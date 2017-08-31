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Все про:выборы (21826) оккупация (7277) Донбасс (15909)

 Экс-глава "ЦИК ДНР": "Россия нас бросила, причем под танки. Возвращение в Украину неизбежно"

лягин

Бывший глава так называемого "центризбиркома "ДНР" Роман Лягин признался, что жители Донбасса в 2014 году были одурачены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Лягина в Facebook.

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"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки!" - написал он.

Лягин подчеркнул что для телевизионной картинки тысячи людей забивают, как скот.

"Нас предали и продали! За что сражались и умирали!?... Пусть каждый сам себе ответит. И что, все было зря!? Да, России которую мы себе представляли нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!" - резюмировал он.

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Как известно, в 2014 году именно Лягин вел подготовку к "референдуму" 11 мая, а затем огласил его результаты меньше чем через три часа после закрытия участков для голосования. Через некоторое время Лягин попал в немилость к главарю донецких террористов Александру Захарченко и покинул оккупированный Донбасс .
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Это все игра на публику. Рашка притупляет бдительность.
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Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014.

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Вот готовое признание, тут и следствие проводить не нужно, можно судить хоть завтра (благо, заочно можно)
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А куди він виїхав? Може його вже помиловали і він в Україні?
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"Вот готовое признание, тут и следствие проводить не нужно, можно судить хоть завтра..."

Та да, и за рулем был, конечно, не сам Дыминский, а его водила-охранник, признался же...
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Желающим проораться рекомендую...
Потный, паралимпиада и картошка...
https://www.youtube.com/watch?v=7IPnkf8eUO8
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идите накуй ублюдки....Донбасс это Украина....но без вас
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"Нас предали и продали! За что сражались и умирали!?... Пусть каждый сам себе ответит. И что, все было зря!? Да, России которую мы себе представляли нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!" - пошел вон, Лягин. Донбасс это Украина без вас.
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как жалко сепаров, ,))) , , пичалька ,,., , волонтеров треба объявить набор-мобилизацию , , все на спасение сепарских банд .!!!
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Карпаты. Пошел Микола в лес за елкой, нашел, только начал рубить, тут медведь: - Ты, мужик, елку не руби! Убежал мужик дальше в лес, опять только приноровился, тут медведь: - Ты, мужик, елку не руби! Мужик в ответ: - А если не елку, а сосну? А медведь ему: - Соснуть, сосни, а елку не руби!


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Донбасс всегда был,есть и будет частью Украины!
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Вот только когда экс, тогда очень понимают. Веры нет ни на грамм.
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Кремлядям нужно впихнуть домбабвийцев и лугандонцев обратно в Украину вместе с их куриными генералами и прочей нечистью... Под это и создаются такие информационные вбросы. В топку...
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Такие вбросы зачастили и по ТВ. Пусть наши властьимущие, как минимум, спросят мнение семей погибших защищая Украину на Донбассе.

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эти сами не пойдут.у кого руки по локоть в крови.невпихуемые...останутся только те,кто не нанес существенного вреда украине.сайт миротворец им в пользу.
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Сука она и в Африке Сука,даже с приданным антрацитом.
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Как штырит! И всего-то три года русского мира, но увы... не такого как ожидали. Идиоты. Думали, что войны не будет, что путину "зеленую улицу" вокруг планеты организуют.
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Ну просто лугандонцам немножечко не повезло с крымской пропиской!
Вначале лугандонцам надо было обзавестись крымской пропиской, а потом проводить рехферендум! Вот тогда каждый лугондонец имел бы заветный рузкий пашпорт!
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Необходимый СРОЧНО закон о лишении ГРАЖДАНСТВА всех ПРедателей и сволочей типа Лягина --- живи сука в УКраине -- работай -- но никаких благ за Предательство от УКраины и полное лишение избирательных прав и свобод .
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Лишения избирательных прав , занимания любых должностей , приобретения акций и предприятий стратегического значения .
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"живи сука в УКраине -- работай"\\\\\\\ хіба що на зоні А так нафуй він тут.
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Что там лугандон, паРаше еще Крым возвращать. Представляю рыла понаехавших в Крым ( дожить старость в тепле, ребенку климат подходит, мужа перевели в Крым и мы переехали) кацапов , когда вдруг обьявят -Крым не наш!!!!
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В россии находясь узнают про это. Смоются раньше возврата. Уже не 8сахар* в Крыму. А будет хуже .чем в Абхазии
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Крым при любых исторических периодах и власти был связан с землей, где теперь Украина. Вернется и на этот раз, ведь Керченский мост не решает проблему, а лишь создал ее.
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Мои друзья из СИБИРИ --- плакали когда их посылали в Крым работать сорок лет назад -- их Бирюсинск был для них самым лучшим на свете . А в 2014 году с плакатами скакали и кричали -- Крым - России -- мы коренные крымчане --- два майора украинской армии -- и их до сих пор как и тысячи таких Предателей в Крыму НИКТО в УКраине до сих пор не лишил Воинских званий и они суки и твари -- до сих пор полковники и майоры Украины . Когда Полторак решит этот вопрос . Нет оснований ?? Воинская Присяга этих людей народу Украины -- они подписали ее и не выполнили и мало того ОНИ Предали Украину .
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Неправда. Больше 20 тысяч служивших в Крыму украинских военных, милиционеров и сотрудников службы безопасности перешли на сторону России и сейчас считаются на Украине предателями и дезертирами. Против восьми тысяч человек возбуждены уголовные дела, они объявлены в розыск. Часть силовиков после референдума о присоединении в марте 2014 года осталась на стороне Украины и покинула Крым; тысячи бывших украинских военных просто уволились и по-прежнему живут на полуострове.
В украинском министерстве внутренних дел в апреле 2014-го уволили 12 тысяч работавших в Крыму милиционеров «за измену присяге». В службе безопасности Украины (СБУ) «предателями» назвали 1400 человек, это те, кто после референдума не явился из Крыма на территорию материковой Украины. Часть из них считается дезертирами, часть - изменниками. Поэтому, если они пересекут границу с Украиной, их тут же задержат. По украинским законам, дезертирам и изменникам грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Как вот этому https://investigator.org.ua/news-2/193210/
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Правда !!!! Все ВОЕННЫЕ и ПЕНСИОНЕРЫ тоже до конца жизни должны выполнять Воинскую присягу данную Народу Украины -- а главные на РЕФЕРЕНДУМАХ были пенсионеры и с этим вряд ли кто поспорит .
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Непонятно, "Предателей в Крыму НИКТО в УКраине до сих пор не лишил Воинских званий и они суки и твари -- до сих пор полковники и майоры Украины " касалось пенсионеров?
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А вот это интересный вопрос. Тех кого лишат должностей и званий в Украине , должны автоматически лишаться их в Крыму . Потому что параша принимала и выдавала те же пенсии в соответствии с воинскими званиями , получеными в Украине . Допустим всех предателей лишают званий,приказ и списки на саит мин обороны Украины .параша в один миг урежет им пенсии до минималки.
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возобновления работы предприятий, неизбежно возвращениеИсточник:https://censor.net.ua/n453537
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а теперь пусть обьяснит кто будет востанавливать разрушенные и так до этого убыточные совковые предприятия и накуй они нужны в Украине - походу и так есть куда девать деньги пусть вам путин и востановит за свой щет
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Ну если они Путину выдвинут Притензии на компенсацию, докажут в суде что это рашисты захватывали Донбасс , а местные сепаратисты способствовали. Можно конечно с параши потребовать все компенсировать. И знаете, для параши это будет благо, чем оставаться в роле гибридного фашиста с которым не хотят иметь дел. Что касается Крыма , то там паРаше компенсаций не избежать, т к она отжала Крым да еще и присоединила его к себе. Тут от репараций не отделаться.
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Прямо слёзы накатываются. какой умный!Сначала суд,тюрьма или зона строгого режима.
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И я говорю , пусть не гавкает много на Россию , еще убегать туда.
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Как бы после таких заявлений, не получилось, что на него напали не известные и нанесли тяжёлые телесные .А киселёв расскажет всем. что укропы давно мечтали его извести: ещё в раннем детстве . когда он ходил в садик ему угрожали расправой будущие бандеровцы. Как то так.
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Почему же " не известные", на него нападет правый сектор .
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*Айдар*,*Донбасс*,и т.д. по указке самого Порошенко. Плавали- знаем их кухню
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Правый сектор на него не просто нападет, а еще и визитку свою оставит)))
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русские должный уйти оттуда, жители донбасса наелись русского мира, зарплаты продуктовыми наборами и комендантсткий час, мародерство и расстрелы без суда и следствия это не подходит украинцам
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Бутусов блять, зачем ты всякое говна на цензор тащишь ?
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А что, уже не нравится зарплату продуктами получать?..
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Жесть, меньше глюки ловить нужно, товарищи
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Думали, в кокошниках и лаптях хороводы вокруг березок водить. С бесплатной водкой. А оно вона как...
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Все пояснює цей цікавий рейтинг.
https://www.caterwings.co.uk/caterers/2017-meat-price-index-usd/
В Україні найдешевші харчі з 52 досліджених країн.
На скільки я зрозумів, береться середньоарифметична ціна 1кг 2-3 продуктів (у випадку мяса це стегно, вирізка та фарш) і вираховується скільки годин має працювати на цей середньоарифметичний кілограм "стегновирізкофаршу" людина що отримує мінімальну зарплату.
За цим показником ми вдвічи випереджаємо рашу!
Мінімалка в раші 7800фублєй, що по курсу трошки бульше 3200грн., але оскільки ціни значно вищі то на кіло мняса, чи риби пацак з мінімальною зарплатою мусить працювати майже вдвічи більше.
А тепер уявіть лугандона, для якого щастя з/п у 4-6 тис ФУБЛЄЙ при практично московських цінах! Бр-р-р-р-р...
І це чергова зрада "гнуснава шакаладнава баригі"
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Я порівняв київські та феодосійські ціни. Київські ціни нижче приблизно в три рази.
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Чого з рашею міряться,давайте хоч з Польщею.
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У рейтингу і Польща є. Тицьніть на посилання та подивіться самі.
Та тут фішка в тому, що ці лосі хотіли як у раші жити. Раша була і є для них орієнтиром, Скільки і чим тих лугандонів пацаконутих Україна не годувала, вони все, як той вовк у ліс, на зорі кремлівські дивилися!
Іронія Богів: "Нещасний, ти матимеш те, чого хотів!"
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Вы бляди референдовские, сначала за своё бабло отстройте инфраструктуру,а потом проситесь на коленях в Украину. Лично я за свой счёт отстраивать эти территории не собираюсь. Да, после войны, на територии, где лазили куринные окорочки и прочая мразь, необходимо послать священников УПЦ КП, чтобы освятили землю от мрази.
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И не только освятить. Сначала там нужно моющим из мамолетов года два разбрызгивать, а дожди пусть смывают всю кацапсячую вонь. А тогда уже можно и святого отца звать... Только не гундяевского попа, а нашего
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какая блядь персональная амнистия, на совести этой падлы огромная часть того кровавого замеса который получился на Донбассе, Бог простит.
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а какая блядь его в 14 году из-под ареста освободила?
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Особо не радуйтесь, он такое уже давно чешет. Просто парня не пустили к кормуше как он рассчитывал, отсюда и "прозрение".
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Редакция! Сообщите где этот Лягин сейчас обитает? Если в Киеве - грош цена его словам. Если на оккупированной территории - надо представить к ордену или хотя бы объявить ему персональную амнистию
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Али! То что этот клоун враг я не сомневаюсь. Но раскол в стане врага всегда лучше, чем сплочение их рядов перед страхом неизбежного возмездия. При любых раскладах ни Захерченко, ни Потницкий в руки Украины не попадут. Чем больше орков сложат оружие, тем меньше будут наши потери
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сначала всех предателей расстрелять,повешать на майданах,спалить в доменных печах,а потом посмертно простить.Но сначала каленным железом привить любовь к Родине,а потом отбирать,тех кто достоин жить в донецке.
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Когда-то лугандонские политики и Януковощ рассказывали Лугандону, что придут бандеры и всех поделят по сортам: 1 сорт - ЗУ, 2 сорт - ЦУ и 3 сорт - ВУ! Так они рисовали в своих методичках! И вот пришла к ним долгожданная рашка, чтобы не допустить именно этого, но получилось наоборот, именно деление по сортам: 1 сорт - граждане РФ (и то не все, кадыровцы выше), 2 сорт - крымчане и др. народности, ну и 3 сорт законно занимает - Лугандон, ПМР, Абхезия и ЮО!
С чем их и поздравляю!
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Хочу дать совет, кто первый прибежит в Гаагу , тому и смягчение за чистосердечное
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а как же дамбасяне 4000 лет назад уголь копали? как же все обезьяны произошли от дамбасян? а как же дамбас , который всю галактику кормит?
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Возвращаются на 4000 лет назад. Закрывают шахты, открывают копанки , потому что таким можно платить за добытый уголь а можно просто отобрать. Ничего личного
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Очень плохо когда у границ живут предатели, чревато вот такими последствиями
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Постити фото москалів в ролі українців - це так розумно і патріотично. Чи мо ти сам москаль під Українським прапором? Тоді це все пояснює.
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А вот, еще неплохо бы его женить на дочке пескова, у них похоже одинаково глаза посажены!
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Грёбаные любители халявы, сколько горя принесли эти мудаки. Сначала их на кол, а потом уж в состав Украины.
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вот если бы он такие слова,только с глаголами в будущем времени в начале 2014 кричал бы со всех трибун-тогда другое дело...
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Как бы он сейчас не пел, но лет 15 тюрьмы этому "товарищу" за организацию таких "референдумов" дать обязательно надо, чтобы другим неповадно было!
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хотят автономии как Гагаузия??? торговие партнери хотят дишевого хавчика????
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***
«Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор»…
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Поднявшие в Донбассе триколор!
Я не хочу, чтоб мне стреляли в спину!
Чтоб путать - артобстрелы и грозу!
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Продавшие страну за колбасу!
Ведь все они, кто «деду за победу»
Кто за «спасибо», убивали нас!
Бежали табуном на референдум
И за полушку продали Донбасс…
Я не хочу, чтоб снова про Союз,
Про сталина и нужники с газетой…
Я не хочу ни путина с "лайфньюз"
Ни черствой булки с хлебною котлетой. …

Я не хочу - «Не знали», «Обманули»,
«Попутал бес» или похожий бред…
Пусть те, кто нам накликал ПУЛИ,
Возьмут котомку и ОДИН билет!
Я не хочу, не верю в эти сопли
Желающих вернуться из Читы.
Я не хочу, чтобы кремлевский гоблин
Извел Карпаты на могильные кресты.
Я не хочу, чтоб "старая с косою"
Плащом своим накрыла Украину....
А вдруг и завтра их поманят колбасою?
Я не люблю, когда стреляют в спину!!!!…"

***
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"Нас зрадили і продали! За що боролися і вмирали!...." - відповідаю: за власну дурість, за продажність, за зрадництво, за те, що ваша, виродки, "батьквщина", це не Україна, і навіть не росія, а те місце, де, як вам здається ви будете на сто рублів отримувати більше пенЗію...
Продажні паскуди ви, даунбасяни, А НЕ обмануті невинні агнці.
В таких і немає бути батьківщини.. Такі, як гівно в прорубі завжди дрейфують по світах.. І ніде не знаходять щастя..
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Україні треба нарешті включитися в інформаційну війну, для цього все є купа журнашлюх, обладнання, купа вати з телевізорами, віра в красіву рашку, залишилось переконати, що бандерівці прийдуть і всіх повирізають, а Україна з метою захисту русогарварящих прощає всьо і надає безкоштовний білєт на родіну. На це люди скинуться швидше ніж на підтримку армії, тільки, щоб не бачити поруч це бидло.
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" жители Донбасса в 2014 году были одурачены."
Хе-хе. Ні, вони не одурачені були, а продались за міфічні разєйські зарплати та пензії. Мовляв, вот зажівьом та при українських цінах! Це продажні шкури, перекоти-поле ні роду, ні племені. Хто більше заплатить до того і підуть. Для них Україна ніколи не була Батьківщиною.
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Донбасс, как территория - это Украина.
Но такие, как этот Лягин - не наши. В его паспорте на каждой странице должен быть штамп "Позбавлений всіх громадянських прав".
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Лучше на каждой странице в свидетельстве о смерти, так будет эффективнее.
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это случайно не тот лягин, который какое-то время назад попал на подвал к своим же оркам?
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хотели подоить мацковию , да не так сталося як гадалося , теперь хотят подоить снова Украину.
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подлизал, теперь можно возвращаться. Мы тебя за это не больно убивать будем, чик ....))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-глава "ЦИК ДНР": "Россия нас бросила, причем под танки. Возвращение в Украину неизбежно"
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