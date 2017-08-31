 В 2014 году количество импортных деталей для БТР-4 составляло 55%, в 2017 - 12%, - "Укроборонпром". ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
По утверждению коцерна, эта работа имеет стратегическое значение для страны. Благодаря импортозамещению и сотрудничеству с западными партнерами, уже удалось обеспечить технологическую независимость украинской оборонной промышленности. Кроме того, с каждым днем растет количество украинских промышленных предприятий, которые приобщаются к работе с "оборонкой", что не только гарантирует бесперебойность поставки продукции, а усиливает конкуренцию на рынке.
"Фактически, благодаря программе импортозамещения, "Укроборонпром" включает на полную мощность весь оборонительный промышленный потенциал нашей страны, который работает на Украину и для Украины", - говорится в сообщении.
Так, начиная с 2014 года, "Укроборонпром" инициировал подписание 21 меморандума с областными и городскими государственными администрациями в сфере оборонной промышленности Украины. А уже в ближайшее время к программе импортозамещения должны присоединиться последние четыре области - Киевская, Ривненская, Черновицкая и Донецкая.
На "оборонку" Украины работают уже 394 предприятий, которые обеспечивают работой более 200 000 специалистов.
Например, в производстве новейших бронемашин БТР-4 по состоянию на 2014 год количество деталей из РФ составляла 45%, еще 45% были украинскими, а еще 10% - импортировались. В 2015 году количество российских деталей составила 0%, а еще 35% - импортировались из других стран, а в 2017 году Украина самостоятельно производит 88% всех агрегатов и узлов для БТР-4, импортируя только 12%.
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"Мало б уже давно бути 100%, а кількість випущеної техніки більше в 10 разів! І при цьому ціни мали б знижуватися, зарплати та пенсії рости, а курс бути 8!
А що це не так, то винен гнусний шакаладний барига і ліпєцкая фабріка!"
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-Это лучше, чем ничего! Но... Для того, чтобы было хорошо, это должно сопровождаться многими мероприятиями. Среди них, в первую очередь, материальная поддержка (не путать с "распилом") государством частного бизнеса в комплексе с жёстким контролем качества производимой частниками продукции. Иначе..., кроме звона фанфар в рапортах и убытков государство ничего не получит.
Почему пишу об этом? Потому, что могу привести пример, когда труд целого предприятия сведён до нуля пользы из за одной важной "вещицы", производимой в "частном сарае". Назывть не стану, просто повторю их (частников) ответ: "А вам то кая разница годное оно, или нет - деньги за изделие вы то получили."
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