 Следствие не установило организаторов взрывов под Радой в 2015 году. По двум исполнителям приговор ожидается осенью, - Геращенко

Об этом заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Есть два уголовных дела: одно касается броска гранаты, который привел к гибели четырех нацгвардейцев и ранению более 100 национальных гвардейцев, полицейских и гражданских лиц. По нему двое лиц осуждаются Шевченковском судом. Заседания идут регулярно, ожидается в октябре, максимум в ноябре уже оглашение приговора", - рассказал А.Геращенко журналистам в четверг в Киеве.
По его словам, один из обвиняемых непосредственно бросил гранату, другой - прикрывал действия первого. "К сожалению, не удалось следствию установить, кто надоумил этих ребят. Они отказались от дачи признательных показаний, отказались от того, чтобы облегчить свою душу", - сообщил народный депутат.
Второе уголовное производство касается более 10 лиц, которые в тот день организовывали противостояние с сотрудниками полиции, нападали на них и били, рассказал А.Геращенко.
По словам парламентария, в уголовных делах по противостоянию у здания парламента 31 августа 2015 года фигурирует ряд бывших народных депутатов от партии "Свобода", которым инкриминировали насилие в отношении правоохранителей. "Тягнибок (лидер партии Олег Тягнибок. - Ред.), в отличие от других своих соратников, был умнее - не высказывал напрямую заявления о необходимости рвать строй полицейских, нападать на них, но были другие лица из его партии, которые призывали к этому", - сказал А.Геращенко.
Он добавил, что следствие изучало вопрос возможной причастности руководства партии "Свобода" к организации террористического акта. "Но это не подтвердилось. Хотя за несколько дней до этих событий Олег Тягнибок был в военной части, в которой служил молодой человек, кинувший гранату. Однако этой оказалось совпадением", - рассказал депутат.
При этом А.Геращенко отметил, что вина за произошедшее лежит не только на человеке, который бросил гранату, но и на тех политических силах, которые подогрели агрессию и ненависть к Верховной Раде, правоохранительным органам во время акции и создали атмосферу, в которой случившееся стало возможным.
Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода". Гранату, по версии следствия, бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. По версии прокуратуры, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.
В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.
В ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.3 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
1275 72
Материалы по теме: Взрыв под Радой
Суд по делу о беспорядках под Радой 31 августа не состоялся: не явились 9 из 15 обвиняемых(20)
Суд продлил на 2 месяца арест Гуменюка и Крайняка, обвиняемых в теракте под Радой 2015 года. ФОТО(32)
Дело о беспорядках под Радой 31 августа: Адвокаты подсудимых просят суд вернуть обвинительный акт в прокуратуру. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)(40)
Суд оставил за решеткой подозреваемых в подрыве гранаты под ВР Гуменюка и Крайняка еще на два месяца. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(15)
Спецоперация по зачистке в Авдеевке. Задержаны 105 человек. ВИДЕО(2)
"Что ты лыбишься? Почему не на фронте, бл#дь?", - заседание суда по делу о беспорядках под Радой 31 августа перенесли из-за неявки адвокатов троих подозреваемых. ВИДЕО(106)
Подозреваемый в теракте под Радой 31 августа 2015 года Гуменюк оставлен под стражей(24)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
титушня сабакова - покрывает палачей Небесной Сотни
Ответить
Ответить
Ответить
Верю, верую и т.д. это не аргумент.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Видно обрали менше зло...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В этом полку НГ, сейчас половина офицеров, прошедших и Иловайск и Дебальцево...
Фулоовощь ущербный...
Ответить
Ответить
А шо там с расстрелом майдановцев, подвижки есть? А хотя да, виноват Путин, все можно забыть.
Ответить
Ответить
Ответить
желающих в Киеве послужить во благо будущей мусорской карьеры много
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ніяких організаторів. Просто зрадо-стурбовані екзальтовані дебіли наслухалися істеричних промов своїх вождів Тягнибока, Білецького, колясочниці про те шо вороги скрізь окрім кремля і вирішили: чому не кинути у ворогів кілька гранат бо це зрадники і алігархи. Вбили чотирьох людей, та й пох.. думають дебіли: менти не люди тим більше шо захищають алігархів які ті ж самі дебіли і вибрали до Ради.. Худоба яка це зробила має сидіти довічно. Нажаль істеричні політики не "постраждають" а лише витруть піну зі своїх чорних ротів і будуть і далі волати про те шо ворог у Києві а не в кремлі..
Ответить
Ответить
Ответить
А виновата ВО Свобода.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так что надо не заказчиков искать, а привлекать инициаторов голосования за поправки в Конституцию.
Ответить