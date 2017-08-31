 Украинцы не пострадали в результате столкновения двух поездов в Польше, - МИД

Среди пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда с товарным на железнодорожной станции Сментово в Польше граждан Украины нет. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттер Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
"Консул Украины в Гданьске, сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30.08.17", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Польше товарный поезд столкнулся с пассажирским - ранены 28 человек, среди них 15 детей.
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Про це повідомляє EUobserver.
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