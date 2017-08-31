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 Политика Украины
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Все про:Литва (1201) план (115) Гройсман (3336)

 Инициированный Литвой "план Маршалла" для Украины - очень фундаментальный подход к преодолению проблем в нашей стране, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что инициированный Литвой "план Маршалла" для Украины является фундаментальным подходом к преодолению проблем Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на встрече со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом (Viktoras Pranckietis) в Киеве в четверг.

"Я хотел бы подчеркнуть важность инициативы, которая вышла из вашего парламента: речь идет о новом "плане Маршалла" для Украины. Мы считаем, что это очень фундаментальный подход, очень верный, который может быть очень успешным для преодоления тех проблем, которые мы имеем в Украине и восстановления всех сфер жизни нашей страны", - сказал премьер.

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По словам премьера, такой план может помочь в модернизации страны.

Украинско-литовский проект "плана Маршалла" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщал ранее глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.
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Гройся решил фундаментально обеспечить своих детей, внуков, аж по 10 колено.
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Главное, чтобы "план Маршалла" не подразумевал выделение Украине денег, на которые в Литве будут выкупаться старый автоговнохлам
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Еще одного Плана от людей определенной нац-ти Народ вряд ли вытерпит!
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Главная проблема это коррупционная воровская власть Порошенко, Гройсмана...
Решив эту проблему, все остальные будут постепенно решаться.
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шакаладные уже падсчитали сколько пастроют сабачих будок на ети деньги для благосостояния народа
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бла-бла-бла...
как советскую передовицу почитал...
фуу
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Грося ошибся, забыл сказать, что это план маршала №5. В следующем году будет 6 и т.д.
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нелегко обманывать собственную биомассу, а зарубежных партнеров еще сложней. Но если гнойцману удастся, то честь ему и хвала, можно еще лет пять в болоте протянуть, спивая писни про рехформы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнициированный Литвой "план Маршалла" для Украины - очень фундаментальный подход к преодолению проблем в нашей стране, - Гройсман
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