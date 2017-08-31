 Экс-глава "ЦИК ДНР": "Россия нас бросила, причем под танки. Возвращение в Украину неизбежно"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Лягина в Facebook.
"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки!" - написал он.
Лягин подчеркнул что для телевизионной картинки тысячи людей забивают, как скот.
"Нас предали и продали! За что сражались и умирали!?... Пусть каждый сам себе ответит. И что, все было зря!? Да, России которую мы себе представляли нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!" - резюмировал он.
Как известно, в 2014 году именно Лягин вел подготовку к "референдуму" 11 мая, а затем огласил его результаты меньше чем через три часа после закрытия участков для голосования. Через некоторое время Лягин попал в немилость к главарю донецких террористов Александру Захарченко и покинул оккупированный Донбасс .
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Вот готовое признание, тут и следствие проводить не нужно, можно судить хоть завтра (благо, заочно можно)
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Та да, и за рулем был, конечно, не сам Дыминский, а его водила-охранник, признался же...
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Потный, паралимпиада и картошка...
https://www.youtube.com/watch?v=7IPnkf8eUO8
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Вначале лугандонцам надо было обзавестись крымской пропиской, а потом проводить рехферендум! Вот тогда каждый лугондонец имел бы заветный рузкий пашпорт!
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В украинском министерстве внутренних дел в апреле 2014-го уволили 12 тысяч работавших в Крыму милиционеров «за измену присяге». В службе безопасности Украины (СБУ) «предателями» назвали 1400 человек, это те, кто после референдума не явился из Крыма на территорию материковой Украины. Часть из них считается дезертирами, часть - изменниками. Поэтому, если они пересекут границу с Украиной, их тут же задержат. По украинским законам, дезертирам и изменникам грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Как вот этому https://investigator.org.ua/news-2/193210/
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а теперь пусть обьяснит кто будет востанавливать разрушенные и так до этого убыточные совковые предприятия и накуй они нужны в Украине - походу и так есть куда девать деньги пусть вам путин и востановит за свой щет
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https://www.caterwings.co.uk/caterers/2017-meat-price-index-usd/
В Україні найдешевші харчі з 52 досліджених країн.
На скільки я зрозумів, береться середньоарифметична ціна 1кг 2-3 продуктів (у випадку мяса це стегно, вирізка та фарш) і вираховується скільки годин має працювати на цей середньоарифметичний кілограм "стегновирізкофаршу" людина що отримує мінімальну зарплату.
За цим показником ми вдвічи випереджаємо рашу!
Мінімалка в раші 7800фублєй, що по курсу трошки бульше 3200грн., але оскільки ціни значно вищі то на кіло мняса, чи риби пацак з мінімальною зарплатою мусить працювати майже вдвічи більше.
А тепер уявіть лугандона, для якого щастя з/п у 4-6 тис ФУБЛЄЙ при практично московських цінах! Бр-р-р-р-р...
І це чергова зрада "гнуснава шакаладнава баригі"
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Та тут фішка в тому, що ці лосі хотіли як у раші жити. Раша була і є для них орієнтиром, Скільки і чим тих лугандонів пацаконутих Україна не годувала, вони все, як той вовк у ліс, на зорі кремлівські дивилися!
Іронія Богів: "Нещасний, ти матимеш те, чого хотів!"
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С чем их и поздравляю!
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«Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор»…
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Поднявшие в Донбассе триколор!
Я не хочу, чтоб мне стреляли в спину!
Чтоб путать - артобстрелы и грозу!
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Продавшие страну за колбасу!
Ведь все они, кто «деду за победу»
Кто за «спасибо», убивали нас!
Бежали табуном на референдум
И за полушку продали Донбасс…
Я не хочу, чтоб снова про Союз,
Про сталина и нужники с газетой…
Я не хочу ни путина с "лайфньюз"
Ни черствой булки с хлебною котлетой. …
Я не хочу - «Не знали», «Обманули»,
«Попутал бес» или похожий бред…
Пусть те, кто нам накликал ПУЛИ,
Возьмут котомку и ОДИН билет!
Я не хочу, не верю в эти сопли
Желающих вернуться из Читы.
Я не хочу, чтобы кремлевский гоблин
Извел Карпаты на могильные кресты.
Я не хочу, чтоб "старая с косою"
Плащом своим накрыла Украину....
А вдруг и завтра их поманят колбасою?
Я не люблю, когда стреляют в спину!!!!…"
***
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Продажні паскуди ви, даунбасяни, А НЕ обмануті невинні агнці.
В таких і немає бути батьківщини.. Такі, як гівно в прорубі завжди дрейфують по світах.. І ніде не знаходять щастя..
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Хе-хе. Ні, вони не одурачені були, а продались за міфічні разєйські зарплати та пензії. Мовляв, вот зажівьом та при українських цінах! Це продажні шкури, перекоти-поле ні роду, ні племені. Хто більше заплатить до того і підуть. Для них Україна ніколи не була Батьківщиною.
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Но такие, как этот Лягин - не наши. В его паспорте на каждой странице должен быть штамп "Позбавлений всіх громадянських прав".
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По итогам «дискуссии» с Захарченко «глава цик днр» Лягин получил» некоторые телесные повреждения».
подробнее здесь:
http://sprotyv.info/ru/tags/lyagin
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