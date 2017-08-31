 60-летнему жителю Славянска грозит до 10 лет тюрьмы за организацию "референдума" в поддержку "ДНР", - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года, во время оккупации города Славянск вооруженными боевиками, 60-летний местный житель согласился на предложение возглавить участковую избирательную комиссию, которая располагалась в бывшем Доме культуры им. Ленина (ныне - Центр культуры и досуга). Целью работы комиссии было проведение незаконного референдума о признании государственной независимости террористической организации "ДНР"", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также отметили, что обвиняемый, выполняя возложенные на него полномочия, организовывал и контролировал работу лиц, привлеченных в качестве "членов участковой избирательной комиссии", в частности - при формировании списков граждан, принимавших участие в голосовании, подсчете бюллетеней, подписании протокола и передачи его боевикам.
"В настоящее время следствием собраны все весомые доказательства совершения указанным лицом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, а именно - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Обвиняемому грозит от пяти до десяти лет заключения", - уверили в прокуратуре.
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ты брехливый соевый пипипипидрас !!!
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