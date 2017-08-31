EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  836  11
Все про:оружие (4087) Нацполиция (8542) Меморандум (84) Аброськин (434)

 Для борьбы с незаконным оборотом оружия перевозчики должны применить превентивные меры, - Нацполиция

МВД и компании-перевозчики заключат соответствующий меморандум.

Во время рабочей встречи представителей Национальной полиции Украины и девяти компаний-перевозчиков под председательством первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина было принято решении о проведении частными и государственными организациями превентивных мер для уменьшение количества оружия, находящегося в нелегальном обороте. Об этом сообщил департамент коммуникации МВД.

"Частные и государственные организации по рекомендациям, предоставленными работниками полиции, будут проводить превентивные меры. Их цель - уменьшение количества оружия, находящегося в нелегальном обороте в государстве", - говорится в сообщении.

Читайте также: Геращенко об избиении активиста в Харькове: Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как намутили, ужасть! Нет бы просто сказать досмотр перевозчиком перевозимого товара. Это касается и таких популярных как: "Новая почта", "Ночной экспресс" и др. Я считаю правильно. Заодно и проверять на наличие наркоты и другой запретки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу. Больше всего порядка-в концлагере!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статья 31 Конституции Украины.
Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или выяснить истину во время расследования уголовного дела, если иными способами получить информацию невозможно.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
самым крутыми бандитами на РАБссии царской считалась банда кавказцев под руководством Камо (большевик Тер-Петросян)и Кобы (будущий генеральный директор СССра дохлого,Йося Джугашвили)
Ограбление банка в Тифлисе обошлось кацаПсинской царской казне в 8 миллионов долларов,по курсу 1907 года это бешенные деньги на карманные расходы банды...,но специальный курьер доставил бабосы товаристчу чЛенину на антигосударственную деятельность красно-шакальской РСДРП
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такого даже в раше нету, холуи переплюнули хозяев
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для борьбы с незаконным оборотом оружия

Как можно называть НЕЗАКОННЫМ или ЗАКОННЫМ если нет никакого ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не ЗАКОНЫ а ПОДЗАКОННЫЕ акты и РАСПОРЯЖЕНИЯ.
ЗАКОНА нет!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля борьбы с незаконным оборотом оружия перевозчики должны применить превентивные меры, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти