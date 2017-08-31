 Гройсман-Пранцкетису: "Мы бы хотели выйти на 1 млрд годовой торговли между странами"

Премьер министр Украины Владимир Гройсман на встрече с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом подчеркнул важность углубления сотрудничества между странами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"Чрезвычайно важно углублять наши отношения на уровне парламента, на уровне правительства. Я бы хотел подчеркнуть, что у нас с моим коллегой премьер-министром Литвы очень хорошие взаимоотношения и это является залогом углубления нашего сотрудничества во многих сферах, начиная от политического сотрудничества, сотрудничества на международной арене, сотрудничества в рамках Европейского союза, так и в экономической сфере. Нужно отметить, что двусторонний уровень торговли у нас достаточно высокий и мы бы хотели ставить задачу выйти на 1 млрд годовой торговли между нашими странами, что является абсолютно возможным", - отметил Гройсман.
Ранее украинский премьер-министр во время встречи со своим коллегой из Литвы Саулюсом Сквярнялисом сообщал, что по данным 2016 г. Украина и Литва вышли на товарооборот ориентировочно в 750 млн долларов.
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На День независимости - ни одного президента, какие-то министры у нас в гостях.
30.08.2017 Порошенко общается с главой подкомитета Конгресса США.
И вот теперь дошло до того, что внешнеполитической деятельностью начал заниматься Гройсман...
Зато Путин начал выезжать за границу и наводить там со своей охраной свои порядки.
Скорей бы уже наступило 10 сентября. Достало неведение.
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базарное прошлое никак не отпускает....в Европу...
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