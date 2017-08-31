 Минздрав планирует зарегистрировать Нацагентство по закупке лекарств к концу сентября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно проекту распоряжения Кабинета министров Украины об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции реформирования механизмов публичных закупок лекарственных средств, министерство планирует разработать проект приказа о создании агентства, утвердить его основные уставные документы, зарегистрировать как юридическое лицо до конца третьего квартала 2017 года.
В рамках первого этапа реализации концепции (второе полугодие 2017 года) ведомство также планирует подготовить регламент работы и внутренних процедур деятельности Нацагентства, сформировать механизм назначения его руководителя и выбора членов набсовета. При этом, согласно плану, открытый конкурс на должность руководителя и набор персонала должен быть проведен до конца года.
Кроме того, во втором полугодии 2017 года планируется определить потребности Нацагентства, обеспечить ее необходимыми материальными ресурсами, провести обучение и подготовку персонала.
К концу года необходимо реализовать пилотный проект публичных закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) для научно-исследовательских и других учреждений, подчиненных Национальной академии медицинских наук Украины.
Как сообщалось, 23 августа Кабмин утвердил Концепцию реформирования механизмов публичных закупок лексредств, которая предусматривает создание Национального закупочного агентства.
Согласно концепции, в 2018 году будут введены некоторые пилотные программы, в рамках которых агентство будет заниматься закупкой лекарственных средств и ИМН по некоторым направлениям, а после завершения в 2019 году контрактов Украины с международными организациями будет полностью осуществлять закупки по всем направлениям.
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А на кой путін тоді мінздрав потрібен? Чим воно тоді займається?
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Это рынок. Кто запрещает аптекам (а их сейчас очень много сетевых) закупать препараты напрямую и продавать дешево?
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Это если говорить про аптеки.
А большинство производителей имеют в Украине свои представительства.
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ибо больницы и люди, требующие особых лекарств (те же туберкулезники, диабетики, онкобольные.....) в шоке...
не-не в шоке - это значит в ужасе, а не в шоколаде...
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Оглавление1 Все это не работает!2 Каковы же основные причины хронического воспаления?3 Каким же образом сладкая булочка может вызвать воспаление, которое превращает нас в больных?
Доктор Дуайт Ланделл рассказывает о том, что реальная причина болезней - вовсе не холестерин и жирная пища, как долгое время полагало большинство его коллег.
Исследования показали, что сердечно-сосудистые заболевания возникают из-за хронического воспаления стенок артерий. Если этого воспаления нет, то холестерин не будет накапливаться в сосудах, а сможет свободно циркулировать в них.Мы, врачи, обладающие существенной подготовкой, знаниями и авторитетом, очень часто отличаемся слишком завышенной самооценкой, которая мешает нам признать, что мы не правы. В этом все дело. Я открыто признаю, что я не прав. Как кардиохирург с 25-летним опытом, который провел более 5 тысяч открытых операций на сердце, сегодня я постараюсь исправить ошибку, связанную с одним медицинским и научным фактом.
В течение многих лет я проходил подготовку вместе с другими выдающимися врачами, которые сегодня «делают медицину». Публикуя статьи в научной литературе, постоянно посещая образовательные семинары, мы без конца настаивали на том, что болезни сердца являются всего лишь результатом повышенного уровня холестерина в крови.
Единственной приемлемой терапией было предписание лекарств для снижения уровня холестерина и диеты, которая строго ограничивает потребление жиров. Последнее, конечно, уверяли мы, должно было снизить уровень холестерина и предотвратить болезни сердца. Отклонения от этих рекомендаций считались ересью или результатом врачебной халатности.
Все это не работает!
Все эти рекомендации больше не являются научно и морально оправданными. Несколько лет назад было совершено открытие: реальной причиной сердечно-сосудистых заболеваний является воспаление в стенке артерии. Постепенно это открытие приводит к изменению концепции борьбы с болезнями сердца и другими хроническими заболеваниями.
Применяемые испокон веков диетологические рекомендации способствовали распространению эпидемии ожирения и диабета, последствия которой затмевают любую чуму с точки зрения смертности, человеческих страданий и тяжелых экономических последствий.
Несмотря на то что 25% населения (США) принимает дорогостоящие статиновые препараты, несмотря на то что мы сократили содержание жира в своем рационе, процент американцев, которые умрут в этом году от сердечно-сосудистых заболеваний, выше, чем когда-либо прежде.
Статистика Американской ассоциации сердца показывает, что 75 миллионов американцев в настоящее время страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, 20 миллионов больны диабетом и 57 миллионов имеют преддиабет. Эти заболевания с каждым годом «молодеют».
Проще говоря, если в организме отсутствует воспаление, холестерин никоим образом не может накапливаться в стенке кровеносного сосуда и привести тем самым к сердечным заболеваниям и инсультам. Если нет воспаления, холестерин свободно перемещается в организме, как это изначально задумано природой. Именно воспаление вызывает отложения холестерина.
В воспалении нет ничего необычного - это просто-напросто естественная защита организма от внешних «врагов», таких как бактерии, токсины или вирусы. Цикл воспаления идеально защищает ваш организм от этих бактериальных и вирусных захватчиков. Тем не менее если мы хронически подвергаем свой организм воздействию токсинов или едим продукты, к обработке которых он не приспособлен, возникает состояние, называемое хроническим воспалением. Хроническое воспаление настолько же вредно, насколько целебно острое воспаление.
Какой разумный человек станет постоянно сознательно употреблять продукты питания или другие вещества, которые травмируют организм? Возможно, курильщики, но по крайней мере они сделали этот выбор осознанно.
Остальные из нас просто придерживались рекомендованной и широко пропагандируемой диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием полиненасыщенных жиров и углеводов, не подозревая, что тем самым мы многократно травмировали свои кровеносные сосуды. Эти повторяющиеся травмы провоцируют хроническое воспаление, которое, в свою очередь, приводит к сердечным заболеваниям, инсульту, диабету и ожирению.
Позвольте мне повториться: травмы и воспаление наших кровеносных сосудов вызваны диетой с низким содержанием жира, рекомендуемой в течение многих лет традиционной медициной. Каковы же основные причины хронического воспаления?
Проще говоря, это избыток потребления продуктов с высоким содержанием простых переработанных углеводов (сахар, мука и все изделия из них), а также чрезмерное потребление растительных масел омега-6, таких как соевое, кукурузное и подсолнечное, которые содержатся во многих переработанных продуктах.
Найдите минутку и посмотрите, что произойдет, если некоторое время тереть жесткой щеткой мягкую кожу, пока она не станет совсем красной, вплоть до кровоподтеков. Представьте, что вы делаете это несколько раз в день, каждый день в течение пяти лет. Если бы вы могли вытерпеть эту боль, возникло бы кровотечение, отек пораженной зоны, и с каждым разом травма бы усугублялась. Это хороший способ визуализировать воспалительный процесс, который, возможно, происходит в вашем организме прямо сейчас.
Независимо от того, где протекает воспалительный процесс, снаружи или внутри, оно протекает одинаково. Я видел изнутри тысячи и тысячи артерий. Больная артерия выглядит так, как будто кто-то взял щетку и постоянно тер по стенкам артерии. Несколько раз в день, каждый день мы едим продукты, вызывающие небольшие травмы, которые превращаются затем в более серьезные травмы, в результате чего организм вынужден постоянно и закономерно реагировать воспалением.
Когда мы наслаждаемся изысканным вкусом сладкой булочки, наш организм реагирует тревогой, как будто прибыл иностранный захватчик и объявил войну. Продукты с избыточным содержанием сахара и простых углеводов, а также продукты, обработанные в целях длительного хранения жирами омега-6, были основой американской диеты в течение шести десятилетий. Эти продукты медленно всех отравляли. Каким же образом сладкая булочка может вызвать воспаление, которое превращает нас в больных?
Представьте, что по клавиатуре разлился сироп, и вы увидите, что происходит внутри клетки. Когда мы потребляем простые углеводы, такие как сахар, уровень сахара в крови быстро повышается. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин, основной целью которого является перенос сахара в каждую клетку, где он запасается для выработки энергии. Если клетка заполнена и не нуждается в глюкозе, она не участвует в процессе, чтобы избежать накопления излишнего сахара.
Когда ваши полные клетки отклоняют излишнюю глюкозу, уровень сахара в крови поднимается, производится все больше инсулина, и глюкоза превращается в накопления жира.
Какое отношение все это имеет к воспалению? Уровень сахара в крови имеет крайне узкий диапазон. Дополнительные молекулы сахара прикрепляются к различным белкам, которые, в свою очередь, повреждают стенки кровеносного сосуда. Это повторяющееся повреждение оборачивается воспалением. Когда вы повышаете свой уровень сахара в крови несколько раз в день, каждый день, возникает такой же эффект, как от трения наждачной бумагой по стенкам хрупких кровеносных сосудов.
Хотя вы не можете этого увидеть, уверяю вас, это так. За 25 лет я видел это более чем у 5 тысяч пациентов, которых оперировал, и для всех них характерно одно и то же - воспаление в артериях.
Давайте вернемся к сладкой булочке. Это невинное с виду лакомство содержит не только сахар: булочка выпекается с использованием одного из многочисленных масел омега-6, таких как соевое. Чипсы и картофель фри замачивают в соевом масле; обработанные продукты изготавливаются с использованием омега-6 для увеличения срока хранения. Несмотря на то что омега-6 имеют важное значение для организма - они являются частью каждой клеточной мембраны, контролирующей все, что входит и выходит из клетки, - они должны быть в правильном балансе с омега-3.
Если баланс смещается в сторону омега-6, клеточная мембрана производит химические вещества, называемые цитокинами, которые непосредственно вызывают воспаление.
Существующий сегодня в Америке рацион питания отличается крайним дисбалансом этих двух жиров. Дисбаланс колеблется в диапазоне от 15:1 до 30:1 и более в пользу омега-6. Это создает условия для возникновения огромного количества цитокинов, вызывающих воспаление. Оптимальным же и здоровым в современном пищевой среде является соотношение 3:1.
Что еще хуже, избыточный вес, который вы приобретаете, поедая эти продукты, создает перегруженные жировые клетки. Они выделяют большое количество провоспалительных химических веществ, которые усугубляют вред, причиненный высоким уровнем сахара в крови. Процесс, начавшийся со сладкой булочки, со временем превращается в порочный круг, который провоцирует болезни сердца, высокое кровяное давление, диабет и, наконец, болезнь Альцгеймера, а воспалительный процесс сохраняется…
Чем больше мы потребляем го
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Существует только один способ устранения воспаления, и это переход к потреблению продуктов в их натуральном виде. Чтобы нарастить мышечную массу, ешьте больше белка. Выбирайте сложные углеводы, такие как яркие фрукты и овощи. Сократите или вообще исключите из рациона вызывающие воспаление жиры омега-6, такие как кукурузное и соевое масла и обработанные пищевые продукты, приготовленные с их использованием.
Одна столовая ложка кукурузного масла содержит 7280 миллиграммов омега-6; соя содержит 6940 миллиграммов омега-6. Вместо этого используйте оливковое или сливочное масло, приготовленное из молока коровы, выкормленной растительной пищей.
Животные жиры содержат менее 20% омега-6, и гораздо менее вероятно, что они могут вызывать воспаление, чем якобы здоровые масла с маркировкой «полиненасыщенные». Забудьте «науку», которую вбивали вам в голову на протяжении десятилетий. Наука, которая утверждает, что насыщенные жиры сами по себе вызывают болезни сердца, не является наукой вообще. Наука, которая говорит о том, что насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови, также очень слаба. Поскольку теперь мы точно знаем, что холестерин не является причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Беспокойство относительно насыщенных жиров является еще более абсурдным.
Теория холестерина привела к рекомендациям о потреблении обезжиренной пищи, пищи с низким содержанием жира, что, в свою очередь, привело к созданию тех самых продуктов, которые в настоящее время вызывают эпидемию воспаления. Передовая медицина совершила ужасную ошибку, когда советовала людям отказаться от насыщенных жиров в пользу продуктов с высоким содержанием жиров омега-6. Теперь мы столкнулись с эпидемией артериального воспаления, ведущей к сердечным заболеваниям и порождению других тихих убийц.
Поэтому лучше всего выбирать цельные продукты, которые использовали наши бабушки, а не те, которые наши мамы покупали в продуктовых магазинах, полных фабричной еды. Исключая «воспалительные» продукты и добавляя в рацион необходимые питательные вещества из свежих необработанных продуктов питания, вы начинаете бороться с вредом, который в течение многих лет причиняла вашим артериям и всему организму типичная американская диета.
Доктор Дуайт Ланделл - в прошлом руководитель персонала и заведующий отделением хирургии в Banner Heart Hospital, Меса, штат Аризона. В том же городе находилась его частная клиника Cardiac Care Center. Недавно доктор Ланделл оставил хирургию, чтобы сосредоточиться на лечении сердечно-сосудистых заболеваний с помощью диетотерапии. Он является основателем организации Healthy Humans Foundation, которая содействует оздоровлению населения. Акцент делается на оказании помощи крупным корпорациям в укреплении здоровья персонала. Он также является автором книг «Лекарство от болезней сердца» и «Великий холестериновый обман».
Источник: http://live-up.co/realnye-prichiny-serdechno-sosudistyx-zabolevanij
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