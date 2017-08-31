EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  1158  12
Материалы по теме:
Все про:интернет (1514) Порошенко (13666) СНБО (3264) кибербезопасность (202)

 Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности: госорганам запретили пользоваться незащищенным интернетом

интернет хакер хакеры компьютер ит киберпреступность кибератака кибепреступление

Президент Петр Порошенко подписал Указ №254 / 2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации", введенного в действие Указом Президента Украины от 13 февраля 2017 № 32.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Согласно Указу Правительство в трехмесячный срок должно урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги (заключать договоры) по доступу к сети Интернет у операторов (провайдеров) телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в области защиты информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только 10% украинских компаний обезопасили свою технику, - киберполиция

Также Кабинет министров должен ввести в установленном порядке в рамках развития государственно-частного партнерства механизм привлечения физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к выполнению задач киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов.

Согласно Указу Правительство с участием СБУ должны подготовить и представить на рассмотрение парламента законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов, в отношении объектов критической информационной инфраструктуры и других объектов, а также соответствующего разграничения подследственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни один компьютер в ВСУ не был заражен вирусом "Petya.А", - Генштаб

В соответствии с Указом СБУ, Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведению расследований таких кибератак, установлению причин и условий, способствовавших их совершению, а также по привлечению международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, в течение 2017 года Правительство должно обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечения его функционирования; обеспечить выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать в установленном порядке на выявленные нарушения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко ведет дискуссии в соцсетях под чужими именами, - Безсмертный

Также рекомендуется Национальному банку Украины с участием Администрации Госспецсвязи и СБУ безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины.

Совет нацбезопасности и обороны, рассмотрев комплекс проблем в сфере обеспечения кибербезопасности, связанных с последствиями совершенных в последнее время массированных кибератак на государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры, также поручил Кабинету Министров Украины проработать вопрос относительно определения Госспецсвязь органом, ответственным за сохранение резервных копий информации и сведений государственных электронных информресурсов, а также по установлению порядка передачи, хранения и доступа к этим копиям.

Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус "Petya.А" зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Значит будут проверки не тока на дорогах.Это и есть подготовка к выборам.Если бы выборы провести завтра то будет всего два кангдидата:Порошенко и Кива.Нетрудно догадаться кто победит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иди своей дорогой порохобот.33 серебренника твои..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше поздно, чем никогда. Да и по порнушкам меньше шастать будут, если админ нормальный будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше чиновникам и депутатам запретить незащищенный секс. У них как ни отпрыск - так безработный-миллионер и убийца на дорогах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конгресс США предлагает РАБссийских олигархов приравнять к террористам.Председатель Сенатского комитета по разведке Ричард Берр,считает что необходимо усилить кибербезопасность США от грядущих атак РАБссии,которых финансирует олигархат РАБссии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такое впечатление что вы совсем не читаете забугорные СМИ,окромя кацаПсинскага ГОФФНА Сикелево-Соловьёвых...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности: госорганам запретили пользоваться незащищенным интернетом
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти