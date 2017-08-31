EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, За рубежом
  821  15
Все про:Литва (1201) переговоры (3455) торговля (850) Гройсман (3336)

 Гройсман-Пранцкетису: "Мы бы хотели выйти на 1 млрд годовой торговли между странами"

гройсман

Гройсман заявил, что Украина и Литва должны выйти выйти на 1 млрд годовой торговли между странами

Премьер министр Украины Владимир Гройсман на встрече с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом подчеркнул важность углубления сотрудничества между странами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"Чрезвычайно важно углублять наши отношения на уровне парламента, на уровне правительства. Я бы хотел подчеркнуть, что у нас с моим коллегой премьер-министром Литвы очень хорошие взаимоотношения и это является залогом углубления нашего сотрудничества во многих сферах, начиная от политического сотрудничества, сотрудничества на международной арене, сотрудничества в рамках Европейского союза, так и в экономической сфере. Нужно отметить, что двусторонний уровень торговли у нас достаточно высокий и мы бы хотели ставить задачу выйти на 1 млрд годовой торговли между нашими странами, что является абсолютно возможным", - отметил Гройсман.

Читайте также: Участники Трехсторонней контактной группы начали видеоконференцию

Ранее украинский премьер-министр во время встречи со своим коллегой из Литвы Саулюсом Сквярнялисом сообщал, что по данным 2016 г. Украина и Литва вышли на товарооборот ориентировочно в 750 млн долларов.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С момента остракизма (изгнания) Саакашвили Президент Украины никуда не выезжает и ни с кем из Президентов (лидеров) стран не общается. Ездит и летает по Украине.

На День независимости - ни одного президента, какие-то министры у нас в гостях.

30.08.2017 Порошенко общается с главой подкомитета Конгресса США.

И вот теперь дошло до того, что внешнеполитической деятельностью начал заниматься Гройсман...

Зато Путин начал выезжать за границу и наводить там со своей охраной свои порядки.

Скорей бы уже наступило 10 сентября. Достало неведение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как-то тупо звучит просто про "оборот". Важно суть производства и какие товары.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грося с ворами не торгуют,от них деньги прячут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда то литовцы выпускали магнитофон "Дайна" Вильнюского радиозавода "Эльфа".Классный был катушечник...
 показать весь комментарий
Ответить
 
одни завалят шпротами, а другие сеном и шишками
 показать весь комментарий
Ответить
 
та не базар-вокзал!
базарное прошлое никак не отпускает....в Европу...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман-Пранцкетису: "Мы бы хотели выйти на 1 млрд годовой торговли между странами"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти