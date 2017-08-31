 Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности: госорганам запретили пользоваться незащищенным интернетом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Согласно Указу Правительство в трехмесячный срок должно урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги (заключать договоры) по доступу к сети Интернет у операторов (провайдеров) телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в области защиты информации.
Также Кабинет министров должен ввести в установленном порядке в рамках развития государственно-частного партнерства механизм привлечения физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к выполнению задач киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов.
Согласно Указу Правительство с участием СБУ должны подготовить и представить на рассмотрение парламента законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов, в отношении объектов критической информационной инфраструктуры и других объектов, а также соответствующего разграничения подследственности.
В соответствии с Указом СБУ, Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведению расследований таких кибератак, установлению причин и условий, способствовавших их совершению, а также по привлечению международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры.
Кроме того, в течение 2017 года Правительство должно обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечения его функционирования; обеспечить выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать в установленном порядке на выявленные нарушения.
Также рекомендуется Национальному банку Украины с участием Администрации Госспецсвязи и СБУ безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины.
Совет нацбезопасности и обороны, рассмотрев комплекс проблем в сфере обеспечения кибербезопасности, связанных с последствиями совершенных в последнее время массированных кибератак на государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры, также поручил Кабинету Министров Украины проработать вопрос относительно определения Госспецсвязь органом, ответственным за сохранение резервных копий информации и сведений государственных электронных информресурсов, а также по установлению порядка передачи, хранения и доступа к этим копиям.
Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус "Petya.А" зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
1158 12
Материалы по теме: Кибератака в Украине
Очередная хакерская атака ожидается 24 августа, на День независимости Украины, - глава киберполиции Демедюк(40)
Только 10% украинских компаний обезопасили свою технику, - киберполиция(7)
Киберполиция предупреждает о возможности новых атак через программу налоговой отчетности "M.E.Doc"(23)
Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов(99)
Порохоботи проти зрадофілів. Хто переможе?(0)
Киберполиция получила около 3 тыс. обращений об атаках вируса Petya.A(42)
Порошенко: У нас есть данные, что последняя кибератака была организована Россией(47)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить