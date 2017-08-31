 Инициированный Литвой "план Маршалла" для Украины - очень фундаментальный подход к преодолению проблем в нашей стране, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на встрече со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом (Viktoras Pranckietis) в Киеве в четверг.
"Я хотел бы подчеркнуть важность инициативы, которая вышла из вашего парламента: речь идет о новом "плане Маршалла" для Украины. Мы считаем, что это очень фундаментальный подход, очень верный, который может быть очень успешным для преодоления тех проблем, которые мы имеем в Украине и восстановления всех сфер жизни нашей страны", - сказал премьер.
По словам премьера, такой план может помочь в модернизации страны.
Украинско-литовский проект "плана Маршалла" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщал ранее глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.
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Решив эту проблему, все остальные будут постепенно решаться.
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как советскую передовицу почитал...
фуу
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