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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:избиение (11178) облсовет (355) пикет (744) Харьков (4382) Самопомич (882)

 Харьковский облсовет пикетировали с требованием привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков избиения активиста Булаха

дмитрий булах

Около ста человек провели пикет перед сессией Харьковского областного совета с требованием расследовать нападение на депутата облсовета от партии "Самопомич", главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы требуем скорейшего привлечения к уголовной ответственности исполнителей и заказчиков (нападения) на Дмитрия Булаха. Это требование ко всем правоохранительным органам, не только к полиции", - сказал участник митинга, представитель Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

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Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Пахомов сообщил, что по факту нападения на Д.Булаха открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. "На данный момент открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (население средних телесных повреждений) УК", - сказал В.Пахомов, выступая перед депутатами на сессии облсовета.

Он добавил, что возле палаты Д.Булаха в больнице скорой и неотложной помощи выставлена охрана.

В свою очередь, глава Харьковского облсовета Сергей Чернов назвал случившееся с Д.Булахом недопустимым и обратился к руководству ГУ Нацполиции в Харьковской области тщательно разобраться в происшедшим и проинформировать о результатах облсовет и общественность.

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Д.Булах сообщил журналистам, что связывает происшедшее со своей профессиональной деятельностью: "Думаю, из-за профессиональной деятельности - и в Антикоррупционном центре, и депутатской".

Напомним, вчера неизвестные в Харькове избили депутата облсовета и антикоррупционера Дмитрия Булаха: "Ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами". Нацполиция открыла по данному факту уголовное производство: "Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия".

Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".

Вместе с тем, врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.

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заказчики - воровская, коррупционная власть, против которой и боролся этот активист
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в самом деле, кто же это мог быть? ведь не гепа же? и не с его подачи? ведь это совсем не он, святой человек, смотрящим подрабатывает и по ночам к барыженку шастает.
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Мдя...Вляпатися в партію сміттєвого короля, любителя тикати факи з-за спин міліції протестуючим проти його корупції- великого розуму не треба...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХарьковский облсовет пикетировали с требованием привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков избиения активиста Булаха
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