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 Политика Украины, Экономика
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 В 2014 году количество импортных деталей для БТР-4 составляло 55%, в 2017 - 12%, - "Укроборонпром". ИНФОГРАФИКА

укроборонпром

ГК "Укроборонпром" завершает первый этап масштабной программы присоединения регионов Украины к программе импортозамещения, в результате которой предприятия различных форм собственности, прежде всего малый и средний бизнес, работают на усиление обороноспособности государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

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По утверждению коцерна, эта работа имеет стратегическое значение для страны. Благодаря импортозамещению и сотрудничеству с западными партнерами, уже удалось обеспечить технологическую независимость украинской оборонной промышленности. Кроме того, с каждым днем растет количество украинских промышленных предприятий, которые приобщаются к работе с "оборонкой", что не только гарантирует бесперебойность поставки продукции, а усиливает конкуренцию на рынке.

"Фактически, благодаря программе импортозамещения, "Укроборонпром" включает на полную мощность весь оборонительный промышленный потенциал нашей страны, который работает на Украину и для Украины", - говорится в сообщении.

Так, начиная с 2014 года, "Укроборонпром" инициировал подписание 21 меморандума с областными и городскими государственными администрациями в сфере оборонной промышленности Украины. А уже в ближайшее время к программе импортозамещения должны присоединиться последние четыре области - Киевская, Ривненская, Черновицкая и Донецкая.

В 2014 году количество импортных деталей для БТР-4 составляло 55%, в 2017 - 12%, - Укроборонпром 01

На "оборонку" Украины работают уже 394 предприятий, которые обеспечивают работой более 200 000 специалистов.

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Например, в производстве новейших бронемашин БТР-4 по состоянию на 2014 год количество деталей из РФ составляла 45%, еще 45% были украинскими, а еще 10% - импортировались. В 2015 году количество российских деталей составила 0%, а еще 35% - импортировались из других стран, а в 2017 году Украина самостоятельно производит 88% всех агрегатов и узлов для БТР-4, импортируя только 12%.

В 2014 году количество импортных деталей для БТР-4 составляло 55%, в 2017 - 12%, - Укроборонпром 02
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Ето хорошо или плохо? Потому что например у Аваковских мусоров полностью техника импортная видать нашему говну он не доверяет.
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Нет, просто даже те дол.епы которых набрали в патрульную полицию, неспособны убить БТР-4, это же не Приус!
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Думаю, что хорошо, но особенно хорошо, если нет зависимости в деталях не только от рашки, но и от производителей в снг, на которые рашка может влиять!
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"Укроборонпрому" можна поаплодувати. Вірніше тим, хто руками та головою працює на його підприємствах. В більшості - це патріоти та ентузіасти. Бо держава, навіть в умовах агресії забезпечує їхню працю на не зовсім належному рівні.
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Це буде виглядати приблизно так:
"Мало б уже давно бути 100%, а кількість випущеної техніки більше в 10 разів! І при цьому ціни мали б знижуватися, зарплати та пенсії рости, а курс бути 8!
А що це не так, то винен гнусний шакаладний барига і ліпєцкая фабріка!"
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Еще бы средства ПВО делать хорошие, в США оборонкой занимаются частные компании, только финансирование государственное, так и стимул есть и конкуренция, а от сюда и качество!
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у нас тоже "чья то Ленинская кузня" за гос.счет ВМС "разбудовуе"... вот только эффект (почему то?) прямо противоположный американскому...
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Это очень хорошо. Ведь закрытый способ изготовления и унификация воен.техники - залог успеха армии. А то на международное общество надеяться не стоит.
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"Ето хорошо, или плохо?" А.Носов.
-Это лучше, чем ничего! Но... Для того, чтобы было хорошо, это должно сопровождаться многими мероприятиями. Среди них, в первую очередь, материальная поддержка (не путать с "распилом") государством частного бизнеса в комплексе с жёстким контролем качества производимой частниками продукции. Иначе..., кроме звона фанфар в рапортах и убытков государство ничего не получит.
Почему пишу об этом? Потому, что могу привести пример, когда труд целого предприятия сведён до нуля пользы из за одной важной "вещицы", производимой в "частном сарае". Назывть не стану, просто повторю их (частников) ответ: "А вам то кая разница годное оно, или нет - деньги за изделие вы то получили."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2014 году количество импортных деталей для БТР-4 составляло 55%, в 2017 - 12%, - "Укроборонпром". ИНФОГРАФИКА
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