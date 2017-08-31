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 Политика Украины, Происшествия
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 Следствие не установило организаторов взрывов под Радой в 2015 году. По двум исполнителям приговор ожидается осенью, - Геращенко

нацгвардия митинг-реквием

В октябре-ноябре текущего года ожидается приговор двум обвиняемым в применении гранаты у здания Верховной Рады 31 августа 2015 года, вследствие чего погибли четыре бойца Национальной гвардии Украины, организаторов теракта следствию установить не удалось.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть два уголовных дела: одно касается броска гранаты, который привел к гибели четырех нацгвардейцев и ранению более 100 национальных гвардейцев, полицейских и гражданских лиц. По нему двое лиц осуждаются Шевченковском судом. Заседания идут регулярно, ожидается в октябре, максимум в ноябре уже оглашение приговора", - рассказал А.Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

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По его словам, один из обвиняемых непосредственно бросил гранату, другой - прикрывал действия первого. "К сожалению, не удалось следствию установить, кто надоумил этих ребят. Они отказались от дачи признательных показаний, отказались от того, чтобы облегчить свою душу", - сообщил народный депутат.

Второе уголовное производство касается более 10 лиц, которые в тот день организовывали противостояние с сотрудниками полиции, нападали на них и били, рассказал А.Геращенко.

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По словам парламентария, в уголовных делах по противостоянию у здания парламента 31 августа 2015 года фигурирует ряд бывших народных депутатов от партии "Свобода", которым инкриминировали насилие в отношении правоохранителей. "Тягнибок (лидер партии Олег Тягнибок. - Ред.), в отличие от других своих соратников, был умнее - не высказывал напрямую заявления о необходимости рвать строй полицейских, нападать на них, но были другие лица из его партии, которые призывали к этому", - сказал А.Геращенко.

Он добавил, что следствие изучало вопрос возможной причастности руководства партии "Свобода" к организации террористического акта. "Но это не подтвердилось. Хотя за несколько дней до этих событий Олег Тягнибок был в военной части, в которой служил молодой человек, кинувший гранату. Однако этой оказалось совпадением", - рассказал депутат.

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При этом А.Геращенко отметил, что вина за произошедшее лежит не только на человеке, который бросил гранату, но и на тех политических силах, которые подогрели агрессию и ненависть к Верховной Раде, правоохранительным органам во время акции и создали атмосферу, в которой случившееся стало возможным.

Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода". Гранату, по версии следствия, бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. По версии прокуратуры, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.

В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.

В ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.3 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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Три, три ляма отдал что бы следствие не установило!

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Сходи и ты со своими детьми и покидай гранаты, вдруг попадешь
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ты за его детей не переживай. Это в твоих попадет, а его будут стоять - где надо.
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А вы серьезно думаете, что именно Свобода стоит за этим терактом? У меня, например, такой уверенности нет.
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нет, я думаю что терракт результат не умысла Свобода, а бестолковости и безответсвенности ее руководителей, которые не просчитали последствий своих действий.
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тоня херащенко - где убийцы Небесной Сотни?
титушня сабакова - покрывает палачей Небесной Сотни
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Напиши ей в личку, я тебе не передатчик. Самому интересно чем этот свин занят.
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А я навіть впевнена, що Свобода тут ні при чому. Нинішня влада боїться цієї партії. Та кого вона тільки не боїться. А Свобода до влади не рветься. Та як альтернатива, Свобода має бути присутня у Верховній раді.
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а быть представленным в ВРУ это не власть?
Верю, верую и т.д. это не аргумент.
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Я кажу, що повинна бути, а не керувати або бути в більшості. А що по Вашому аргумент?
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конкретные дела и поступки. Я их увидел у Махницкого. Больше мне ничего объяснять не надо.
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І що ж Ви побачили? Те що Вам змі намалювали? І Ви тільки Мохницького побачили?
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нет, как это чмо посады продавало, я не в ЗМИ видел.
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Ви що, з Верховної ради і вам посади не дали?
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нет, я адвокат и тесно общаюсь в соответствующих кругах. Мне,в отличии от вас, могут прямо люди сказать сколько с них просили и сколько они заплатили за должность.
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Тоді мені все зрозуміло. Ми з Вами з різних кіл і у нас з Вами різні проблеми.
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Нет, я еще увидел реакцию Свободы на этого взяточника. Можно ошибиться в человеке, но поддерживать скот зная кто оно?
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А Ви, Аліна, краще дослідіть хто стоїть за "свободою"
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Бухгалтер у Авакяна шоле? Рюкзаки перерахував?
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А этот урод тут причем? Я их обоих в одном деревянном макентоше видел...
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Поэтому Тягнибок тогда пришел туда с семьёй и детьми.
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потому что правду они видят только у других... У них и скотина Махницкий, не коррупционный и этот не провокатор... Черновил бы в гробу перевернулся, если бы увидел во что патриотическую идею превратили...
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... если бы увидел во что патриотическую идею превратили блок панамских патриотов и народный фронт
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Они все одним мирком мазаны. Махницкий это доказал...
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Можно фотографию этой семейной идилии с места взрыва ?
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сейчас на тебя нападет толпа зрадоботов))))
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сабаковская титушня дискредитирует Патриотов Украины..
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да уж... как показало время, у нас поцриот на поцриоте и поцриотом погоняет...
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Так же будет и с расследованием убийства Шеремета, Вороненкова...
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Если следствие не может установить организатора - значит следствие действует в интересах организатора.
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"которые подогрели агрессию и ненависть к Верховной Раде"____________порошеко?????????
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Жирный Антоха, а убийц небесной сотни установили? И когда им приговор ожидается.?
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Тоня проконсультируется со всезнайками Зоряном и Шкиряком.
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Все правильно. Если говорить объективно, то сейчас по улицам ходит куча людей с гранатами. Что у них в голове - хз. Может кинуть, а может не кинуть. И приплетать к каждому кидку граната российский след или политических оппонентов - это не правильно.
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"Они отказались от дачи признательных показаний, отказались от того, чтобы облегчить свою душу"
Видно обрали менше зло...
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Так скоро будут судить тех, кто на майдане призывал "прорывать строй беркута"? так Антоха. Вы же "неприкасаемые", воры?
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так можно ж на себя выйти, потому следствие и не нашло никого!!!
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ну вот, таки будем надеяться что "преступление раскрыто"
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А те взрывы под ВР были хулиганкой или терактом?
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Ну так ожидаемо. Что не Свобода организовала этот теракт, ясно всем. А настоящие заказчики, при существующем криво... пардон, правосудии, недосягаемы - слишком высокие посты занимают.
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Так бы власть поминала под Радой, сотни погибших украинских воинов в Иловайском котле, как сейчас поминают 4-ёх псов режима.
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Ублюдок ты лишнехромосомный, брысь на мужской половой придаток, шмара безмозглая!
В этом полку НГ, сейчас половина офицеров, прошедших и Иловайск и Дебальцево...
Фулоовощь ущербный...
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Оперативно свинья Антонина захрюкала, когда мусоров бьют.
А шо там с расстрелом майдановцев, подвижки есть? А хотя да, виноват Путин, все можно забыть.
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Кто такой Пукин? Это тот которого Ху...лом называют, мерзкий карлик-педофил??
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Так Патріотка Франції Марі Ле Пенн теж трохи притихла останнім часом. Бабла в Кремля все менше й менше...
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лучше бы про убийство Александра Музычко вспоминали, а этих шаровиков
желающих в Киеве послужить во благо будущей мусорской карьеры много
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та то тепловизор, шо в Шокина стрелял. Бегает он, зараза, быстро по Киеву, фиг догонишь. Может, следствию разобаться, почему и кто именно снабдил пострадавших новичков-нацгвардейцев простреливаемыми брониками, в то время как у других были качественные? Только б не вышли на себя.
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Ніяких організаторів. Просто зрадо-стурбовані екзальтовані дебіли наслухалися істеричних промов своїх вождів Тягнибока, Білецького, колясочниці про те шо вороги скрізь окрім кремля і вирішили: чому не кинути у ворогів кілька гранат бо це зрадники і алігархи. Вбили чотирьох людей, та й пох.. думають дебіли: менти не люди тим більше шо захищають алігархів які ті ж самі дебіли і вибрали до Ради.. Худоба яка це зробила має сидіти довічно. Нажаль істеричні політики не "постраждають" а лише витруть піну зі своїх чорних ротів і будуть і далі волати про те шо ворог у Києві а не в кремлі..
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Так вишивата тут вимагала вирахувати адреси сімей загиблих і повбивати і їх батьків та братів з сестрами. В темі про вибухи в 2015-тому.
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Це мать тому шо їхні загиблі сини охороняли алігархів...Повне оскотинення зрадомерзоти..
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Следствие не установило организаторов взрывов под Радой в 2015 году. По двум исполнителям приговор ожидается осенью, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2181 Правда Жизни 264a636c

Ніяких організаторів. Просто зрадо-стурбовані екзальтовані дебіли наслухалися істеричних промов своїх вождів Тягнибока, Білецького, колясочниці про те шо вороги скрізь окрім кремля і вирішили: чому не кинути у ворогів кілька гранат бо це зрадники і алігархи. Вбили чотирьох людей, та й пох.. думають дебіли: менти не люди тим більше шо захищають алігархів які ті ж самі дебіли і вибрали до Ради.. Худоба яка це зробила має сидіти довічно. Нажаль істеричні політики не "постраждають" а лише витруть піну зі своїх чорних ротів і будуть і далі волати про те шо ворог у Києві а не в кремлі..
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В коментах замаскированых руснявых свинособак больше половины, процентов сорок примкнувших к ним из=за своего скудоумия наших зрадаебов, и десять процентов вминяемых людей, посты которых тонут в этой вакханалии идиотов. Причем все это мотивируется самим цензором. Хотя зная позицию "унылого волонтера" это не удивительно ....
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Більшість, на форумі, грають варята, що недооцінюють КГБ(ФСБ)
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Тут по коментах можна відслідкувати нову пропагандонську мулєчку зрадогівнюків: тепер вже не "ахмєтав не сидить", а тому що "не покарні вбивці Небесної сотні". Тобто можна вбивати, грабувати, громити банки і перукарні, кидати гранати і все тому шо не покарні вбивці Небесної сотні. Те шо ці вбивці давно поза межами України зрадобидлу пох..Вся поляція, прокуратура, суди мають розійтися і по хатах чекати допоки не доставлять в суд убивць НС. Хай все накриється мідним тазом, нехай панує вакханалія, все пох.. бо ахмєтва не сидить і не покарані вбивці НС..Ось так.
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Ніяких організаторів і близько не було. Просто зрадо-стурбовані екзальтовані дебіли в камуфляжі наслухалися істеричних промов з піною біля рота своїх вождів Тягнибока, Білецького, колясочниці про те шо вороги скрізь окрім кремля і вирішили: чому не кинути у ворогів кілька гранат, це ж бо це зрадники і алігархи. В них можна. Вбили чотирьох молодих людей, та й пох.. думають дебіли: менти не люди тим більше шо захищають алігархів які ті ж самі дебіли і вибрали до Ради.. Худоба яка це зробила має сидіти довічно. Нажаль істеричні політики не "постраждають" а лише витруть піну зі своїх чорних ротів і будуть і далі волати про те шо всі зрадники і шо ворог у Києві а не в кремлі..
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И никто уже не вспоминает, что вследсвие тех событий наши властные гниды отказались от идеи продавливания "особого статуса отдельных территорий...", да и европейцы на этот пункт давить перестали. Жаль погибших, но это было неизбежно.
Так что надо не заказчиков искать, а привлекать инициаторов голосования за поправки в Конституцию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледствие не установило организаторов взрывов под Радой в 2015 году. По двум исполнителям приговор ожидается осенью, - Геращенко
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