 Для борьбы с незаконным оборотом оружия перевозчики должны применить превентивные меры, - Нацполиция

Во время рабочей встречи представителей Национальной полиции Украины и девяти компаний-перевозчиков под председательством первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина было принято решении о проведении частными и государственными организациями превентивных мер для уменьшение количества оружия, находящегося в нелегальном обороте. Об этом сообщил департамент коммуникации МВД.
"Частные и государственные организации по рекомендациям, предоставленными работниками полиции, будут проводить превентивные меры. Их цель - уменьшение количества оружия, находящегося в нелегальном обороте в государстве", - говорится в сообщении.
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Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или выяснить истину во время расследования уголовного дела, если иными способами получить информацию невозможно.(с)
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Ограбление банка в Тифлисе обошлось кацаПсинской царской казне в 8 миллионов долларов,по курсу 1907 года это бешенные деньги на карманные расходы банды...,но специальный курьер доставил бабосы товаристчу чЛенину на антигосударственную деятельность красно-шакальской РСДРП
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Как можно называть НЕЗАКОННЫМ или ЗАКОННЫМ если нет никакого ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ???
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http://www.shooting-ua.com/zakons.htm
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ЗАКОНА нет!
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