 Беларусь подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом

Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. информирует Цензор.НЕТ.
"Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было", - заявил Бычковский.
Сообщается, что официальный ответ Госпогранкомитета на обращение Государственной пограничной службы Украины направлен заявителю.
Напоминаем, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ".
Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничное ведомство Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.
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29 серпня працівникам донецького заводу "Донецьккокс", який раніше був "націоналізований" терористами з "ДНР", виплатили зарплату продуктовими наборами.
Це була перша "зарплата" працівників в 2017 році. Видача 74 пакетів з їжею відбулася в "урочистій атмосфері", в присутності мінімум шести місцевих "офіційних осіб", у тому числі заступника "міністра промисловості і торгівлі", - повідомляють сепаратистські ЗМІ,
В пакетах з їжею працівники виявили масло, борошно, крупи, консерви і макарони. Відзначається, що від працівників заводу надійшла низка питань щодо зарплати і робочого процесу. Співробітникам підприємства роз'яснили, що проблеми виникли після того як почалася "блокада України", яку "почали радикальні націоналісти і потім підтримав український уряд".Раніше "Донецьккокс" належав групі "Метінвест" Ріната Ахметова, який в березні 2017 року заявив, що втратив контроль над усіма заводами, розташованими в зоні окупації.
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