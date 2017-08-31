 Террористы оборудовали окопы возле школы в Донецкой области, - ОБСЕ

Об этом сообщается в отчете миссии, информирует Цензор.НЕТ.
"СММ видела 3-4 мужчин в форме военного типа, пребывавших в траншеях. В некоторых местах траншеи были накрыты древесиной и грунтом для укрытия. По оценке наблюдателей, это были огневые позиции пехоты, размещенные примерно в 100 м к северо-западу от сельской школы", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что офицер Вооруженных сил Российской Федерации из офиса СЦКК в подконтрольном "ДНР" пгт Бойковское (быв. Тельманово, 67 км к юго-востоку от Донецка) сказал наблюдателям, что им "следовало бы проинформировать" СЦКК перед выездом в Луково.
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http://informator.news/biznes-mustafy-najema-v-okupovanomu-krymu-zvyazky-z-rosijskym-kryminalom/
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отправил таке : Путлер Плешивый Педофил...
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