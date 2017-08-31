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 Политика Украины
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 Террористы оборудовали окопы возле школы в Донецкой области, - ОБСЕ

обсе

В Луково Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещенные примерно в 100 м к северо-западу от сельской школы позиции "ДНР".

Об этом сообщается в отчете миссии, информирует Цензор.НЕТ.

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"СММ видела 3-4 мужчин в форме военного типа, пребывавших в траншеях. В некоторых местах траншеи были накрыты древесиной и грунтом для укрытия. По оценке наблюдателей, это были огневые позиции пехоты, размещенные примерно в 100 м к северо-западу от сельской школы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что офицер Вооруженных сил Российской Федерации из офиса СЦКК в подконтрольном "ДНР" пгт Бойковское (быв. Тельманово, 67 км к юго-востоку от Донецка) сказал наблюдателям, что им "следовало бы проинформировать" СЦКК перед выездом в Луково.
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Бізнес Мустафи Найєма в окупованому Криму і зв'язки з російським криміналом

http://informator.news/biznes-mustafy-najema-v-okupovanomu-krymu-zvyazky-z-rosijskym-kryminalom/
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Впереди будут идти женщины и дети, а мы будем за их спинами, не впереди а сзади ( В.В.Хуйло )
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Толку от этих обсранцев. Особенно недолюбливаю (это я постарался выразиться) из-за того, что в их составе находятся наши враги из параши: "офицер Вооруженных сил Российской Федерации из офиса СЦККИ подконтрольном "ДНР" пгт Бойковское (быв. Тельманово, 67 км к юго-востоку от Донецка) сказал наблюдателям, что им "следовало бы проинформировать" СЦКК перед выездом в Луково"

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прислали сообщение в Ютьюбе...Напишите грустную историю тремя словами...
отправил таке : Путлер Плешивый Педофил...

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Не ну так 1 сентября завтра, какое же праздник без окопа у даунецких отбросов?
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Чему удивляться, все в полном соответствии с заветами кремлевского гениталия
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Радуйтесь детишки! До чего довели людей,нет прощения руским и не будет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы оборудовали окопы возле школы в Донецкой области, - ОБСЕ
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