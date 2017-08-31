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 Политика Украины, Общество
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Все про:Беларусь (2719) пограничники (1321) похищение (1296) ФСБ (1212)

 Беларусь подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом

павел гриб

Украинец пересек государственную границу Беларуси 24 августа.

Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. информирует Цензор.НЕТ.

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"Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было", - заявил Бычковский.

Сообщается, что официальный ответ Госпогранкомитета на обращение Государственной пограничной службы Украины направлен заявителю.

Напоминаем, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ".

Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничное ведомство Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.
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Почему о нем столько новостей???????? Пропадает каждый день десятки детей но о них ничего не слышно.... а тут прямо каждые полчаса инфа по всей Украине идет
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Может и нормальная, но он и родители точно не нормальные.
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Значит кому то это надо,в чем перец все равно вылезет,нас уже трудно провести
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Конечно надо. Скоро начнут на нем зарабатывать рейтинги всякие активисты, политики требуея от злочинной влады его освобождения
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Сарказм про злочинну владу неуместен,а то надька еще никуда не делась
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Какую-то очередную "надьку" втюхать хотят. Кусок дебила поехал телку чпокнуть - и тут такой "шершеляфам", типа нежданчик, "ой, а кто это сделал"? "Дебилыбля" (с)
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Не много. О том что он пересек границу и так ясно.
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Сколько уже говорено, показано по ТВ как делают диверсантов, вербуют, садят на 20 лет просто так по липе...И всё расвно прутся в Крым, рашку, белорусь где засилье и власть кгб-фсб...А теперь все переживать должны за безмозглого.
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Хочу уточнить,що з Білоруссю таке вперше.
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Лучший способ внедрения агентуры по методичке ФСБ - имитация похищения, раскрутка по информресурсам и обмен. Этого Гриба никто даже и не знает, а теперь делают с него очередного героя.
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Если ситуация с его исчезновением пойдет не по сценарию его похитителей, заколбасят парнишу, скинут в канаву и скажут что хулиганы проклятые такое учудили. "Назначили" парнишу этого, "назначат" и хулиганов.
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"Винуваті укри": На "віджатому" в України заводі в Донецьку виплатили зарплату їжею


29 серпня працівникам донецького заводу "Донецьккокс", який раніше був "націоналізований" терористами з "ДНР", виплатили зарплату продуктовими наборами. Беларусь подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом - Цензор.НЕТ 3005
Це була перша "зарплата" працівників в 2017 році. Видача 74 пакетів з їжею відбулася в "урочистій атмосфері", в присутності мінімум шести місцевих "офіційних осіб", у тому числі заступника "міністра промисловості і торгівлі", - повідомляють сепаратистські ЗМІ,

В пакетах з їжею працівники виявили масло, борошно, крупи, консерви і макарони. Відзначається, що від працівників заводу надійшла низка питань щодо зарплати і робочого процесу. Співробітникам підприємства роз'яснили, що проблеми виникли після того як почалася "блокада України", яку "почали радикальні націоналісти і потім підтримав український уряд".Раніше "Донецьккокс" належав групі "Метінвест" Ріната Ахметова, який в березні 2017 року заявив, що втратив контроль над усіма заводами, розташованими в зоні окупації.
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Ну правильно, еду выдали, теперь можно и Украину кормить.
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ВОТ ВАМ ЕЩЁ ОДНИ "БРАТЬЯ" И "ДРУЗЬЯ". Такие вот "братья"-сябры.
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Що за Гриб папа, если четыре дня все новости им забиты?
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очевидно что это тренировки гебнявых диверсантов - отрабатывают методику, взрывы создание хаоса, воздействие на офицеров всу через родных, устранение - все эти элементы уже отрабатываются именно на нашей территории. это значит что парашкинцы упорно готовятся к войне, думаю они так и думают напасть в удобный момент
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Тут надо поступать жестко. Надо было предложить менять на эту дуру Курбатову. Но еще есть вариант с запугиванием. Сказать, что если не отдадут парня, мы им Гадю пришлем и назад не пустим, пока парня не вернут. А там еще что-то придумаем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеларусь подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом
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