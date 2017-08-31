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 Политика Украины
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 Интерес критиков "плана Маршалла" в том, чтобы помешать более масштабной поддержке Украины в противостоянии с РФ, - Парубий

парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что критики "плана Маршалла" для Украины заинтересованы не допустить создания механизма масштабной поддержки страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом журналистам после совместного заявления по итогам встречи с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом в четверг в Киеве.

"Думаю, что критики этой инициативы имеют совсем другой интерес. Их интерес заключается в совершенно других целях и задачах, чтобы не позволить найти механизм более масштабной поддержки Украины в противостоянии с Россией", - сказал Парубий.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналиста о том, что озвучиваются сомнения относительно того, что финансовая поддержка в рамках такой программы может быть использована честно.

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что является сторонником инициативы Литвы по созданию "плана Маршалла" для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициированный Литвой "план Маршалла" для Украины - очень фундаментальный подход к преодолению проблем в нашей стране, - Гройсман

При этом он добавил, что Украина имеет большой опыт сотрудничества с международными фондами в вопросах поддержки реформ в стране.

"Мы должны встречаться со скептиками, убеждать их. Убеждать, что сможем реализовать эту идею и объединить вокруг нее весь Европейский Союз и США", - сказал А.Парубий.

В свою очередь, В.Пранцкетис в ходе совместного заявления со спикером украинского парламента по итогам встречи поздравил Украину с тем, что с пятницы, 1 сентября, в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Украинско-литовский проект "плана Маршалла" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщал ранее глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.
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о шоколадный говночерпий парубий выполз
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Вы уроды этот "план Маршала" моментально на оффшоры выведите, на свои счета! Наверняка даже на корр-счета НБУ денежки так и не попадут!
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а зачем западу кидать деньги на ветер? ведь они видят экономическую статистику страны за 26 лет независимости
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Отправная точка по развитию экономики -2014 год. остальные года классифицируются, как годы развала россией и грабежа таких *деятелей* как партия регионов,которую нужно занести в книгу рекордов Гиннеса за разворовывания Украины- история человечетва такого не знает шабаша
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ну ведь европейцы не жрут дерьмо новых укросми, а значит не знают о "достижениях"
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С чего вы взяли?Из российских СМИ ? Так в россии нет СМИ.Только один есть- Саша Сотник. А всё остальное -подразделения нквд фсб
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они просто смотрят статистику, а за 3 года "нового процветания" разруха только ускоряется
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Да. Знаем: Украина замёрзла, снегирей съели, голодовка, расплачиваются в транспорте солью, мальчик в трусиках, негры на танках на Донбассе, украинский штурмовик сбил Боинг МН 17- я ни чего не пропустил из кремлёвской методички? Поправьте . если что не написал.
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Еще они тебя не читают на цензоре. Так бы знали ВСЁ о зраде
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Украине,не Германия,весь план маршала раз воруют,а потом Порошенко проведёт парад и всех причастных наградит
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Не может быть критики плана Маршалла. Есть недоумение как его можно предоставлять откровенным ворам, и стране, где правят бал олигархия и монополии. Тогда предоставление такого плана обозначает консервацию нынешнего феодального строя в стране. Ну и где тогда прогресс? В чем он?
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Не думаю. Это деньги их налогоплательщиков. На разворовывание не дадут. Могут дать за уступки Украины рашке по Донбассу и Крыму. Но это тоже не вариант.
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Запад просто уже за* лся ждать,пока дикари выберут нормальную власть,с которой можно будет конструктивно работать,но потом вероятно поняли,что дикари и власть выбирают дикарскую,поэтому нужно работать с кем есть
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Украину рассматривают исключительно как буфер с педерацией, закрывая глаза на действия местной быдло-элиты..На это, вероятно, денег немного и дадут..серая зона..сумеречная..
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Совершенно верно,если бы Украина была далеко от Европы,то жила бы как Мозамбик,у людей на улице были бы голодные обмороки
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До Мозамбика,где кошек жрут на улице ещё есть куда стремиться,но Европа в шоке конечно
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ещё пару сроков кошерно-православного правителя и всё сравняется..будет даже лучше..населения -0, экономики -0..только обслуга малайских маетков..
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Да и куй с ними,если люди себе помочь не хотят им никто не поможет
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Украина в Европе это как Мозамбик в Африке, так что все нормально.
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ага..для маркетинговой легенды очень сильный плюс.."мы не такие как все"..
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В таком случае это все равно не решает проблемы с рашей. Это не дает гарантий, что орки не полезут дальше.
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не полезут..яйца ботокса в ледяных руках западных финансистов..активы педеранцев в Украине превышают все мыслимые размеры и пропорции..не полезут..на кону огромное бабло..
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Не хочу спорить. Пока не вижу доказательств вами сказанного. Да и активам кацапов в нашей стране при нынешней власти ничего не угрожает.
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Не угрожает..но если тут устроить Донбасс, то их просто не останется..
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Дайте нам план Маршала! А если вы не доверяете нам и не хотите давать - значит работаете на Путина! И вообще он скоро на вас нападёт.
Этот шантаж уже выходит на международный уровень.
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Тотальний плач в коментах, ще ніхто нічого навіть і не пообіцяв дати, а ці вже ниють що все вкрадуть.
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Баранов,ты такой Баранов,конечно не украдут,в Украине воровство это редкость
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Это их привычка и работа. Они даже в разделе ПОГОДА скулят о зраде ,когда дождь идет.
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кацаКрысы на гоффно в Ютьюбе исходят.завтра начинает работу ассоциация Украина-ЕС в полном объёме включая торговые отношения...Хрюкайте дальше братаны педофила Кремля
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по-моему тут ваши интересы даже с жоппоблоком совпадают!))))
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Мы знаем что этот план , помог не одной стране наладить экономику. Я только за него, под строгим контролем .
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Я скажу,что никакие планы уже Украине не помогут,все развалено,образования нет давно,народ одебилился,я могу уверенно сказать,что это поколение нормально жить не будет,даже,те у кого есть деньги тут нормально жить не будет
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У тебя обострение,но это нормально в сегодняшних условиях
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Обострение было в 1991 году когда быдло советское дохло))))))))))))))
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Ну если парубий заговорил о плане Маршалла то это уже пипец всему....
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Председатель Сенатского Комитета США по по разведке Ричард Берр предложил Конгрессу признать РАБссиянских Олигархов спонсорами кибертерроризма в мире...
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неперевершенно!!!
ну просто - неперевершенно!!!! и фсё!
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Обложат РАБссию по полному Тарифу.Я сохранил баночку Тушонки Рузвельта,вышлю кацаПсинам гуманитарочку
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я смогу прожить на 100 гривен в месяц.потому что знаю как это делать.попробуйте прожить ВЫ))))))))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнтерес критиков "плана Маршалла" в том, чтобы помешать более масштабной поддержке Украины в противостоянии с РФ, - Парубий
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