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 Участники Трехсторонней контактной группы начали видеоконференцию

олифер

На встречу приглашены представители ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 31 августа, участники Трехсторонней контактной группы начали видеоконференцию, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Началась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО", - написала она.

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А этих закоксованых нах пригласили ??Што эти клоуны лугандонские решают ??
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Знов за рибу гроші. Цьому не буде кінця-краю.
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На встречу приглашены террористы, у нас ведь операция против террористов,а их уже переквалифицируют в представителей областей, вместо того, чтоб прямо называть всё своими именами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчастники Трехсторонней контактной группы начали видеоконференцию
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