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Все про:авария (1172) МИД (4261) Польша (4048)

 Украинцы не пострадали в результате столкновения двух поездов в Польше, - МИД

поезд

В аварии пострадали более 40 человек.

Среди пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда с товарным на железнодорожной станции Сментово в Польше граждан Украины нет. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттер Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Консул Украины в Гданьске, сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30.08.17", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Консул выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших при столкновении двух поездов в Польше, - МИД

Как сообщалось, в Польше товарный поезд столкнулся с пассажирским - ранены 28 человек, среди них 15 детей.
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Генеральний прокурор Фінляндії Матті Ніссінен пішов з посади після відкриття справи за звинуваченням у конфлікті інтересів.
Про це повідомляє EUobserver.
Ніссінена звинувачують в тому, що він найняв для прокуратури компанію свого брата для надання тренінгових послуг.
Слідчі вважають, що це кумівство і конфлікт інтересів.
Наступного тижня уряд Фінляндії має намір призначити нового прокурора, щоб замінити Ніссінена, який, однак, заявляє про свою невинуватість.

Генеральний Прокурор України знаходиться на посаді, "Тому що КУМ"!
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Дивно, це мабуть що у Магаданському зоопарку рожевий слон здох, не інакше!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинцы не пострадали в результате столкновения двух поездов в Польше, - МИД
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