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 Политика Украины, Общество
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Все про:обвинение (345) оккупация (7277) прокуратура (3148) референдум (1209) сепаратизм (12812) Донецкая область (4637)

 60-летнему жителю Славянска грозит до 10 лет тюрьмы за организацию "референдума" в поддержку "ДНР", - прокуратура

референдум

Прокуратурой Донецкой области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Славянска участвовавшего в организации "референдума" в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года, во время оккупации города Славянск вооруженными боевиками, 60-летний местный житель согласился на предложение возглавить участковую избирательную комиссию, которая располагалась в бывшем Доме культуры им. Ленина (ныне - Центр культуры и досуга). Целью работы комиссии было проведение незаконного референдума о признании государственной независимости террористической организации "ДНР"", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что обвиняемый, выполняя возложенные на него полномочия, организовывал и контролировал работу лиц, привлеченных в качестве "членов участковой избирательной комиссии", в частности - при формировании списков граждан, принимавших участие в голосовании, подсчете бюллетеней, подписании протокола и передачи его боевикам.

"В настоящее время следствием собраны все весомые доказательства совершения указанным лицом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, а именно - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Обвиняемому грозит от пяти до десяти лет заключения", - уверили в прокуратуре.

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в стране уже нельзя мирно иметь сое мнение?
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есть доказательная база у тебя? так не жмись поделись
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Также будут судить, как и Штепу, пока не выйдет по амнистии или по закону Савченко.
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Нет, он действует для тех, кого посадили до его отмены. Кто "сел" после отмены закона, уже не подпадает.
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Его еще не посадили, т.к. еще не состоялся суд, а когда будут судить, то уже этот выродок не подпадает под закон Савченко.
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может и так , , ведь не убивал-резал , , и возраст ,,,, в следующей жизни будет следить за базаром-деяниями ,,,
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Посмотрел канал в интернете news one,там такая пропапаганда русского мира,ужас просто.Когда на владельца канала будет уголовное дело?
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если говорят правду о оскатинивании, развале и нищете в стране, это не значит пропаганда русского мира !
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Вам кинуть ссылку на youtube,там главный ролик об ополченцах донбасса,еще указанны реквезиты перевода средств,это по вашемо что?
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жду! а если и показывают сепаров, тех же граждан Украины, и в упор не видят армию рф, значит пропагандисты русского мира? но и патриотичные укросми все доказательства агрессии из соцсетей или на словах
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Не смотрите всякую российскую гадость- очень опасно для здоровья смотрящего.святой водой окропите помещение и протрите телевизор,провода дустом- дабы защитить свою семью от неприятностей
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Мне хватило 5 минут, что бы понять- дело Интера( якобы украинский канал) продолжается и крепнет
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И интер тоже,я просто назвал один канал,увидел на youtube.
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Напевно "доказів не вистачає", зате прокурорам зарплатню підвищили.
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Никак не могу свидетелей допросить который год... А может, донбасская босота крышует.
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Организаторы должны получать по полной, если бы он был в числе " люмпенов сбитых с толку" то можно было бы определить наказание в виде общественных работ, со всякими по следующими ограничениями, но он был организатором не референдума, это была организация вторжения, из за которой сеичас умирают люди. Поэтому пусть хоть сдохнет в тюряге, мало
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Нахера их судить,чтобы потом их своего кармана платить, чтоб эта мразь на зоне своевременно жратву получала. Радиоуправляемую мину и на сепарские позиции.
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І ще цікаво де Ефремов і Александровська?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины60-летнему жителю Славянска грозит до 10 лет тюрьмы за организацию "референдума" в поддержку "ДНР", - прокуратура
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