Перехват", и как результат - уже через несколько часов злоумышленники были задержаны.
Все четверо мужчин - граждане Грузии, которые временно проживали в столице и в течение длительного времени зарабатывали разбойными нападениями с применением огнестрельного оружия, на предпринимателей.
Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки, другое орудие, которое использовалось для совершения преступлений, а также денежные средства.
В настоящее время по согласованию с прокуратурой города Киева всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный группой лиц).
Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется причастность задержанных к другим преступным эпизодам.
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А вот законопослушным гражданам его иметь нельзя!
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А почему бы депутатам не проголосовать Закон об ужесточении ответственности за причастность к организованной преступной деятельности?
А почему не разрешить правоохранительным органам уничтожать представителей иностранного криминалитета на месте без суда и следствия? Один хрен они не украинцы (граждане Украины) и прав у нас в государстве соответственно не должны иметь никаких.
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