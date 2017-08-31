Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 31 августа, участники Трехсторонней контактной группы начали видеоконференцию, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
"Началась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО", - написала она.
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В связи с нарушением российскими наемниками "школьного перемирия" Украина инициирует видеоконференцию ТКГ 31 августа, - Олифер(37)
Пресс-секретарь Кучмы сообщила подробности сегодняшних переговоров ТКГ в Минске(15)
В Минске обсуждались вопросы расследования гибели "Боинга", доступа СММ ОБСЕ и псевдодокументов ОРДЛО, – Олифер(80)
В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер(16)
Состоялась внеплановая видеоконференция трехсторонней контактной группы – Олифер(0)
Террористы признают наличие только 69 пленных, Украина имеет информацию о 132, - Олифер(21)
На территории ОРДЛО происходит все больше насилия и угроз по отношению к сотрудникам ОБСЕ, - Олифер(16)
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